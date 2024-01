2023 a été une année fondatrice pour X, et 2024 sera une année de transformation.



En 2023, nous avons jeté les bases de la place publique mondiale et en 2024, cette vision prendra vie. À l'occasion du premier anniversaire de l'acquisition, nous avons fait part de nos progrès et de l'élan imparable que nous avons pris. Aujourd'hui, nous pouvons regarder en arrière et être fiers de ce que nous avons accompli et des valeurs que nous défendons. X n'est pas une application comme les autres - elle est en train de devenir l'application de tous les jours, réunissant de manière transparente les expériences dans une seule interface, pour tout le monde.



Nous sommes fiers de ce que nous créons. L'année dernière...



Nous avons fait de la liberté d'expression une valeur fondamentale de la plateforme et avons fait évoluer notre stratégie de modération des contenus pour la soutenir.





et avons fait évoluer notre stratégie de modération des contenus pour la soutenir. Nous avons redoublé d'efforts en ce qui concerne les notes de la communauté afin d'améliorer la précision et l'équilibre des informations que les gens reçoivent sur X. Actuellement, nous avons plus de 320 000 contributeurs répartis dans 65 pays et, depuis décembre, les notes ont été consultées plus de 50 millions de fois par jour en moyenne.





afin d'améliorer la précision et l'équilibre des informations que les gens reçoivent sur X. Actuellement, nous avons plus de 320 000 contributeurs répartis dans 65 pays et, depuis décembre, les notes ont été consultées plus de 50 millions de fois par jour en moyenne. Nous avons apporté des améliorations significatives à l'expérience utilisateur de X , y compris une série de nouveaux produits et fonctionnalités qui offrent à notre communauté de nouvelles façons de créer et de se connecter sur X.





, y compris une série de nouveaux produits et fonctionnalités qui offrent à notre communauté de nouvelles façons de créer et de se connecter sur X. X est désormais une plateforme axée sur la vidéo , les utilisateurs regardant des vidéos dans 8 sessions sur 10.





, les utilisateurs regardant des vidéos dans 8 sessions sur 10. Nous avons lancé une nouvelle surface : Immersive Video, qui compte désormais plus de 100 millions d'utilisateurs quotidiens, dont plus de la moitié appartiennent à la génération Z, l'audience qui connaît la croissance la plus rapide sur X.





Nous avons permis le téléchargement de vidéos de longue durée. Rien qu'en décembre, les internautes ont regardé 130 années de vidéos d'une durée de 30 minutes ou plus.





Nous avons lancé de nouvelles fonctionnalités telles que les appels audio et vidéo, dont la durée moyenne est de 10 minutes, ainsi que des fonctions telles que X Hiring, avec 750 000 emplois actifs désormais en ligne sur X en seulement 6 mois.





Nous avons amélioré des produits existants comme Spaces grâce à des mises à niveau de l'infrastructure qui ont suscité près de 30 millions de conversations différentes l'année dernière.





grâce à des mises à niveau de l'infrastructure qui ont suscité près de 30 millions de conversations différentes l'année dernière. Nous avons également développé le projet pilote des Communities , qui sont désormais en place dans tous les pays anglophones et au Japon, et disponibles dans le monde entier. Nous observons que les utilisateurs passent plus de 300 millions de minutes sur les Communities chaque jour, avec plus de 350 000 communautés et environ 650 000 messages créés quotidiennement.





, qui sont désormais en place dans tous les pays anglophones et au Japon, et disponibles dans le monde entier. Nous observons que les utilisateurs passent plus de 300 millions de minutes sur les Communities chaque jour, avec plus de 350 000 communautés et environ 650 000 messages créés quotidiennement. Nous avons présenté au monde Grok , un nouvel assistant de recherche IA développé par xAI. Grok bénéficie d'un accès en temps réel à notre source de données unique et puissante, la conversation publique mondiale sur X. De plus, Grok a le sens de l'humour.





, un nouvel assistant de recherche IA développé par xAI. Grok bénéficie d'un accès en temps réel à notre source de données unique et puissante, la conversation publique mondiale sur X. De plus, Grok a le sens de l'humour. Nous avons investi dans les créateurs , ce qui a permis de multiplier les opportunités économiques sur la place publique. En moins d'un an, nous avons rémunéré plus de 80 000 créateurs grâce à notre programme de partage des revenus publicitaires.





