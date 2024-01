Utilisation des informations entre Facebook et Instagram : Les personnes qui ont déjà choisi de connecter leurs comptes Instagram et Facebook pourront choisir soit :



- de continuer à connecter leurs comptes via notre Centre de comptes afin que leurs informations soient utilisées sur l'ensemble de leurs comptes Instagram et Facebook ; ou

- de gérer leurs comptes Instagram et Facebook séparément afin que leurs informations ne soient plus utilisées sur l'ensemble des comptes.





Facebook Messenger : Les utilisateurs de Facebook Messenger peuvent choisir de continuer à utiliser Facebook Messenger avec leur compte Facebook ou de créer un nouveau compte Messenger indépendant. Les personnes qui choisissent de créer un nouveau compte Messenger sans leurs informations Facebook pourront utiliser les services de base de Messenger tels que la messagerie privée et le chat, les appels vocaux et vidéo.





Facebook Marketplace : Les utilisateurs de Facebook Marketplace peuvent choisir d'utiliser leurs informations Facebook ou non. Pour les personnes qui choisissent d'utiliser leurs informations Facebook pour leur expérience de marché, l'expérience de marché actuelle sera maintenue. Les personnes qui choisissent de ne pas utiliser leurs informations Facebook pour leur expérience de marché pourront toujours parcourir les listes et acheter et vendre des articles, la principale différence étant que la communication entre les acheteurs et les vendeurs se fera par courrier électronique au lieu de Facebook Messenger.





Facebook Gaming : Les personnes qui jouent à des jeux sur Facebook peuvent choisir entre une expérience de jeu qui utilise leurs informations Facebook ou une expérience sans leurs informations Facebook. Les personnes qui choisissent d'utiliser leurs informations Facebook pour les jeux auxquels elles jouent sur Facebook auront accès à des fonctionnalités telles que les jeux multijoueurs, les achats en cours de jeu et les suggestions de jeu personnalisées. Les personnes qui choisissent de ne pas utiliser leurs informations Facebook pour les jeux auxquels elles jouent sur Facebook peuvent jouer à certains jeux solo.





Publicités : Les habitants de l'UE, de l'EEE et de la Suisse ont également la possibilité d'utiliser Instagram et Facebook gratuitement avec des publicités, ou de s'abonner pour ne plus voir de publicités. Si les personnes s'abonnent pour ne plus voir de publicités, leurs informations ne seront pas utilisées pour des publicités. Ce choix sera mis en place en novembre 2023.

Offrir plus de choix aux citoyens sur la manière dont ils peuvent utiliser nos services dans l'UE.Pour se conformer à la loi sur les marchés numériques (DMA), les utilisateurs d'Instagram et de Facebook dans l'UE, l'EEE et la Suisse se verront offrir plus de choix sur la façon dont ils peuvent utiliser nos services et fonctionnalités.Nous investissons des ressources importantes pour offrir ces choix aux utilisateurs et garantir notre conformité permanente.Les utilisateurs d'Instagram et de Facebook dans l'UE, l'EEE et la Suisse se verront bientôt proposer plusieurs choix quant à la manière dont ils souhaitent gérer leurs expériences sur les produits Meta. Nous offrons ces choix pour répondre aux exigences du RGPD, qui entrent en vigueur en mars 2024.Au cours des prochaines semaines, les utilisateurs recevront des notifications les informant de leur capacité à choisir s'ils souhaitent partager des informations entre nos services. Voici quelques-uns des choix que les utilisateurs pourront faire :Au-delà de ces nouveaux choix, tous ceux qui utilisent les services de Facebook et d'Instagram continueront à bénéficier de la vaste gamme d'outils existants que nous avons construits pour donner aux gens le choix des informations qu'ils partagent et de la manière dont nous traitons leurs données.La DMA cherche à promouvoir la contestabilité et l'équité sur les marchés numériques - une ambition que Meta soutient. Nous nous engageons à continuer à travailler dur pour garantir que les produits de Meta dans l'UE sont conformes à la DMA et apportent de la valeur aux gens - nous avons rassemblé une grande équipe interfonctionnelle composée d'employés seniors du monde entier et de l'ensemble de notre famille d'applications pour y parvenir.