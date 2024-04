Ben Brody, un jeune homme juif de 22 ans, a poursuivi Elon Musk pour diffamation à l'automne dernier. La plainte allègue que le milliardaire de a mis en avant sur X une théorie du complot qui identifie faussement Brody comme étant impliqué dans une bagarre entre deux groupes d'extrême droite dans l'Oregon. L'avocat de Musk a demandé à plusieurs reprises que la transcription de son témoignage de près de deux heures reste confidentielle, mais ces demandes ont été rejetées par le juge. Les questions de l'avocat de l'accusation ont contraint Musk à révéler ou à confirmer les contenus de plusieurs rapports sur l'état de X Musk avait en effet répondu à une série de messages postés sur X à propos de l'incident dans l'Oregon. Ils semblaient indiquer que le jeune Brody était l'un des individus figurant sur une vidéo de l'incident. « On dirait que l'un est un étudiant (qui veut rejoindre le gouvernement) et que l'autre est peut-être un membre d'Antifa. Mais il s'agit néanmoins d'une situation probable de faux drapeau », a écrit Musk sur X. En réalité, le jeune homme se trouvait en Californie à ce moment-là, et cette "désinformation" n'était fondée sur rien d'autre que la moindre ressemblance entre Brody et la personne présente lors de l'événement.Ce message a été directement référencé par l'avocat de Brody. Musk a fait valoir que son message n'avait pas une grande portée puisqu'il s'agissait simplement d'une réponse. « Les réponses reçoivent cent fois moins d'attention que le message principal. Il ne s'agissait donc certainement pas d'une tentative de générer des revenus publicitaires. En fait, les annonceurs ne souhaitent généralement pas faire de la publicité avec un contenu litigieux », a déclaré Musk. Mais selon Bankston, compte tenu de la taille du compte de Musk et de sa notoriété, sa réponse, qui reste sur le site, a été vue par plus d'un million de personnes.« Comprenez-vous que le nombre de personnes qui ont vu ce message équivaut aux 30 plus grands stades de baseball remplis à pleine capacité ? », a demandé Bankston. Mais Musk a affirmé que X enregistrait entre 5 000 et 8 000 milliards de vues par an, et qu'un million de vues n'était donc pas significatif sur la plateforme. « Ce n'est pas grave ? », a demandé Bankston. « Oui, c'est possible », a répondu Musk. Et à Bankston de poursuivre : « ce n'est pas grave que cela ait été envoyé à autant de personnes ? ». Ce à quoi Musk a une nouvelle fois répondu que ce n'est pas grave, suggérant que l'avocat est en train d'exagérer.Brody réclame un million de dollars de dommages-intérêts, accusant Musk d'avoir porté atteinte à sa réputation. Il déclare avoir été victime de doxxing (ou divulgation non autorisée de données personnelles). Le doxxing consiste à divulguer sur Internet des informations sur l'identité et la vie privée d'une personne (son véritable nom, l'adresse, le lieu de travail, le numéro de téléphone, etc.) généralement dans le but de lui nuire. Brody a ajouté avoir été victime de harcèlement et qu'il avait même été contraint de fuir son domicile à un moment donné en raison des retombées des messages publiés sur les réseaux sociaux.Lorsque Bankston a demandé à Musk s'il pensait avoir causé du tort à Brody, Musk a répondu qu'il ne pensait pas qu'il avait été blessé de manière significative par son message. « Les gens sont attaqués tout le temps dans les médias, les médias en ligne, les médias sociaux, mais il est rare que cela ait un impact négatif significatif sur leur vie », a-t-il déclaré. À la suite des accusations sur sa personne, Brody a confié à CNN : « j'ai commencé à recevoir ces messages textuels de la part d'autres personnes. J'ai commencé à recevoir des SMS de mes amis. On t'accuse d'être un néonazi ! Regarde tout ce que l'on dit sur toi ».Brody aurait tenté de se disculper à deux reprises, en se rendant sur Instagram et en réalisant une vidéo expliquant qu'il se trouvait à des kilomètres de là, en Californie, lorsque le conflit s'est produit dans l'Oregon. Même lorsqu'il a fourni des images de vidéosurveillance le montrant dans un restaurant à l'heure exacte où la bagarre s'est produite pour prouver son alibi, il a été traité de néonazi. Le milliardaire a également précisé qu'il ne pensait pas que Brody, qui a été contraint d'évacuer sa maison à un moment donné, ait subi un "préjudice significatif" en raison des fausses accusations qu'il a contribué à répandre.