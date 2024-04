La société derrière WordPress rachète Beeper

L'annonce d'Automattic

Automattic, la société qui gère WordPress.com, a acquis Beeper. Comme vous vous en souvenez peut-être, Beeper est la société qui a brièvement introduit iMessage sur Android, au grand dam d'Apple.Fondée en 2020, l’équipe de Beeper travaillait à l’origine sur un agrégateur de messagerie multiplateforme, qui a été renommé Beeper Cloud lors du lancement de Beeper Mini. Ce dernier se servait d'une technologie qui permettait aux utilisateurs d'Android d'envoyer des SMS aux utilisateurs d'iMessage comme s'ils envoyaient également des SMS depuis un iPhone pour seulement 1,99 $ par mois. Cela signifie des bulles bleues dans la discussion de groupe, pas des bulles vertes.L'entreprise a assuré que Beeper Mini se connecte directement aux serveurs d'Apple, comme le ferait un « vrai » iMessage. « C'est la grande avancée. Nous ne sommes plus un intermédiaire », a expliqué Éric Migicovsky, cofondateur et PDG de Beeper, en parlant de la suppression des serveurs Mac de relais.Il note : « les recherches que nous avons menées consistent en une rétro-ingénierie du protocole iMessage, jusqu'à la couche la plus basse du protocole. Ainsi, Beeper Mini n'utilise pas un serveur Mac comme relais, comme c'est le cas pour toutes les autres applications - il dispose d'un Mac Mini dans un centre de données quelque part. Lorsque vous envoyez un message, vous l'envoyez en fait au Mac Mini, qui le transmet ensuite à iMessage. En revanche, Beeper Mini est une implémentation native du protocole iMessage ». Il a expliqué que Beeper n'a pas accès au contenu des messages des utilisateurs et que les messages ne sont pas envoyés en texte clair.« Le message que vous envoyez depuis un téléphone Android à l'aide de Beeper Mini est chiffré de bout en bout jusqu'au destinataire. Il est chiffré sur l'appareil avant de quitter l'application. Les clés de chiffrement sont exclusivement stockées sur votre appareil dans le système de fichiers Android, à l'instar d'autres applications telles que Signal et WhatsApp. L'application ne se connecte à aucun serveur de Beeper, mais uniquement aux serveurs d'Apple, comme le ferait un "vrai" iMessage », affirme la startup.Mais Apple n'a pas vu les choses de cette manière et a opposé une résistance tellement féroce à cette initiative que Beeper a abandonné son projet visant à porter iMessage sur Android, après seulement un mois de confrontation. En effet, chaque fois qu'une de ses solutions de contournement tombe en panne, la crédibilité de Beeper en prend un coup.« Il est facile de vérifier que Beeper Mini n'est pas une application malveillante conçue pour voler vos messages et vos comptes, ou pour récolter vos données. Si vous le souhaitez, vous pouvez inspecter le code de notre pont iMessage open source (qui est intégré à Beeper Mini) et l'héberger vous-même pour prouver qu'il ne se connecte qu'aux serveurs d'Apple ».Beeper a même proposé de rembourser à Apple les coûts d'infrastructure encourus par l'ouverture d'iMessage aux utilisateurs d'Android. Mais Apple a toujours défendu l'exclusivité d'iMessage pour ses plateformes. Auparavant, un groupe bipartisan de législateurs avait demandé au ministère américain de la justice d'enquêter pour déterminer si les actions d'Apple contre Beeper constituaient un comportement anticoncurrentiel. Toutefois, comme Beeper est passé à autre chose, il n'est pas certain qu'une enquête soit encore menée.Dans le cadre d'une transaction annoncée mardi, Automattic rachète l'application Beeper et absorbe ses 27 employés. Parmi eux, Eric Migicovsky, cofondateur de Beeper, deviendra le directeur de la messagerie d'Automattic. L'acheteur, qui possède également les sites web Tumblr et Longreads, va débourser 125 millions de dollars pour l'entreprise, selon une personne au courant de l'affaire qui a demandé à ne pas être identifiée parce que les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.L'opération s'inscrit dans le cadre d'une tentative visant à faire de la messagerie en ligne un élément clé de l'activité d'Automattic. Beeper, qui a d'abord été lancé sous forme de test bêta en 2021, est une application de chat universelle qui s'appuie sur plusieurs services de messagerie différents pour créer une boîte de réception unifiée.Le service, qui compte environ 100 000 utilisateurs, fonctionne avec des applications telles que Facebook Messenger, Signal et Slack.