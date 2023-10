Une enquête récente menée auprès de 1 200 adultes américains révèle qu'un changement surprenant est peut-être en train de se produire en ce qui concerne la géolocalisation.Dans l'ensemble, 94 % des membres de la génération Z ont déclaré qu'il y avait de nombreux avantages à partager leur position avec d'autres personnes, même avec leurs parents. 87 % déclarent que cela peut être utile lors de longs trajets en voiture, et 80 % précisent que cela les aide à se sentir plus en sécurité lorsqu'ils visitent des endroits risqués ou nouveaux.Le partage de localisation est également devenu un élément central de la vie personnelle de la génération Z moyenne. 78 % déclarent l'utiliser lors d'un premier rendez-vous ou d'une soirée chez un inconnu, et 77 % lorsqu'ils assistent à des concerts, des festivals ou d'autres événements de grande envergure. Les plus grands adeptes du partage de localisation sont sans doute les femmes de la génération Z, 72 % d'entre elles déclarant qu'il leur procure un meilleur sentiment de bien-être physique.Il convient de préciser que la plupart des membres de la génération Z partagent leur localisation avec leurs amis, mais que 56 % d'entre eux déclarent ne pas hésiter à laisser leurs parents suivre leurs déplacements. Cela confirme l'évolution de l'utilisation des smartphones et de la perception du suivi des données en général.Le Dr Michele Borba, psychologue de renom, a suggéré que les adolescents ressentent davantage d'anxiété à la suite de la pandémie. Les médias sociaux et le flux ininterrompu de nouvelles avaient déjà provoqué un déclin de la santé mentale, et il semble que la génération Z ait besoin d'encore plus d'interconnexion pour assurer sa sécurité. L'intérêt du partage de localisation pourrait être qu'il leur permet de contrôler qui peut les voir, au lieu d'être à la merci des plateformes de médias sociaux qui n'ont pas toujours leurs intérêts à cœur.Source : Life360 Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?