Plusieurs entreprises, dont Comcast et Walt Disney, ont interrompu leurs publicités sur la plateforme après que M. Musk a approuvé le mois dernier un message publié sur X, anciennement Twitter, qui affirmait que les juifs attisaient la haine contre les Blancs.Joe Benarroch, responsable des opérations commerciales chez X, a déclaré que le rapport "".Les revenus de X provenant des services publicitaires pour les quatre derniers trimestres en tant que société publique ont totalisé 4,7 milliards de dollars, selon les données de LSEG, couvrant le deuxième semestre de 2021 et le premier semestre de 2022. La société a généré un peu plus de 600 millions de dollars de recettes publicitaires au cours de chacun des trois premiers trimestres de 2023, et s'attend à une performance similaire pour la période actuelle, ajoute le rapport citant des personnes familières avec le sujet.Depuis la prise de contrôle de Musk en octobre 2022, les recettes publicitaires mensuelles aux États-Unis ont diminué d'au moins 55 % en glissement annuel chaque mois. Les ventes de publicité représentent entre 70 % et 75 % du chiffre d'affaires total de X. Les dirigeants avaient visé 3 milliards de dollars de revenus provenant de la publicité et des abonnements en 2023, mais ils seront loin d'atteindre ce chiffre, selon le rapport.Musk avait également déclaré en juillet que le flux de trésorerie de Twitter était resté négatif en raison d'une baisse de près de 50 % des recettes publicitaires et d'un lourd endettement.Quel est votre avis sur le sujet ?