Avec l'essor de la numérisation, les pays ont recours à la diplomatie numérique, en exploitant les ressources numériques pour projeter l'image qu'ils souhaitent. La diplomatie numérique englobe également l'interactivité des plateformes numériques, qui constituent une mine d'opinions publiques que les agents diplomatiques peuvent recueillir. Les bots des médias sociaux participent activement aux événements politiques en influençant la communication politique et en proposant des récits coordonnés pour influencer le comportement humain.Cet article propose une méthodologie permettant d'identifier trois types de bots : Les bots généraux, les bots d'information et les bots de liaison, puis identifie ces classes de bots sur Twitter lors d'un incident diplomatique impliquant les États-Unis et la Chine. Dans l'incident du ballon qui s'est produit au début de l'année 2023, un ballon qui proviendrait de Chine est repéré dans l'espace aérien des États-Unis. Les deux pays ont des opinions divergentes sur la fonction et le traitement éventuel du ballon. À l'aide d'une série de méthodes informatiques, cet article examine l'impact des bots sur les sujets diffusés, l'influence et l'utilisation des manœuvres d'information des bots au sein du réseau de communication sociale.Nos résultats montrent notamment que les trois types de bots sont présents dans les deux pays, que les bots géolocalisés aux États-Unis s'intéressent généralement à l'emplacement du ballon tandis que ceux géolocalisés en Chine discutent de sujets liés à l'escalade des tensions, et qu'ils effectuent des manœuvres d'information plus ou moins positives sur le plan narratif et sur le plan du réseau. Les implications plus larges de notre travail pour l'élaboration des politiques sont l'identification systématique du type d'utilisateurs de bots et de leurs propriétés d'un pays à l'autre, ce qui permet d'évaluer la manière dont les agents automatisés sont déployés pour diffuser des récits et la nature des récits propagés, et donc de refléter l'image du pays sur les médias sociaux, ainsi que la perception des questions politiques par les utilisateurs des médias sociaux.Le thème de l'automatisation et de la politique en ligne est devenu un domaine d'investigation majeur dans les sciences sociales computationnelles, car la propagation de comptes de bots inauthentiques sur les médias sociaux peut poser un problème.Cet article est le premier à développer des méthodologies pour identifier certains types de bots utilisés lors d'un incident diplomatique. Ces méthodologies ne sont pas limitées à l'incident étudié, ni aux événements diplomatiques ; il s'agit de méthodologies génériques qui peuvent être appliquées à l'identification des bots dans une variété d'événements dans l'espace des médias sociaux. Par la suite, cet article fournit les premiers aperçus académiques sur la nature de trois types de bots lors d'un incident diplomatique, en identifiant les différences dans les sujets et les interactions entre chaque type de bots par rapport au pays d'où ils sont probablement originaires.Nous avons constaté que les trois types de bots examinés dans cet article - les bots généraux, les bots d'information et les bots de liaison - sont présents dans nos régions d'étude, à savoir les États-Unis et la Chine. En ce qui concerne l'incident du ballon, qui est une situation diplomatique entre les deux puissances mondiales, les bots tweetent sur des sujets différents. Les bots américains s'intéressent davantage à la localisation du ballon et à son éventuel abattage, tandis que les bots chinois considèrent les actions des États-Unis comme une agression.Les trois types de bots s'engagent dans les manœuvres de narration positive et d'information sur le réseau, mais les bots de différents pays effectuent des degrés différents de chaque manœuvre. La manœuvre narrative la plus pratiquée est la manœuvre "", car les bots soutiennent les messages des autres, tandis que la manœuvre narrative la plus pratiquée est la manœuvre "", car les bots s'engagent activement les uns envers les autres par le biais d'interactions de communication en réseau.À mesure que les bots deviennent plus répandus dans l'espace numérique, ils peuvent être utilisés pour communiquer avec le grand public (par exemple, les bots d'information). Ils doivent également être surveillés pour comprendre le grand public, car les bots généraux et les bots de liaison peuvent potentiellement modifier l'opinion publique. Dans l'ensemble, cet article a analysé la participation politique des utilisateurs automatisés. Grâce à l'analyse des récits et de l'influence du réseau des robots de médias sociaux affiliés à deux grandes puissances, nous contribuons à la littérature sur la puissance douce et la diplomatie en ligne, et nous présentons une compréhension de l'image que les utilisateurs affiliés à chaque pays projettent sur les médias sociaux. Nous espérons que cet article suscitera des discussions sur l'utilisation des bots dans la diplomatie numérique.