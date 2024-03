Dans le débat public, on dit souvent que Twitter (désormais X) a des effets néfastes sur les utilisateurs et la société. Cette question de recherche a été abordée en interrogeant 252 participants, d'un échantillon représentatif d'utilisateurs américains de Twitter, 5 fois par jour pendant 7 jours (6 218 observations).Les résultats ont révélé que l'utilisation de Twitter est liée à une diminution du bien-être et à une augmentation de la polarisation politique, de l'indignation et du sentiment d'appartenance au cours des 30 minutes qui suivent. L'ampleur de l'effet était comparable à l'effet des interactions sociales sur le bien-être. Ces effets sont restés constants même en tenant compte des traits démographiques et de personnalité.Différentes utilisations présumées de Twitter ont été liées à différents résultats : l'utilisation passive a été associée à un bien-être plus faible, l'utilisation sociale à un sentiment d'appartenance plus élevé et l'utilisation de la recherche d'informations à une augmentation de l'indignation, et la plupart des effets ont été induits par des changements intra-personnels.Le nombre d'utilisateurs de médias sociaux augmentant chaque année, il est essentiel d'évaluer l'impact de ces derniers sur les individus et la société. Dans la présente étude, les effets de l'utilisation de Twitter (aujourd'hui X), une plateforme de médias sociaux susceptible de façonner l'opinion publique et la prise de décision, ont été estimés. En utilisant la technique de l'échantillonnage par expérience sur une période d'une semaine, il a été constaté que l'utilisation de Twitter était liée à une diminution globale du bien-être et à une augmentation du sentiment d'appartenance, de la polarisation, de l'indignation et de l'ennui au niveau personnel.Des comportements spécifiques sur Twitter ont également été associés à des résultats différents : le fait de faire défiler le fil d'actualité ou d'utiliser Twitter pour se distraire des problèmes (utilisations passives) a été associé à des baisses de bien-être au sein d'une même personne, ce qui est cohérent avec l'idée que l'utilisation passive des médias sociaux est plus préjudiciable pour les personnes.L'utilisation des médias sociaux pour entrer en contact avec d'autres personnes sur la plateforme (en répondant à d'autres personnes, en vérifiant les sujets en vogue ou en consultant les profils d'autres personnes) était liée à une augmentation du sentiment d'appartenance ; l'utilisation des médias sociaux pour le divertissement était liée à une augmentation de la polarisation ; et l'utilisation des médias sociaux pour la recherche d'informations était liée à une augmentation de l'indignation.Toutes les estimations ont été comparées à une référence (l'effet d'une interaction sociale sur le bien-être) et étaient d'une ampleur comparable : l'effet le plus faible représentait un cinquième de la référence, tandis que l'effet le plus important était supérieur de 25 %.La décomposition des variances en composantes intra-personnelles et inter-personnelles a mis en lumière des associations spécifiques propres à chaque niveau, ce qui pourrait clarifier des débats persistants dans la littérature. Par exemple, un lien entre la solitude et l'utilisation de Twitter est apparu uniquement au niveau inter-personnel. Cette absence d'association au niveau intra-personnel pourrait signifier que l'utilisation de Twitter n'exacerbe pas intrinsèquement la solitude. Au contraire, des facteurs externes contribuant à la solitude pourraient simultanément pousser les individus à utiliser Twitter, bien que des processus de causalité potentiels à long terme ne puissent être écartés.En ce qui concerne les autres variables de résultats, certaines associations n'ont été discernées qu'au niveau intra-personnel, comme l'impact de l'utilisation de Twitter sur le bien-être, la polarisation, l'indignation et le sentiment d'appartenance. Ces résultats peuvent indiquer que si les fluctuations des états émotionnels et l'utilisation de Twitter peuvent coïncider, ces corrélations ne persistent pas dans le temps au point d'être observables dans les analyses inter-personnelles.Au niveau inter-personnel, les personnes qui utilisaient beaucoup Twitter étaient plus solitaires et s'ennuyaient davantage ; les personnes qui retweetaient beaucoup étaient plus polarisées ; les personnes qui utilisaient Twitter pour éviter leurs problèmes (évasion) avaient un bien-être plus faible et des niveaux d'indignation plus élevés ; et les personnes qui utilisaient Twitter pour des interactions sociales avaient un sentiment d'appartenance plus élevé. Le fait que les personnes qui retweetent plus souvent soient plus polarisées est cohérent