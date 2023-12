You have said the actual truth — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023

Le World Wide Web Consortium (W3C), fondé en 1994 par l'inventeur du World Wide Web (WWW) Tim Berners-Lee, est une organisation de standardisation à but non lucratif. Le W3C a établi la liste des normes internationales pour les technologies Web. Ces normes permettent de maintenir un niveau constant de qualité technique et de compatibilité sur une diversité de plateforme et présentent également l'avantage de simplifier le travail du développeur Web, en lui garantissant une liste limitée de compétences à acquérir. Le consortium a entamé l'année 2023 en formant une nouvelle organisation d'intérêt public à but non lucratif pour poursuivre sa mission.Cette semaine, la plateforme de médias sociaux X d'Elon Musk a vu partir le W3C. L'organisme a annoncé à sa communauté : « le W3C fait savoir qu'il n'est plus actif sur X/Twitter et a renvoyé tous ses partisans vers Mastodon. Nous encourageons tous les comptes liés au W3C à faire de même. Encouragez vos amis à nous suivre ici ! ». Le message a été posté sur une instance Mastodon dénommée "w3c.social" et décrite comme suit : « w3c.social est une instance amicale et respectueuse pour les personnes impliquées dans les activités du World Wide Web Consortium (W3C). L'instance est gérée bénévolement par quelques membres de l'équipe du W3C ».Sur X, les messages du W3C ont été protégés et le compte indique : « le World Wide Web Consortium (W3C) n'est plus actif sur cette plateforme. Veuillez nous trouver à @w3c@w3c.social. Le W3C fait fonctionner le Web, pour tout le monde ». Il n'y a aucun détail sur les raisons qui ont poussé l'organisation à désactiver son compte X ni sur la question de savoir si le compte pourrait être de nouveau actif à l'avenir. Mais ce départ intervient alors que les plaintes concernant la dégradation de la qualité de X et de l'expérience des utilisateurs se multiplient. Il y a quelques jours, c'était la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui annonçait son départ de la plateforme.Anne Hidalgo a vivement critiqué le site de microblogging, notamment en le qualifiant de gigantesque égout mondial qui détruit les démocraties. « Cette plateforme et son propriétaire exacerbent intentionnellement les tensions et les conflits », a-t-elle déclaré dans de longs messages en anglais et en français, citant la manipulation, la désinformation, l'antisémitisme et les attaques contre les scientifiques, les climatologues, les femmes et les libéraux. « Ce média est devenu un gigantesque égout mondial, et nous devrions continuer à y patauger ? Je refuse de cautionner ce projet diabolique », a-t-elle ajouté. Mais cette déclaration lui a valu des critiques.Selon les analystes, le départ du W3C pourrait s'expliquer en partie par les décisions controversées de Musk depuis qu'il a pris les rênes de l'entreprise il y a un an et la confusion qui règne sur la plateforme, notamment en ce qui concerne les bots. Musk s'est attaqué à ce problème dès son arrivée en introduisant un système payant de vérification de compte, mais cela n'a pas été si efficace contre les bots. Le système a même été détourné lors de son lancement initial, ce qui a conduit à un chaos sur la plateforme. Lors d'un discours, il y a quelques mois, Musk a déclaré que la solution contre les bots consistait peut-être à rendre toute la plateforme payante.L'autre raison qui pousse les utilisateurs à quitter X est l'atmosphère que certains analystes qualifient de "toxique". Musk est accusé de donner de la voix aux discours haineux sur sa plateforme sociale. Le débat s'est intensifié depuis le 7 octobre dernier après le déclenchement du conflit armé entre Israël et le groupe Hamas. L'homme d'affaires a été accusé d'antisémite le mois dernier après avoir répondu "vous avez dit la vérité" au message d'un internaute sur X qui affirmait : « les communautés juives prônent une haine dialectique contre les Blancs ». L'auteur du message auquel Musk a répondu a aussi laissé entendre ce qui suit : « Hitler avait raison ».Son commentaire a déclenché une vague de protestations et des appels à boycotter la plateforme. Des rabbins et militants juifs ont appelé Apple, Google, Amazon et Disney à cesser de faire de la publicité sur X. Ils ont aussi demandé à Apple et Google de retirer l'application X de l'App Store et du Play Store. De gros annonceurs de X ont répondu à cet appel en mettant en pause ou en stoppant les publicités sur la plateforme. Parmi les marques qui ont depuis cessé de faire de la publicité sur X figurent Apple, Comcast/NBCU, Disney, Warner Bros, IBM, Paramount, Lionsgate et la Commission européenne. Un manque à gagner énorme pour la société.Le trouble persistant sur X profite à ses rivaux, comme la plateforme Mastodon sur laquelle se réfugie à présent le W3C. Plusieurs rapports soulignent qu'il y a de plus en plus concurrence sur le marché des réseaux sociaux de type Twitter. Mastodon est peut-être le plus établi, mais plusieurs autres services rivalisent pour devenir le prochain endroit où vous vous retrouverez sur Internet, notamment Post, Substack Notes, T2, Bluesky (soutenu par