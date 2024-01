Cela fait juste un peu plus d'un an que Musk a privatisé la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, mais les données révèlent que la valorisation de l'entreprise a dégringolé de façon spectaculaire. Lorsque Musk a décidé début 2022 de racheter Twitter, de nombreux analystes ont averti que la société ne valait pas 44 milliards de dollars. Toutefois, après un bras de fer de plusieurs mois, au cours desquels Musk a tenté en vain de revenir sur sa proposition, il a fini par accepter l'accord, ce qui a fait de lui l'unique propriétaire de la plateforme de médias sociaux. Aujourd'hui, la gestion de Musk s'est avérée un véritable fiasco.La dernière évaluation de Fidelity concernant sa participation dans X implique que le réseau social vaut environ 72 % de moins que lorsque Musk a acheté la société en octobre 2022. Le fonds d'investissement (Blue Chip Growth Fund) de Fidelity détient une participation relativement faible dans X. Et une mise à jour mensuelle publiée par le fonds indique que la valeur de sa participation dans "X Holdings Corp." est tombée à 5,6 millions de dollars le 30 novembre 2023. La part du fonds dans X valait à l'origine 19,7 millions de dollars, mais les données montrent qu'elle a perdu environ deux tiers de sa valeur en avril 2023 et a baissé plus modestement depuis lors.Cela représente une baisse de 72 % par rapport à la valeur de la participation Fidelity au moment où Musk en a pris le contrôle. À moins que la société n'ait modifié sa participation dans X, l'annonce semble indiquer que la valeur de X dans son ensemble a également chuté de 72 %. En fait, la question est de savoir si Fidelity a vendu une partie de sa participation en novembre, mais la dernière baisse de valeur n'est pas surprenante étant donné les récentes controverses liées à Musk qui ont fait fuir les annonceurs de la plateforme. Ni Fidelity ni son fonds d'investissement n'ont communiqué à ce sujet. Musk et X n'ont pas non plus communiqué sur le sujet.Musk a payé 44 milliards de dollars pour prendre le contrôle de Twitter, rebaptisé X, fin 2022. Si l'entreprise dans son ensemble a également chuté de 72 % depuis son achat, cela signifie qu'elle vaut aujourd'hui environ 12,3 milliards de dollars, soit moins que les 13 milliards de dollars de dettes que Musk a contractées pour acheter la plateforme. Sur la base de la valeur des actions attribuées aux employés en octobre dernier, X était évalué à environ 19 milliards de dollars. Il s'agissait d'une chute de 55 % par rapport à la valeur initiale. Ce montant était en outre légèrement inférieur à l'estimation de 20 milliards de dollars faite par Musk lui-même début 2023.Depuis que Musk a privatisé le réseau social, la valeur et le chiffre d'affaires de l'entreprise sont plus difficiles à déterminer de l'extérieur. L'on ignore comment Fidelity est parvenu à cette nouvelle évaluation et également si elle reçoit des informations confidentielles de la part de l'entreprise. Selon certains analystes, Fidelity n'a pas nécessairement beaucoup d'informations, voire aucune, sur les performances financières de X, bien qu'il soit actionnaire de l'entreprise. D'autres actionnaires peuvent évaluer différemment leurs actions X. Mais il ne fait aucun doute que la baisse de la valeur de X pose un problème aux banques qui détiennent la dette de Musk.Les finances de X étaient déjà assez fragiles à la fin du mois d'octobre. Mais Musk a aggravé la situation à la mi-novembre en publiant une réponse favorable à un post qui critiquait une supposée "haine dialectique des juifs envers les blancs". Musk a été vivement critiqué et certains l'ont accusé d'être un antisémite. Dans la foulée, de nombreuses entreprises (Apple, Comcast/NBCU, Disney, IBM, etc.) ont mis en pause ou ont stoppé les publicités sur la plateforme. Musk a abordé la controverse sur l'antisémitisme lors d'une interview publique le 29 novembre, en disant aux annonceurs qui avaient retiré leurs publicités de X d'"aller se faire foutre".Musk avait promis aux annonceurs que l'entreprise ne deviendrait pas un "paysage infernal" une fois qu'il en aurait pris la direction. Quelques