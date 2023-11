You have said the actual truth — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023

Le conflit entre Israël et le groupe Hamas a des répercussions inattendues sur la plateforme de médias sociaux X d'Elon Musk. L'homme d'affaires milliardaire est connu pour ses avis tranchés ou controversés sur certains sujets sensibles. Musk n'a pas manqué de donner son avis sur le conflit au Moyen-Orient et comme les fois précédentes, il s'est retrouvé au milieu d'une grande controverse. Mercredi, il a écrit "vous avez dit la vérité", en réponse à un message sur X qui affirmait que les communautés juives soutenaient "la haine dialectique contre les Blancs". L'auteur du message auquel Musk a répondu a aussi laissé entendre ce qui suit : « Hitler avait raison ».Musk s'est alors retrouvé mêlé à un scandale et a été accusé d'avoir approuvé un message antisémite. Dans la foulée, 164 rabbins et militants juifs ont renouvelé leur appel à Apple, Google, Amazon et Disney pour qu'ils cessent de faire de la publicité sur X, et pour qu'Apple et Google retirent l'application de Musk respectivement de l'App Store et du Play Store. De gros annonceurs de X ont répondu à cet appel en mettant en pause ou en stoppant les publicités sur la plateforme. Parmi les marques qui ont depuis cessé de faire de la publicité sur X figurent Apple, Comcast/NBCU, Disney, Warner Bros, IBM, Paramount, Lionsgate et la Commission européenne.Selon les analystes, cela représente un manque à gagner de plusieurs dizaines de millions de dollars pour X. Selon Jasmine Enberg, analyste chez Insider Intelligence, les derniers départs d'annonceurs pourraient maintenant provoquer un nouvel exode. « Les dommages causés à l'activité publicitaire de X seront graves. L'exode d'un grand annonceur incitera d'autres annonceurs à suivre son exemple, et il y a déjà probablement une longue queue d'annonceurs moins bruyants qui ont réduit leurs dépenses », prédit-elle. Selon elle, les marques comprennent généralement le risque de diffuser des publicités sur du contenu généré par les utilisateurs.Toutefois, elles ne se retrouvent généralement pas dans une situation comme celle-ci. « Les annonceurs sont habitués à gérer les problèmes de sécurité des marques sur les médias sociaux, en particulier pendant les périodes de tension politique et sociale ou de guerre. Cela dit, ils ne sont pas habitués à ce que le propriétaire d'une plateforme amplifie la désinformation et les discours de haine, et encourage les théoriciens du complot. L'impact des propos de Musk constitue un danger majeur pour la société. L'influence de Twitter a toujours été plus grande que sa base d'utilisateurs et ses revenus publicitaires », explique l'analyste d'Insider Intelligence.Enberg a ajouté que bien que la pertinence culturelle du site ait diminué, Musk et X sont toujours une partie importante de la conversation publique. Il est important de noter qu'avant même que cette situation se présente, le réseau social avait déjà vu ses revenus gravement impactés par les préoccupations relatives à la sécurité de la marque. Selon les prévisions d'octobre d'Insider Intelligence, l'activité publicitaire de X était en passe de connaître une baisse de 54,4 % d'une année sur l'autre dans les dépenses publicitaires mondiales, de 2022 à 2023. Avec les retraits supplémentaires d'annonceurs en cours, ce déclin pourrait être encore plus important.Depuis son arrivée, Musk tente de trouver de créer de nouvelles sources de revenus pour X et de réduire la part de la publicité dans les recettes. Mais le réseau social dépend toujours de la publicité, qui constitue la majorité de ses revenus. À l'époque de Twitter, les publicités représentaient environ 90 % des revenus de l'entreprise, les droits de licence de l'API et les abonnements contribuant également au résultat net. Mais le projet de Musk visant à renforcer le plan d'abonnement de X avec une nouvelle série de fonctionnalités, y compris la vérification payante, ne s'est pas avéré très efficace pour résister au départ à long terme de gros annonceurs.Cela ne signifie pas nécessairement que X va fermer ses portes - il est détenu et géré par un milliardaire, après tout - mais simplement qu'il aura besoin de nouvelles sources de