À un moment donné, Mark Bankston, l'avocat de Brody, interroge Musk sur le rachat de Twitter et sur l'impact de sa présence sur le site. Musk a répondu qu'il pensait que ses messages étaient restés "inchangés" avant et après l'acquisition. Cependant, il a reconnu que le maintien de cette attitude avait probablement fait plus de mal que de bien à X. Le milliardaire a également admis avoir "une compréhension limitée" du procès pour lequel il était entendu. Il a déclaré qu'il pensait que c'était l'avocat de Brody qui le poursuivait, et non l'étudiant. Il a déclaré être coupable de nombreuses blessures qu'il s'est lui-même infligées.« J'ai peut-être fait davantage pour nuire financièrement à l'entreprise que pour l'aider, mais je ne guide pas mes messages en fonction de ce qui est financièrement avantageux, mais plutôt en fonction de ce que je crois intéressant, important ou divertissant pour le public », a expliqué Musk en réponse à une question de Bankston qui voulait savoir s'il avait utilisé ses messages sur X pour stimuler la croissance de la plateforme de médias sociaux. Mais Musk est persuadé que son réseau social X offre plus de liberté d'expression que ses rivaux : « X est l'endroit le plus précis, le plus opportun et le plus véridique sur Internet ».Musk a critiqué les médias grand public et les soi-disant experts en désinformation et a insisté sur le fait que X avait de meilleurs moyens de garantir l'exactitude des informations. Notamment, il a fait l'éloge de la fonction "Community Notes" de la plateforme, qu'il considère comme le meilleur système sur Internet en matière de vérification des faits. Pourtant, Musk a parfois contesté les notes de la communauté sur ses propres messages et, bien qu'il ait étiqueté les notes de la communauté dans son message approuvant les affirmations erronées de "faux drapeau" sur la mêlée de l'Oregon, le message n'a jamais été corrigé.Musk a admis qu'il y a toujours un certain risque que ce qu'il dit soit incorrect, mais a déclaré que cela devait être mis en balance avec "un effet dissuasif sur la liberté d'expression en général, qui saperait le fondement même de notre démocratie". Les déclarations de Musk lors de son audition lui ont valu des critiques acerbes. Un critique a déclaré : « l'hypocrisie est exaspérante. Il faut rappeler que ce milliardaire mégalomane qui a sa propre sécurité privée a bloqué le compte de quelqu'un qui suivait son jet, mais lorsqu'il ruine la vie de quelqu'un d'autre en partageant de fausses accusations, il prétend que ce n'est pas grave ».« En gros, parce que les remarques de Musk à propos de ce type étaient si "litigieuses" que les annonceurs refusent d'y être associés, le message ne génère pas de revenus publicitaires et n'est donc pas pertinent et ne nuit donc pas à ce type ? Est-ce que je comprends bien l'argument de Musk ? C'est vraiment n'importe quoi. Ce qui est triste, c'est que Musk est immensément riche et que même une punition très sévère ne changera pas grand-chose à ce comportement erratique et dangereux. Ce milliardaire dangereux ne comprend donc pas que les gens ordinaires n'ont pas de gardes du corps », a déclaré un autre critique.Depuis que Musk a racheté Twitter en 2022, l'entreprise aurait perdu bon nombre de ses plus gros annonceurs et Musk a été critiqué pour certaines de ses publications sur le site, dont une où il a semblé donner un coup de pouce à une publication promouvant la théorie du complot du "grand remplacement", communément répandue par les suprémacistes blancs. Le gestionnaire d'actif Fidelity a revu à la baisse la valeur de sa participation dans l'entreprise de médias sociaux de Musk le mois dernier. Fidelity a suggéré que son évaluation de X a chuté de 73 % depuis que Musk a acheté la plateforme pour 44 milliards de dollars.Par ailleurs, lors de sa déposition, Musk a également admis qu'il était le propriétaire d'un compte appelé "@ermnmusk" dans lequel il jouait le rôle de son propre fils en bas âge. Il semble avoir utilisé le compte @ermnmusk pour publier des articles sur X du point de vue de son fils de trois ans, qui est également prénommé X. « Je vais enfin avoir 3 ans le 4 mai ! », a posté le compte en avril 2023. Le propriétaire de X exploiterait plusieurs comptes de ce type sur la plateforme.Source : audition d'Elon Musk Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations d'Elon Musk dans devant le tribunal ?Quels pourraient être les impacts de ces révélations sur sa plateforme de médias sociaux X ?Pourquoi Musk continue sur cette voie sachant pertinemment qu'il sabote X et nuit à ses résultats financiers ?Comprenez-vous pourquoi Musk estime que ses déclarations diffamatoires à l'égard de Ben Brody ne sont pas si graves ?Comment les salariés de X vont-ils se comporter face aux révélations selon lesquelles leur employeur sabote les efforts qu'ils fournissent ?