« Il n'existe pas de norme ouverte pour le chat, et notre vision est de la créer en nous connectant aux réseaux de chat existants », a déclaré Migicovsky lors d'une interview. Migicovsky s'est fait connaître en développant la Pebble, une montre connectée qui a précédé l'Apple Watch. Plus récemment, il a joué un rôle clé dans l'examen antitrust d'Apple. L'année dernière, la startup a publié une version de son logiciel appelée Beeper Mini qui permettait à iMessage d'Apple de fonctionner sur la plateforme rivale Android. Cela a irrité le géant de la technologie, qui a bloqué le fonctionnement de l'application.Migicovsky a été un ardent défenseur de la limitation du pouvoir d'Apple, et la prise de bec a attiré l'attention des autorités de régulation. Le ministère américain de la justice a cité l'incident dans une plainte antitrust qu'il a déposée contre Apple le mois dernier.Apple est resté réticent à l'idée de porter iMessage sur Android, mais il ajoutera dans le courant de l'année la prise en charge de RCS (rich communication services). Cela permettra aux utilisateurs d'iPhone et d'Android d'envoyer plus facilement des SMS et de partager des photos et des vidéos de haute qualité.Selon Migicovsky, le conflit avec Apple « a permis de mieux faire connaître Beeper et de confirmer que nous avions besoin de savoir qui étaient nos amis dans cet espace ». L'application sort de sa phase bêta dans le cadre de l'accord, ce qui la rend accessible à tous. Il a précisé que l'accord a été conclu après la prise de bec publique, mais qu'Automattic était déjà un investisseur de longue date dans Beeper. « Automattic est une grande entreprise, mais elle n'a rien à voir avec les grandes entreprises technologiques », a-t-il déclaré. « Ils savent comment construire une infrastructure open-source pour ouvrir l'internet ».Aujourd'hui, la messagerie est un véritable fouillis. Nous avons une infinité d'applications de chat sur nos téléphones, chacune avec des contacts et des paramètres de notification différents, ce qui fait qu'il est trop facile de perdre accidentellement sa famille et ses amis.C'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui qu'Automattic a acquis Beeper, une application de messagerie universelle qui combine 14 réseaux de chat différents dans une seule boîte de réception. Nous avons commencé à investir dans la messagerie l'année dernière lorsque nous avons acquis Texts.com. Aujourd'hui, deux des équipes les plus passionnantes de la technologie vont travailler ensemble pour repousser les limites de la messagerie, en nous donnant une application qui améliorera notre concentration et la façon dont nous communiquons.Chez Automattic, nous sommes convaincus que la communication est un droit humain fondamental ; elle doit être accessible, chiffrée et open source dans la mesure du possible. La fusion de Texts avec Beeper est notre prochaine étape vers le rêve de combiner toutes les conversations en ligne d'une manière sûre, sécurisée et efficace. Les deux équipes ont déjà créé des applications de messagerie de premier ordre ; nous sommes convaincus qu'en unissant leurs forces, elles ramèneront encore plus de gens à la promesse du web ouvert.Beeper a été un leader dans la simplification des applications de chat en mettant l'accent sur la rationalisation de l'expérience utilisateur. Au fur et à mesure que les équipes changent d'organisation, Texts et Beeper fusionneront sous la marque Beeper. Mais les bonnes choses que vous aimiez déjà ne changent pas ! Le chiffrement de bout en bout permet de sécuriser vos conversations, et vous aurez accès à plus d'une douzaine d'intégrations d'applications, et d'autres encore sont à venir.Nous vous ferons part d'une autre mise à jour lorsqu'un plan progressif aura été mis en place pour fusionner complètement l'application Texts avec Beeper. Pour l'instant, continuez à profiter des deux applications et sachez que l'avenir de la messagerie ouverte vient de s'éclaircir.Source : Automattic Quelle est votre messagerie préférée et pourquoi ? Partagez vos expériences avec différentes applications de messagerie et expliquez ce qui vous attire dans l’une d’entre elles.Pensez-vous que les messageries interopérables sont l’avenir ? Discutez des avantages et des inconvénients des messageries qui fonctionnent sur plusieurs plateformes et qui permettent aux utilisateurs de communiquer sans barrières.Utilisez-vous actuellement des applications de messagerie open source ? Parlez-nous de vos préférences en matière de logiciels open source et de la façon dont ils se comparent aux solutions propriétaires.