mois après son arrivée à la tête de la plateforme de médias sociaux, de nombreux rapports ont révélé que les discours haineux sur la plateforme avaient considérablement augmenté depuis le rachat. La société a eu du mal à retenir les annonceurs tout au long du mandat de Musk, en grande partie à cause de son approche de la modération du contenu. Musk a éliminé la plupart des employés de la société peu de temps après en être devenu le propriétaire. Une bonne partie de l'équipe de modération aurait été virée.L'exode des annonceurs est l'une des plus grandes menaces à la survie du site. Musk sait que si la tendance ne s'inversait pas, la plateforme pourrait s'effondrer. Les analystes estiment que cela représente un manque à gagner de plusieurs dizaines de millions de dollars pour X. En réalité, il a échoué à créer de véritables sources de revenus capables de garder la plateforme en vie sans la publicité. Sa stratégie consistait à délaisser la publicité au profit d'abonnements payants. Mais cela ne marche pas pour le moment, X est encore fortement dépendant de la publicité la PDG Linda Yaccarino a du mal à convaincre les annonceurs de revenir sur la plateforme.Pour l'instant, Musk n'a réussi à persuader que moins d'un pour cent des utilisateurs de X à souscrire un abonnement mensuel, dont les revenus annuels sont estimés à moins de 120 millions de dollars. Par ailleurs, X a également commencé à facturer aux nouveaux utilisateurs un dollar par an pour l'envoi de messages. « Depuis le 17 octobre 2023, nous avons commencé à tester "Not A Bot", une nouvelle méthode d'abonnement pour les nouveaux utilisateurs dans deux pays. Ce nouveau test a été mis au point pour renforcer nos efforts déjà considérables visant à réduire le spam, la manipulation de notre plateforme et l'activité des bots », explique X.Selon un communiqué de l'entreprise, cela permettra d'évaluer une mesure potentiellement puissante pour l'aider à lutter contre les bots et les spammeurs sur X, tout en équilibrant l'accessibilité de la plateforme avec le faible montant des frais. En attendant, le site est confronté à de nouvelles réglementations sur la modération des contenus, tant en Europe qu'aux États-Unis. En septembre, X a intenté un procès à la Californie pour tenter de bloquer la loi sur la modération de contenu (elle oblige les entreprises de médias sociaux à divulguer leurs politiques de modération de contenu), mais la semaine dernière, elle a perdu une décision clé dans l'affaire.Le juge de district William Shubb a rejeté l'argument de X selon lequel la loi violait le premier amendement. « Bien que l'obligation de déclaration semble imposer une charge de conformité substantielle aux entreprises de médias sociaux, il ne semble pas que cette exigence soit injustifiée ou indûment contraignante dans le contexte de la loi sur le premier amendement », a-t-il déclaré. Le juge s'est rangé du côté de la Californie, affirmant qu'il y a un intérêt gouvernemental substantiel à exiger des entreprises de médias sociaux qu'elles soient transparentes sur leurs politiques et pratiques de modération de contenu.Notons que Musk envisage depuis le début de faire de X une "application à tout faire" qui peut générer des revenus à partir de diverses fonctionnalités, notamment les achats, les paiements, les appels audio et vidéo, un service de recrutement et un fil d'actualité. Le réseau social de Musk vise à concurrencer des acteurs établis comme YouTube de Google, LinkedIn de Microsoft Corp. et PR Newswire de Cision.Bien que l'acquisition de Twitter semble être un véritable gâchis financier jusqu'à présent, l'immense fortune de Musk devrait lui permettre de s'en sortir, quelle que soit l'issue de l'opération. Alors qu'il finalisait l'achat, Musk a vendu d'importants lots d'actions Tesla. (Cette décision a ébranlé le marché à l'époque, mais l'action est revenue à des niveaux élevés au cours des derniers mois et le milliardaire est de nouveau en tête du classement des personnes les plus riches du monde.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la chute vertigineuse de la valeur de X ?Selon vous, la plateforme va-t-elle finir par s'effondrer ?Elon Musk a-t-il encore la capacité de redresser le réseau social ?