financement à un moment ou à un autre. En septembre, Musk lui-même a annoncé que les recettes publicitaires de X aux États-Unis avaient baissé de 60 %, invoquant la pression exercée par l'Anti-Defamation League (ADL), une organisation non gouvernementale qui soutient les Juifs contre toute forme d'antisémitisme et de discrimination. L'ADL a accusé Musk d'antisémitisme. De son côté, Musk a réfuté les allégations de l'ADL et a menacé de poursuivre en justice le groupe.Les analystes estiment également que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de X aura baissé de 4,1 % pour atteindre 348,6 millions à la fin de l'année 2024, contre 363,7 millions en 2023 et un maximum de 373,6 millions en 2022. (Musk a pris les rênes de l'entreprise fin octobre 2022.) Le nombre d'utilisateurs américains devrait également diminuer pour atteindre 51,6 millions en 2024, soit une baisse de 8,1 % par rapport aux 56,1 millions de 2023, et un pic de 58,9 millions en 2022. De plus, les efforts déployés par la nouvelle PDG Linda Yaccarino pour faire revenir les annonceurs ne fonctionnent pas, étant donné qu'ils sont sapés par Musk lui-même.Selon la rumeur, plusieurs experts du domaine de la publicité ont récemment fait pression sur Yaccarino pour qu'elle démissionne, suggérant que sa propre réputation est maintenant en danger en raison des actions de Musk. Jusqu'à présent, ces demandes sont tombées dans l'oreille d'un sourd, semble-t-il, car Yaccarino a publié sur X des messages en faveur de la liberté d'expression et de la vision de la plateforme sociale. « Ce que nous faisons chez X est important et attire l'attention de tous. Je crois profondément en notre vision, en notre équipe et en notre communauté », a écrit la PDG Yaccarino dans un message publié sur X lundi matin.« Je suis aussi profondément attachée à la vérité et il n'y a pas d'autre équipe sur terre qui travaille aussi dur que les équipes de X. Quand vous êtes aussi important, il y aura des détracteurs et des distractions fabriquées, mais nous sommes inébranlables dans notre mission », peut-on lire dans le message. En septembre, Yaccarino a déclaré lors d'une récente interview que la plateforme devrait atteindre le seuil de rentabilité au début de l'année 2024. Elle a ajouté que 90 % des 100 premiers annonceurs sont revenus sur la plateforme au cours des douze dernières semaines seulement. Mais les perspectives sont désormais beaucoup plus sombres.Les plaintes contre Musk arrivent en même temps qu'un rapport de Media Matters, qui montre comment des publicités apparaissent à côté de messages faisant l'éloge de l'idéologie nazie. Un cadre de X, Joe Benarroch, a toutefois contesté le rapport de Media Matters. Dans un billet publié sur X, Benarroch affirme que Media Matters a utilisé trois comptes et qu'il a constamment actualisé la chronologie des messages pour voir 13 fois le nombre de publicités diffusées, par rapport à la médiane. En d'autres termes, le cadre de X affirme qu'un utilisateur typique n'aurait pas la même expérience en ce qui concerne le placement des publicités.Par ailleurs, il est important de noter qu'un certain nombre de médias et d'influenceurs de droite ont apporté leur soutien à X et à Musk. Seth Dillon, PDG du site satirique conservateur The Babylon Bee, a écrit dans un billet du 19 novembre : « ils attaquent Musk parce qu'ils détestent la liberté et le pouvoir qu'a la liberté de contrôler le récit. C'est aussi simple que cela. Alors que les entreprises réduisent leurs dépenses publicitaires pour punir Musk d'avoir autorisé la liberté d'expression, The Babylon Bee a décidé de dépenser encore plus. Aujourd'hui. Je m'engage à dépenser 250 000 dollars pour une nouvelle campagne publicitaire pour X ».Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du nouvel exode des annonceurs de X ?Quels pourraient être les impacts potentiels sur la plateforme d'Elon Musk ?Que pensez-vous des accusations selon lesquelles Musk amplifie les discours antisémites ?Que pensez-vous des allégations de Musk selon lesquelles ses détracteurs combattent la liberté d'expression ?La plateforme de Musk est-elle en mesure d'atteindre le seuil de rentabilité malgré la défection des plus gros annonceurs ?Pourquoi les prises de position de Musk ont-elles autant d'impacts sur les entreprises qu'il dirige, en particulier X et Tesla ?