avec les conclusions précédentes selon lesquelles la plupart des données Twitter sont produites par une minorité d'utilisateurs qui ont tendance à être plus engagés politiquement que l'utilisateur moyen.La relation entre l'interaction sociale sur Twitter et le sentiment d'appartenance était également conforme aux attentes : les personnes qui ressentent généralement un sentiment de communauté plus fort sont plus susceptibles de faire des activités qui impliquent des interactions sociales.Enfin, étant donné que les stratégies d'évitement ont tendance à échouer et à provoquer une détresse émotionnelle, et que le bien-être et l'indignation ont été opérationnalisés en fonction d'expériences émotionnelles négatives, les personnes qui utilisent généralement Twitter pour échapper à leurs problèmes se sont probablement senties moins heureuses et plus indignées en raison des conséquences émotionnelles négatives de l'utilisation de stratégies d'évitement pour faire face à leurs problèmes.Pourquoi le fait d'utiliser ou non Twitter est-il lié à des changements d'état psychologique ? L'une des explications réside dans la manière dont les gens utilisent Twitter. En ce qui concerne le bien-être, par exemple, la prédominance de types d'utilisation passifs ou réactifs, tels que faire défiler le fil d'actualité, aimer un tweet et vérifier les sujets en vogue, laisse les utilisateurs sensibles aux types de contenu qu'ils rencontrent sur Twitter, ce qui pourrait les amener à s'engager dans des comparaisons sociales négatives et à consommer des nouvelles, comportements qui sont potentiellement liés à des conséquences émotionnelles négatives. La conception de l'étude n'a toutefois pas permis de déduire le sens des relations, de sorte qu'il est possible que ce que les gens ressentent influence leur probabilité d'utiliser Twitter de manière spécifique.De même, la relation entre l'utilisation de Twitter et l'augmentation de l'indignation peut s'expliquer par la recherche d'informations sur Twitter. Étant donné que les gens sont plus susceptibles d'être confrontés à des violations morales sur les médias sociaux, ils sont plus susceptibles de s'indigner lorsqu'ils sont sur les médias sociaux, et l'effet pourrait être particulièrement important lorsque les utilisateurs se rendent sur la plateforme avec l'intention de rechercher des nouvelles ou des informations.Bien que les effets de la rencontre avec des violations morales semblent particulièrement importants dans le domaine de la politique, il est probable qu'ils se produisent également dans des contextes non politiques. La direction de l'effet ne pouvant être déterminée, il est également possible que les participants utilisent Twitter lorsqu'ils ressentent de l'indignation.Ce résultat suggère également que les expressions d'indignation sur les médias sociaux ne sont pas simplement performatives - comme certains pourraient le supposer -, puisque les participants déclarent ressentir ces émotions dans des enquêtes que seuls les chercheurs verraient.Il a également été constaté que non seulement Twitter est associé à un sentiment d'appartenance plus élevé, mais que des types d'utilisation spécifiques, tels que l'utilisation de Twitter pour des interactions sociales, la réponse aux tweets des autres, la visite des profils des autres et la consultation des sujets en vogue, sont particulièrement liés à un sentiment d'appartenance plus élevé, ce qui corrobore l'hypothèse des auteurs selon laquelle la manière dont les gens utilisent Twitter a de l'importance.Les trois premiers types d'utilisation ne sont pas surprenants : ils font référence aux interactions avec d'autres personnes sur la plateforme, qui peuvent générer un sentiment de communauté et d'amitié. La relation entre la consultation des "trending topics" et le sentiment d'appartenance est en revanche plus surprenante. Les auteurs supposent qu'étant donné que les trending topics sur Twitter contiennent des informations sur des sujets qui concernent des groupes culturels importants, tels que la politique ou la culture pop, les utilisateurs pourraient avoir un sentiment d'appartenance accru lorsqu'ils les consultent.La relation entre l'utilisation de Twitter et la polarisation est plus déroutante. Il est surprenant de constater que l'utilisation des médias sociaux à des fins de divertissement est liée à une augmentation de la polarisation au sein d'une même personne. Bien que l'explication ne soit pas évidente, les auteurs de l'étude spéculent sur les directions possibles de cette relation.Il est possible que lorsque les participants vivent des événements qui augmentent la polarisation, ils se tournent vers les médias sociaux pour se changer les idées. Cette hypothèse est cohérente avec le fait que la plupart des participants qui ont déclaré