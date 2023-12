Les plateformes de médias sociaux génèrent des milliards de dollars de revenus auprès des jeunes américains : Résultats d'un modèle de revenu simulé



Les plateformes de médias sociaux sont soupçonnées de tirer des profits considérables des jeunes utilisateurs qui peuvent être vulnérables aux effets négatifs sur la santé mentale, y compris la dépression, l'anxiété et les troubles de l'alimentation. Les plateformes ne sont toutefois pas tenues de rendre ces données publiques, ce qui peut limiter la capacité des chercheurs et des décideurs politiques à enquêter de manière adéquate sur les pratiques des plateformes et à les réglementer.



Cette étude visait à estimer le nombre d'utilisateurs enfants (0-12 ans) et adolescents (13-17 ans) basés aux États-Unis et les recettes publicitaires annuelles générées par les jeunes sur six grandes plateformes. Les données ont été tirées d'enquêtes publiques et d'études de marché réalisées en 2021 et 2022. Une analyse de simulation a été réalisée pour estimer le nombre d'utilisateurs et les recettes publicitaires annuelles par groupe d'âge et globalement (0-17 ans) pour 2022.



Les résultats révèlent que, sur les six principales plateformes de médias sociaux, les recettes publicitaires annuelles pour 2022 provenant des jeunes utilisateurs âgés de 0 à 17 ans s'élèvent à près de 11 milliards de dollars. Environ 30 à 40 % des recettes publicitaires générées par trois plateformes de médias sociaux sont attribuables aux jeunes. Nos conclusions soulignent la nécessité d'une plus grande transparence de la part des plateformes de médias sociaux ainsi que d'une réglementation des pratiques publicitaires potentiellement néfastes susceptibles d'exploiter les enfants et les adolescents vulnérables qui utilisent les médias sociaux.



Conclusions de l'étude



Nous avons entrepris cette étude pour informer les chercheurs en santé et les décideurs politiques de la quantité de revenus générés par les jeunes utilisateurs et du nombre d'enfants et d'adolescents qui utilisent activement les principales plateformes de médias sociaux, dans le but d'inspirer une plus grande transparence des données et une volonté politique de protéger les jeunes en ligne. Nos estimations suggèrent que les plateformes de médias sociaux tirent des profits considérables des jeunes utilisateurs, soulignant la nécessité d'une plus grande transparence et d'une réglementation de leurs pratiques afin d'améliorer les dommages potentiels sur la santé mentale des jeunes.

Cela montre que de nombreuses applications ne parviennent pas à s'autoréguler et ont donc besoin de l'intervention d'organismes extérieurs pour faire le travail correctement. En outre, les chercheurs ont ajouté que ce type de constatation nécessitait l'intervention des pouvoirs publics, car gagner de l'argent sur le dos des mineurs est contraire à la loi. Ils appellent à une plus grande transparence pour comprendre ce qui se passe dans le monde de la technologie et aller au fond des choses en proposant une solution qui atténue les effets néfastes sur la santé mentale et physique.Pour calculer les revenus, les auteurs ont fini par donner une estimation liée aux différentes applications en ligne. Il s'agit notamment de Twitter, Facebook, Instagram, Snap, etc. Ces données ont été obtenues par le biais du recensement américain, puis certaines données ont été tirées d'eMarketer. Les chiffres relatifs aux recettes publicitaires et à la durée que les enfants passent en ligne sur chaque plateforme ont également été pris en considération. Les chercheurs ont ensuite parlé de l'élaboration d'un modèle de simulation pour calculer les recettes publicitaires.Rappelons qu'en 2023, de nombreux législateurs de différents États ont adopté de nouvelles lois visant à limiter l'utilisation des médias sociaux par les jeunes. Il s'agissait notamment de tenir compte des effets néfastes de ce comportement sur la santé. N'oublions pas que le géant de la technologie Meta fait l'objet d'un examen minutieux après avoir été poursuivi en justice par 12 États différents pour avoir favorisé le dilemme de la santé mentale.De nombreuses applications se vantent aujourd'hui de leurs excellentes pratiques de régulation qu'elles mettent en œuvre elles-mêmes. Ce qu'elles oublient de noter, c'est l'impact considérable sur les jeunes, car les entreprises sont plus préoccupées par leurs profits et le nombre d'incitations financières en jeu est très élevé, de sorte qu'elles s'en soucient peu, comme l'indique l'étude. Les applications ne rendent pas public le montant des fonds gagnés par les mineurs, ce qui est également très préoccupant.Il convient toutefois de noter que ces applications ne sont pas les premières à diffuser des publicités auprès des enfants. De nombreux parents et défenseurs des droits de l'enfant en parlent depuis longtemps. La frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas est mince et le jour où ces applications s'en rendront compte, ce sera une grande chose.On a déjà vu un document d'orientation publié en 2020 qui explique en détail comment les enfants sont si vulnérables et finissent par servir de cibles faciles à ces entreprises pour gagner de l'argent. La recherche a également mis en lumière le fait que les jeunes scolarisés peuvent reconnaître les publicités, mais ne savent pas comment les éviter. Ainsi, lorsqu'ils ne peuvent pas résister ou annuler leur abonnement, ils tombent dans le piège.Le processus est permanent et très vicieux par nature. L'étude mentionne qu'on est en train de dire bonjour à une loi qui est si ancienne, mais que personne ne respecte. Il est donc temps que les autorités interviennent et mettent un terme à cette situation. C'est là que la FTC est récemment devenue très active. Des applications comme YouTube et TikTok sont en tête de peloton pour ce qui est de générer le plus de profits, car elles sont les plus regardées par les jeunes, suivies de près par Meta.Source : "Social media platforms generate billions of dollars in revenue from U.S. youth: Findings from a simulated revenue model", Havard Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?