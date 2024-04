Les livraisons de l'entreprise sont des livraisons d'appareils de marque et excluent les ventes OEM pour tous les vendeurs.

La "société" représente la société mère actuelle (ou holding) pour toutes les marques détenues et exploitées en tant que filiale.

Les chiffres représentent uniquement les nouvelles livraisons et excluent les unités remises à neuf.

La forte baisse des ventes du fabricant de l'iPhone intervient après les bons résultats enregistrés au cours du trimestre de décembre, au cours duquel il a dépassé Samsung en tant que numéro un mondial de la fabrication de téléphones. Il est revenu à la deuxième place, avec 17,3 % de parts de marché, alors que les marques chinoises telles que Huawei gagnent des parts de marché.Xiaomi, l'un des principaux fabricants chinois de smartphones, occupe la troisième place avec une part de marché de 14,1 % au premier trimestre.Le sud-coréen Samsung, qui a lancé sa dernière gamme de smartphones phares - la série Galaxy S24 - au début de l'année, a expédié plus de 60 millions de téléphones au cours de la période. Les ventes mondiales de smartphones Galaxy S24 ont fait un bond de 8 % par rapport à la série Galaxy S23 de l'année dernière au cours de leurs trois premières semaines de disponibilité, a indiqué précédemment le fournisseur de données Counterpoint.Au cours du premier trimestre, Apple a expédié 50,1 millions d'iPhones, contre 55,4 millions d'unités à la même période l'année dernière, selon IDC. Les livraisons de smartphones d'Apple en Chine ont diminué de 2,1 % au dernier trimestre 2023 par rapport à l'année précédente. Cette baisse souligne les défis auxquels l'entreprise américaine est confrontée sur son troisième marché le plus important, car certaines entreprises et agences gouvernementales chinoises limitent l'utilisation des appareils Apple par leurs employés, une mesure qui reflète les restrictions imposées par le gouvernement américain aux applications chinoises pour des raisons de sécurité.La société de Cupertino, en Californie, tiendra en juin sa Worldwide Developers Conference (WWDC), au cours de laquelle elle présentera les mises à jour des logiciels qui équipent les iPhones, les iPads et d'autres appareils Apple. Les investisseurs surveillent de près l'évolution du développement de l'intelligence artificielle chez Apple, qui s'est jusqu'à présent peu exprimée sur l'intégration de la technologie de l'IA dans ses appareils. Au début de l'année, la société a perdu sa place de première entreprise mondiale au profit de Microsoft.Selon les données préliminaires du Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker de l'International Data Corporation (IDC), les livraisons mondiales de smartphones ont augmenté de 7,8 % d'une année sur l'autre pour atteindre 289,4 millions d'unités au premier trimestre 2024 (1T24). Bien que l'industrie ne soit pas complètement sortie d'affaire, puisque des défis macroéconomiques subsistent sur de nombreux marchés, il s'agit du troisième trimestre consécutif de croissance des livraisons, ce qui indique clairement que la reprise est en bonne voie.", a déclaré Ryan Reith, vice-président du groupe Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers d'IDC. "", a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche au sein de l'équipe Worldwide Tracker d'IDC. "Les données sont préliminaires et sujettes à modification :IDCQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude d'IDC crédibles ou pertinentes ?