Jack Dorsey, cofondateur de Twitter), et Threads de Meta. Cependant, certains analystes affirment que le prochain "Twitter" ne sera peut-être pas déterminé par son application, mais par son protocole.Par exemple, Mastodon est construit sur ActivityPub, un protocole recommandé par le W3C pour les réseaux sociaux décentralisés, un protocole supporter par Tumblr, Flipboard et peut-être même Threads, le concurrent d'Instagram pour Twitter. Bluesky construit son propre protocole, AT Protocol, qui est décrit comme étant axé sur les réseaux sociaux décentralisés, mais aussi sur le choix algorithmique et les comptes portables. Selon les analystes, si l'un de ces protocoles (ou un autre) prend son essor, il pourrait avoir un impact fondamental sur le fonctionnement des réseaux sociaux. Ce qui pourrait attirer des centaines de millions de personnes.Au lieu de croiser les doigts pour qu'une entreprise soit un bon gestionnaire pour l'application de votre choix, plusieurs services seront théoriquement interopérables les uns avec les autres. Cela pourrait ouvrir la voie à de nouvelles façons de parler et de publier sur Internet. Cela pourrait également sonner le glas de Twitter, le réseau social étant de plus en plus critiqué par les utilisateurs. Sur la toile, on peut constater que les détracteurs de Twitter soutiennent la décision du W3C, même les raisons à l'origine du choix du groupe restent encore floues. Ils estiment que cela permettra de mettre davantage en avant Mastodon et le protocole ActivityPub.L'un d'entre eux a écrit : « tomber sur ces nouvelles juste après avoir désactivé votre compte X vous conforte dans votre décision. X n'est plus la plateforme qu'il était, un tas de faux comptes avec des tics bleus et des publicités à n'en plus finir. Je me demande quelle était l'idée originale de Musk avec Twitter. Acheter un grand réseau social, le renommer en "X", montrer au monde que "Yes, I can", puis le détruire progressivement de l'intérieur ? ». Un autre se demande comment cela pourrait finir : « ce n'est évidemment pas le W3C, mais je continue à me demander quel compte quittant X aurait l'impression d'être un clou absolu dans le cercueil du site ».Un internaute français a répondu à la préoccupation précédente en déclarant : « je ne peux pas parler pour le monde en général. Toutefois, du point de vue français (il est certain qu'au moins 90 % des Français consomment 90 % du contenu français), la politique et les journalistes tiennent la plateforme. Les institutions commencent déjà à partir. Par exemple, vous pouvez être sûr que si le président Emmanuel Macron commence à poster depuis Mastodon (le gouvernement a une instance officielle ""), des milliers de journalistes et de politiques changeront de plateforme ». D'autres ne croient pas toutefois en cette théorie.Un autre internaute souligne : « je ne pense pas qu'il y ait un seul compte autre que celui de Musk. Twitter est unique pour chaque utilisateur et ce qui compte peut ne pas compter pour vous. Je suis sûr que pour plusieurs personnes, le départ de Taylor Swift serait le clou du cercueil, mais personnellement, je m'en fiche complètement (j'ai d'ailleurs vérifié qu'elle avait bien un compte avant de poster mon message). Si Twitter doit être déclaré mort, je pense qu'il s'agira probablement d'une avalanche. Ce ne sera pas un compte individuel qui le tuera, mais plutôt un grand nombre de comptes importants à travers de multiples parties de notre culture ».Une récente analyse indique que les revenus publicitaires de X pourraient fondre davantage en raison de ce nouvel exode des annonceurs. Les prévisions du mois passé indiquaient déjà que l'activité publicitaire de X était en passe de connaître une baisse de 54,4 % d'une année sur l'autre dans les dépenses publicitaires mondiales, de 2022 à 2023. Cela signifie que le manque à gagner s'annonce considérable et que la société pourrait rater les prévisions sur sa rentabilité. La PDG Linda Yaccarino a déclaré que X pourrait atteindre le seuil de rentabilité au premier trimestre de l'année prochaine, mais les experts sont de plus en plus sceptiques à cet égard.Musk reconnaît que l'exode des annonceurs est susceptible de provoquer l'effondrement de la plateforme, mais adopte toutefois une posture de défiance à leur égard. Il considère leur départ comme un chantage et lors d'une interview à l'occasion d'un récent événement, Musk s'en est pris aux annonceurs qui boycottent X en déclarant : « allez vous faire foutre ». Lorsque le journaliste lui a demandé s'il ne souhaite pas que ces annonceurs fassent de la publicité sur X, Musk a répondu : « j'espère qu'ils arrêteront. Ne faites pas de publicité [sur X]. Si quelqu'un essaie de me faire chanter avec de la publicité, ou avec de l'argent, qu'il aille se faire foutre ».Source : le W3C Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision du W3C de désactiver son compte X ?Qu'est-ce qui pourrait justifier la décision de l'organisme de normalisation ?Quels pourraient être les impacts de cette décision ? D'autres vont-ils sauter le pas ?Selon vous, quel compte quittant X pourrait précipiter l'effondrement de la plateforme de Musk ?Quelle est votre prédiction sur l'avenir de X ? Sera-t-il surclassé par un concurrent dans un avenir proche ?