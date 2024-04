Envoyé par Elon Musk Envoyé par Malheureusement, une redevance modique pour l'accès en écriture des nouveaux utilisateurs est le seul moyen d'endiguer l'assaut incessant des bots. L'IA actuelle (et les fermes à trolls) peut facilement passer le test "Êtes-vous un bot".

Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots.



Current AI (and troll farms) can pass “are you a bot” with ease. — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024

Envoyé par Elon Musk Envoyé par C'est bien plus difficile que de payer une redevance minime. Cette mesure ne concerne que les nouveaux utilisateurs. Ils pourront effectuer des actions d'écriture gratuitement après 3 mois.

That is way harder than paying a tiny fee.



This is only for new users. They will be able to do write actions for free after 3 months. — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024

Cette stratégie n’est pas sans précédent

À partir d'aujourd'hui, nous testons un nouveau programme (Not A Bot) en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Les nouveaux comptes non vérifiés devront souscrire un abonnement annuel de 1 $ pour pouvoir publier des messages et interagir avec d'autres messages. Dans le cadre de ce test, les utilisateurs existants ne sont pas concernés. Ce nouveau test a été mis au point pour renforcer les efforts déjà fructueux que nous déployons pour réduire le spam, la manipulation de notre plateforme et l'activité des robots, tout en équilibrant l'accessibilité de la plateforme avec le montant modique des frais. Il ne s'agit pas d'une source de profit. Jusqu'à présent, les options d'abonnement se sont avérées être la principale solution qui fonctionne à grande échelle. À partir d'aujourd'hui, nous testons un nouveau programme (Not A Bot) en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Les nouveaux comptes non vérifiés devront souscrire un abonnement annuel de 1 $ pour pouvoir publier des messages et interagir avec d'autres messages. Dans le cadre de ce test, les utilisateurs existants ne sont pas concernés. Ce nouveau test a été mis au point pour renforcer les efforts déjà fructueux que nous déployons pour réduire le spam, la manipulation de notre plateforme et l'activité des robots, tout en équilibrant l'accessibilité de la plateforme avec le montant modique des frais. Il ne s'agit pas d'une source de profit. Jusqu'à présent, les options d'abonnement se sont avérées être la principale solution qui fonctionne à grande échelle.

Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.



This… — Support (@Support) October 17, 2023

Aujourd'hui, nous donnons le coup d'envoi d'une importante initiative proactive visant à éliminer les comptes qui enfreignent nos règles contre la manipulation de la plateforme et le spam. Bien que nous visions la précision dans les comptes que nous supprimons, nous jetons un large filet pour nous assurer que X reste sécurisé et exempt de bots. En conséquence, il se peut que vous observiez des changements dans le nombre de followers. Aujourd'hui, nous donnons le coup d'envoi d'une importante initiative proactive visant à éliminer les comptes qui enfreignent nos règles contre la manipulation de la plateforme et le spam. Bien que nous visions la précision dans les comptes que nous supprimons, nous jetons un large filet pour nous assurer que X reste sécurisé et exempt de bots. En conséquence, il se peut que vous observiez des changements dans le nombre de followers.

Today, we're kicking off a significant, proactive initiative to eliminate accounts that violate our Rules against platform manipulation and spam. While we aim for accuracy in the accounts we remove, we're casting a wide net to ensure X remains secure and free of bots. As a… — Safety (@Safety) April 4, 2024

2.1 Exploiter, améliorer et personnaliser nos services



Nous utilisons les informations que nous collectons afin de fournir et d'exploiter les produits et services X. Nous utilisons également ces informations afin d'améliorer et de personnaliser nos produits et services pour que vous puissiez bénéficier d'une meilleure expérience sur X, notamment en vous montrant des contenus et publicités plus pertinents, en vous suggérant des personnes et sujets à suivre, et en vous permettant de et en vous aidant à découvrir des sociétés affiliées ainsi que des applications et services tiers. Nous pouvons utiliser les informations que nous recueillons et les informations accessibles au public pour former nos modèles d'apprentissage automatique ou d'intelligence artificielle aux fins décrites dans la présente politique. Nous utilisons les informations que nous collectons afin de fournir et d'exploiter les produits et services X. Nous utilisons également ces informations afin d'améliorer et de personnaliser nos produits et services pour que vous puissiez bénéficier d'une meilleure expérience sur X, notamment en vous montrant des contenus et publicités plus pertinents, en vous suggérant des personnes et sujets à suivre, et en vous permettant de et en vous aidant à découvrir des sociétés affiliées ainsi que des applications et services tiers.