, ce qui a permis de multiplier les opportunités économiques sur la place publique. En moins d'un an, nous avons rémunéré plus de 80 000 créateurs grâce à notre programme de partage des revenus publicitaires. Nous avons rendu la publicité sur X plus pertinente et plus percutante en rapprochant nos algorithmes organiques et publicitaires, tout en lançant de nouveaux produits et partenariats de contenu pour aider les annonceurs à obtenir des résultats complets. Grâce à ces changements, nous avons constaté une augmentation de 22 % du nombre total d'engagements publicitaires.





en rapprochant nos algorithmes organiques et publicitaires, tout en lançant de nouveaux produits et partenariats de contenu pour aider les annonceurs à obtenir des résultats complets. Grâce à ces changements, nous avons constaté une augmentation de 22 % du nombre total d'engagements publicitaires. Nous avons fourni une série de nouvelles solutions de sécurité de la marque - en expédiant plus de produits en 3 mois qu'au cours des 3 années précédentes - et en plaçant la barre avec les pairs de l'industrie sur la façon de fournir une publicité de sécurité de la marque dans les environnements de flux.



Il n'y a pas de substitut aux personnes ou à la puissance de X



X continue d'être la première plateforme pour les personnes curieuses et influentes du monde entier, qui l'utilisent quotidiennement pour suivre leurs passions, en particulier dans les moments importants. Nous avons assisté à divers événements et mouvements culturels qui ont mis en évidence la nature irremplaçable de X et la loyauté inébranlable de nos communautés dynamiques, comme Barbenheimer, la saga OpenAI, le "Gag City" de Nicki Minaj et le mème "not here" de Shohei Ohtani. En combinant une plateforme publique et en direct avec les utilisateurs les plus engagés et les plus influents, nous créons une puissante force de changement.



Des fondements à la transformation



Voici quelques-uns des domaines sur lesquels nous nous concentrons pour nos partenaires commerciaux à l'aube de cette nouvelle année :



Nous renforcerons de plus en plus l'expérience de l'utilisateur X et de la publicité grâce à l'intelligence artificielle , qu'il s'agisse d'améliorer la recherche et les publicités ou d'atteindre un nouveau niveau de compréhension du client, et bien plus encore.





, qu'il s'agisse d'améliorer la recherche et les publicités ou d'atteindre un nouveau niveau de compréhension du client, et bien plus encore. Nous lancerons les paiements peer-to-peer, débloquant plus d'utilité pour l'utilisateur et de nouvelles opportunités pour le commerce, et montrant le pouvoir de vivre une plus grande partie de votre vie en un seul endroit.





débloquant plus d'utilité pour l'utilisateur et de nouvelles opportunités pour le commerce, et montrant le pouvoir de vivre une plus grande partie de votre vie en un seul endroit. Nous continuerons à vous présenter un contenu plus pertinent et plus important en améliorant notre fonction innovante Voir les messages similaires , alimentée par xAI. La prochaine amélioration de la fonction Voir les messages différents permettra aux utilisateurs d'explorer des contenus qui correspondent à leurs intérêts ou qui remettent en question leurs points de vue en fonction de leur activité passée, améliorant ainsi la qualité et l'équilibre de l'information qu'ils reçoivent.





, alimentée par xAI. La prochaine amélioration de la fonction permettra aux utilisateurs d'explorer des contenus qui correspondent à leurs intérêts ou qui remettent en question leurs points de vue en fonction de leur activité passée, améliorant ainsi la qualité et l'équilibre de l'information qu'ils reçoivent. Nous continuerons à investir dans les créateurs et les partenariats de contenu qui attirent de nouveaux utilisateurs et alimentent la publicité.





qui attirent de nouveaux utilisateurs et alimentent la publicité. Nous renforcerons notre offre de publicités en continu en nous appuyant sur les piliers que sont la vidéo, la performance et la sécurité de la marque.





en nous appuyant sur les piliers que sont la vidéo, la performance et la sécurité de la marque. Nous continuerons à nous associer à des leaders du secteur pour vous offrir davantage de capacités de brand safety et de vérification grâce à notre partenariat avec Integral Ad Science.





Nous allons créer plus de contenu original et attirer plus de talents avec certaines des personnes les plus intéressantes et les plus engagées sur X.



X s'apprête à révolutionner l'année 2024 avec des produits et des services révolutionnaires qui redéfiniront la façon dont nous nous connectons, communiquons et effectuons des transactions. Notre dévouement inébranlable envers les personnes, les partenaires et les communautés nous pousse à améliorer et à innover, en nous aventurant audacieusement sur des territoires inexplorés tout en restant à l'écoute des besoins de notre communauté.



