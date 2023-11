Après avoir racheté Twitter en 2022, Elon Musk a licencié des milliers d'employés, dont beaucoup modéraient le contenu de la plateforme. Rebaptisée X, elle a perdu plusieurs annonceurs importants et a été critiquée, notamment par la Maison Blanche, pour ne pas avoir fait assez pour lutter contre l'antisémitisme.", a déclaré Hidalgo dans de longs messages en anglais et en français, citant la manipulation, la désinformation, l'antisémitisme et les attaques contre les scientifiques, les climatologues, les femmes et les libéraux.La campagne de Hidalgo visant à transformer Paris en capitale du vélo lui a valu à la fois mépris et louanges sur les médias sociaux au fil des ans, certains utilisateurs critiquant le travail apparemment sans fin et les chantiers visuellement peu attrayants sous le hashtag #SaccageParis (WreckParis).", a demandé la politicienne socialiste, dont la candidature ratée à la présidence française a recueilli 1,7 % des voix en 2022. "", a-t-elle ajouté.Plus récemment, elle a été critiquée pour un voyage sur l'île française de Tahiti, censé voir un site de surf pour les Jeux olympiques de 2024, mais qui, selon ses opposants, ne relevait pas de ses attributions, et au cours duquel elle a rendu visite à sa fille qui vit sur place. Les internautes et les politiciens de l'opposition se sont emparés du hashtag #TahitiGate pour critiquer ce voyage financé en partie par les contribuables.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que la vrai raison de son départ de X c'est son lynchage médiatique qui a suivi ses vacances somptueuses et dispendieuses à Tahiti financées par les impôts des Parisiens ?