aller sur Twitter pour se divertir ont surtout fait défiler le fil d'actualité (Fig. 5), ce qui confirme l'idée que Twitter sert de distraction.Une autre explication est que les personnes qui utilisent les médias sociaux pour se divertir peuvent trouver de la satisfaction à s'engager dans des contenus qui les divisent. Cela pourrait s'apparenter à la manière dont les "trolls" aiment provoquer les autres en ligne. Néanmoins, il n'est pas évident que la façon dont les gens utilisent Twitter ait un impact sur leur niveau de polarisation. Les auteurs suggèrent plutôt que des influences plus systémiques, telles que l'existence d'écho-chambres (dans lesquelles les utilisateurs s'autosélectionnent pour former des groupes ayant des visions du monde similaires), contribuent à une polarisation accrue. Cette hypothèse est également cohérente avec le fait que la plupart des contenus publics sont produits par une minorité d'utilisateurs qui sont, en moyenne, plus polarisés et avec le constat que les utilisateurs polarisés retweetent plus souvent.Dans l'ensemble, ces résultats suggèrent que de nombreux effets de l'utilisation de Twitter s'expliquent par des processus psychologiques qui se déroulent au sein d'une même personne et qu'ils ont une importance pratique dans la vie des gens. Une mise en garde importante s'impose toutefois. Bien que les effets globaux aient une importance pratique, ils sont hétérogènes parmi les participants. Cela signifie, par exemple, qu'un nombre significatif de participants ont vu leur bien-être s'accroître avec une utilisation accrue de Twitter.En raison de la grande variabilité des effets, les auteurs ont cherché à identifier les différences individuelles susceptibles de modérer ces effets, mais ils n'ont trouvé aucune preuve que la personnalité, l'âge ou le sexe modèrent ces effets. Il est possible que les effets du sexe soient plus prononcés dans les échantillons d'adolescents, de sorte qu'un échantillon plus représentatif ne détecterait pas ces effets. Ces résultats suggèrent que les facteurs individuels pourraient ne pas être aussi pertinents pour les médias sociaux qu'on le pensait auparavant ou que des différences individuelles autres que celles mesurées dans cette étude modèrent ces relations.Cette étude fait progresser les recherches antérieures sur les effets psychologiques de l'utilisation de Twitter en utilisant un modèle longitudinal intensif naturaliste et un échantillon plus représentatif. Bien que les résultats des analyses intra-personnelles suggèrent que certains processus se produisent au niveau intra-individuel, il n'est pas possible d'exclure complètement la possibilité de facteurs de confusion variables dans le temps (par exemple, peut-être que lorsque les gens vivent des événements stressants, ils utilisent davantage Twitter et sont de moins bonne humeur) ou d'établir la direction des relations intra-individuelles (par exemple, est-ce que j'utilise Twitter lorsque je m'ennuie ou est-ce que je m'ennuie lorsque je suis sur Twitter ?) Des études permettant des inférences causales plus solides (par exemple, des études expérimentales) sont nécessaires.En essayant d'estimer précisément l'influence de l'utilisation de Twitter sur les états psychologiques au fil du temps, les auteurs ont fini par analyser la relation entre des variables qui étaient séparées de quelques heures. Si la compréhension de ces relations étroites constitue une première étape dans l'estimation de l'impact de Twitter, il est plausible qu'elles ne s'étendent pas à des périodes plus longues (par exemple, si j'utilise Twitter pendant un mois, dans quelle mesure cela m'affecte-t-il un an plus tard ?)Alors que des études antérieures ont exploré ces effets sur des plateformes telles que Facebook, les recherches en cours devraient explorer ces relations en tenant compte de fenêtres temporelles plus larges sur Twitter.En outre, les recherches futures devraient tenir compte de l'impact potentiel des biais de sélection. Les participants de l'échantillon de cette étude étaient exclusivement des utilisateurs actifs de Twitter, ce qui soulève la possibilité que ceux qui ont subi les effets les plus néfastes de l'utilisation de Twitter aient déjà quitté la plateforme. Par conséquent, il est possible que les résultats de cette étude sous-estiment l'influence négative de Twitter.Enfin, si cette étude fournit une analyse complète des effets de l'utilisation de Twitter, l'impact comparatif par rapport à d'autres plateformes de médias sociaux reste inexploré. Par conséquent, les auteurs suggèrent de procéder à des examens systématiques de diverses plateformes, ce qui constituerait une piste de recherche intéressante pour l'avenir.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de l'université de Toronto crédibles ou pertinentes ?