L'aperçu comprend toutes sortes de notes concernant les développements réalisés l'année dernière et la manière dont le terrain a été préparé pour une année 2024 réussie grâce à la stratégie "Everything App". Cela semble être un défi en soi, mais il faut saluer la confiance avec laquelle Elon Musk et son équipe prévoient d'aller de l'avant. N'oublions pas que l'entreprise a dû faire face à une baisse de ses revenus, sans parler d'un rythme de développement lent et d'une liste restreinte de ressources disponibles. Quoi qu'il en soit, voici les grandes lignes tracées jusqu'à présent.Pour commencer, l'entreprise a expliqué que plus de 80 % des sessions des utilisateurs comprennent des vidéos et que plus de 100 millions d'entre eux utilisent chaque jour la disposition verticale en plein écran de l'application. Ensuite, X a indiqué que le mois dernier, les utilisateurs ont vu des vidéos équivalant à 130 ans de vidéos d'une durée de 30 minutes ou plus. Par ailleurs, les notes de la communauté ont été vues 50 millions de fois par jour, ce qui est une estimation moyenne.D'autre part, on a vu que près de 350 000 communautés sur l'application ont publié près de 650 000 messages par jour. L'entreprise a fini par rémunérer 80 000 créateurs de contenu sur l'application par le biais de sa célèbre initiative de partage des recettes publicitaires. De la même manière, X a enregistré une hausse de 22 % des engagements publicitaires globaux, ce qui est une bonne nouvelle si l'on considère que l'application a connu de sérieuses difficultés lorsque 50 % de ses annonceurs ont choisi d'interrompre leur marketing sur l'application en raison de la position controversée de l'entrepreneur technologique Elon Musk et de la liste des changements apportés à la plateforme.C'est ce que l'application semble affirmer aujourd'hui, mais il ne serait pas faux de dire que la crédibilité de ces résultats n'est pas élevée, car le PDG et le directeur de l'entreprise ont déjà fait des déclarations massives qui n'ont pas été approuvées par un grand nombre de personnes. Quoi qu'il en soit, voici où en est X aujourd'hui. Nous sommes en 2024 et X a indiqué que son objectif actuel est de travailler sur les développements afin d'améliorer la transition entre l'ancienne application Twitter et sa propre application.X espère ajouter de nouvelles options de paiement sur sa plateforme et faciliter les transferts de fonds qui peuvent être effectués à moindre coût par le biais du canal X. Cette idée vient de Musk, qui a travaillé chez PayPal, et c'est ainsi qu'il en a eu l'idée en premier lieu. Les utilisateurs peuvent donc considérer la plateforme comme une banque où les paiements de pair à pair peuvent donner lieu à davantage d'opportunités commerciales et afficher le pouvoir d'achat des utilisateurs.Sans être sûrs de la manière dont cela fonctionnera ni de la réaction des utilisateurs, mais les derniers développements indiquent que l'entreprise a reçu un signal vert sous la forme de licences de 14 États différents. Mais ce n'est qu'un début et il reste encore beaucoup de défis à relever. Il est bon de mentionner que les autorités de régulation doivent encore approuver cette fonctionnalité, ce qui ne sera jamais facile.N'oublions pas que le géant de la technologie Meta n'a pas encore obtenu le même type d'approbation, nécessaire pour les paiements complets dans différentes parties du monde. Quoi qu'il en soit, Musk affirme qu'il dispose des compétences et de l'expertise nécessaires pour y parvenir. L'avenir semble donc plein d'optimisme, mais seul le temps nous le dira.Dans d'autres projets, X espère apporter des améliorations massives à d'anciennes fonctionnalités grâce à l'utilisation d'une technologie d'IA révolutionnaire. Il s'agit notamment d'utiliser des solutions d'IA pour améliorer les campagnes publicitaires, effectuer des recherches, etc.L'entreprise s'est déjà lancée dans la course aux chatbots en dévoilant son Grok, qui est basé sur les chats X. Par ailleurs, on a vu l'entreprise apporter des améliorations majeures au système en fonction de la technologie de l'IA, qui permet de personnaliser et d'améliorer l'ensemble de l'expérience utilisateur. Cela pourrait impliquer plus de moyens pour s'assurer que les utilisateurs voient un contenu qui est plus en ligne avec leurs goûts et leurs intérêts.X Corp a également expliqué comment elle s'efforce d'améliorer sa position en tant qu'application axée sur la vidéo, ce qui signifie qu'il faut dire bonjour à un contenu qui serait classé comme plus original. Elle prévoit d'y parvenir en investissant davantage dans de nouveaux contrats conclus avec d'anciennes stars de la télévision. Dans le même temps, on a vu comment Twitter a également essayé cette approche dans le passé, mais il ne serait pas faux de mentionner que le plan a été avorté car il n'a pas eu le succès que l'entreprise avait espéré.On peut voir où Musk veut en venir, car X est une plateforme d'accompagnement de premier plan pour les discussions qui se déroulent en direct à la télévision. La fusion de ces deux composantes pourrait donc être une décision fructueuse et intelligente.Source : X Blog Quel est votre avis sur le sujet ?