Conclusion

Selon les détails révélés, cette mesure vise à réduire le spam et à améliorer l’expérience utilisateur en exigeant que les nouveaux comptes paient un « petit montant » avant de pouvoir interagir sur la plateforme.Un compte X a récemment signalé les modifications apportées au site web, ce à quoi Musk a répondu en affirmant que la facturation d'une petite somme d'argent aux nouveaux comptes était le « seul moyen » de mettre fin à « l'assaut des bots » :En répondant à un autre utilisateur, Musk a ajouté que les nouveaux comptes pourraient publier des messages après trois mois de création sans payer de frais.Comme c'est le cas pour de nombreuses annonces liées à la plateforme sociale, il n'y a pas de détails pour le moment sur la date d'entrée en vigueur de cette politique et sur les frais que les nouveaux utilisateurs pourraient avoir à payer.X a déjà commencé à facturer les nouveaux utilisateurs non vérifiés dans certaines régions, leur permettant ainsi de lire les publications mais pas d’interagir avec elles sans payer de frais. En octobre 2023, la plateforme facturait 1 dollar par an aux nouveaux utilisateurs non vérifiés de Nouvelle-Zélande et des Philippines. Les nouveaux utilisateurs gratuits de ces régions pouvaient seulement lire les messages, mais ne pouvaient pas interagir avec eux. Pour écrire un message, le reposter ou y répondre, les nouveaux utilisateurs devaient s'acquitter d'une redevance. Musk pourrait appliquer un tarif similaire à d'autres régions.En juin, X (qui était alors Twitter) a commencé à exiger des utilisateurs qu'ils se connectent au site pour consulter les messages. Quelques jours plus tard, la plateforme a supprimé cette exigence et autorisé les utilisateurs déconnectés à consulter les messages.Au début du mois, X a déclaré que la plateforme commençait une purge majeure des comptes de spam, avertissant les utilisateurs que leur nombre de followers pourrait être affecté. Toutefois, en prévoyant de faire payer les nouveaux utilisateurs, l'entreprise de médias sociaux semble vouloir mieux s'attaquer au problème des robots.Alors que Musk a parlé de lutter contre les robots d'intelligence artificielle, l'année dernière, X a mis à jour sa politique pour inclure une clause selon laquelle les messages publics pourraient être utilisés pour former des algorithmes d'apprentissage automatique ou des modèles d'intelligence artificielle. Plus précisément, la modification de la politique de X se trouve à la section 2.1 et se lit comme suit :Par ailleurs, en juillet 2023, Musk a déclaré que sa société d'intelligence artificielle xAI utiliserait les messages publics pour former des modèles. Un évènement qui pourrait motiver sa lutte contre les bots ?Cette décision pourrait avoir un impact significatif sur la dynamique de la plateforme, car elle pourrait dissuader les spammers de créer des comptes en masse. Cependant, elle pourrait également décourager les utilisateurs réguliers qui pourraient être réticents à payer pour un service qui était auparavant gratuit.Il reste à voir comment cette nouvelle politique sera accueillie par la communauté en ligne et si elle réussira à atteindre l’objectif de Musk de créer un environnement en ligne plus authentique et moins encombré par les bots. Ce qui est certain, c’est que cette initiative marque un autre chapitre dans la saga continue d’Elon Musk et de ses efforts pour innover et remodeler le paysage des médias sociaux.Sources : Elon Musk, politique de confidentialité de X Quel est l’impact potentiel de cette politique sur la croissance de la base d’utilisateurs de la plateforme X ?Les frais pourraient-ils créer une barrière à l’entrée pour les nouveaux utilisateurs et comment cela affecte-t-il l’équité d’accès à la plateforme ?Comment la plateforme X pourrait-elle faire la différence entre les bots et les utilisateurs légitimes qui ne souhaitent pas payer ?Quelles alternatives pourraient être envisagées pour lutter contre les bots sans imposer de frais aux nouveaux utilisateurs ?Comment cette politique pourrait-elle changer la perception de la plateforme X par rapport à ses concurrents ?Quelles mesures de sécurité supplémentaires la plateforme X pourrait-elle envisager pour garantir la protection des données des utilisateurs qui paient ?Quel type de contenu les utilisateurs peuvent-ils s’attendre à voir moins ou plus après l’implémentation de cette politique ?Comment Elon Musk pourrait-il de gérer les réactions négatives de la communauté en ligne face à cette nouvelle politique de tarification ?