Les applications les plus téléchargées au monde en novembre 2023 : ChatGPT entre dans l'histoire en entrant pour la première fois dans le Top 10

L'application phare TikTok est devenue l'application la plus installée au monde le mois dernier. Elle a été saluée comme la meilleure application du classement avec près de 49 millions de téléchargements sur l'App Store et le Google Play Store, selon des estimations récentes. De même, elle a été l'application la plus installée sur l'App Store d'Apple, la concurrence pour la deuxième place n'étant que légèrement inférieure.Instagram a pris la deuxième place en tant qu'application la plus installée dans le monde entier, avec des estimations atteignant la barre des 49 millions sur l'App Store et le Play Store. Lorsque les estimations brutes pour TikTok ont été visualisées, il est constaté qu'il avait une petite longueur d'avance sur le leader du classement. Alors qu'Instagram continue de dominer le classement sur Google Play, TikTok y occupe la troisième place. Mais sur l'App Store, il n'a pas pu battre TikTok, tandis que Threads de Meta était introuvable.Les cinq applications les plus téléchargées en novembre 2023 ont été complétées par Facebook et WhatsApp de Meta, ainsi que par Telegram.C'est certainement un peu choquant de comprendre comment Temu n'a pas été à la hauteur en termes de téléchargements pour le mois de novembre. De son côté, SHEIN n'a pas réussi à se hisser sur la liste, ce qui constitue une autre grande surprise. Ces deux plateformes restent très prometteuses. Cependant, la seule explication possible est qu'il était plus rentable pour elles de diffuser des publicités avant le Black Friday. Par conséquent, beaucoup d'argent a probablement été dépensé en publicité au cours du mois précédent, lorsque les statistiques ont été calculées. Ils seraient ensuite utilisés dans les messages des applications pour convertir ces installateurs en acheteurs en temps réel.L'entrée de ChatGPT dans le top 10 des applications les plus installées de tous les temps a été une véritable révélation. On l'a vu se frayer un chemin vers le palmarès de l'App Store d'Apple à plusieurs reprises lors de son lancement en mai, mais l'entrée dans la liste globale n'a jamais eu lieu et est restée un rêve pour OpenAI. Mais le fait qu'il figure désormais sur la liste est une surprise qui est accueillie à bras ouverts. Au cours du seul mois de novembre, il a atteint le chiffre stupéfiant de 19 millions de téléchargements. De la même manière, il a été en mesure de fermer plusieurs paires d'abonnements pendant une courte période en raison de difficultés liées à la mise à l'échelle. Et comme on peut s'y attendre, cela n'a pas été gratuit. L'entreprise a perdu des millions.Selon les rapports d'AppFigures, les 10 applications les plus installées au monde en novembre ont atteint le chiffre stupéfiant de 313 millions de téléchargements dans le monde entier et sur les deux plateformes. Bien que ce chiffre a légèrement baissé par rapport à celui d'octobre 2023, il mérite d'être mentionné.Source : AppfiguresPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?