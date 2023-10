Pour nous conformer à l'évolution de la réglementation européenne, nous introduisons une nouvelle option d'abonnement dans l'UE, l'EEE et la Suisse. En novembre, nous proposerons aux personnes qui utilisent Facebook ou Instagram et qui résident dans ces régions de continuer à utiliser ces services personnalisés gratuitement avec des publicités, ou de s'abonner pour ne plus voir de publicités. Tant que les personnes seront abonnées, leurs informations ne seront pas utilisées pour des publicités.Les personnes résidant dans ces pays pourront s'abonner moyennant paiement pour utiliser nos produits sans publicité. Selon le lieu d'achat, le prix sera de 9,99 €/mois sur le web ou de 12,99 €/mois sur iOS et Android. Quel que soit le lieu d'achat, l'abonnement s'appliquera à tous les comptes Facebook et Instagram liés dans le centre de comptes d'un utilisateur. Comme c'est le cas pour de nombreux abonnements en ligne, les prix pour iOS et Android tiennent compte des frais facturés par Apple et Google dans le cadre de leurs politiques d'achat respectives. Jusqu'au 1er mars 2024, l'abonnement initial couvre tous les comptes liés dans le centre de comptes d'un utilisateur. Toutefois, à compter du 1er mars 2024, des frais supplémentaires de 6 €/mois sur le web et de 8 €/mois sur iOS et Android s'appliqueront pour chaque compte supplémentaire répertorié dans le centre de comptes d'un utilisateur.Nous croyons en un internet financé par la publicité, qui permet aux gens d'accéder à des produits et services personnalisés, quel que soit leur statut économique. Il permet également aux petites entreprises d'atteindre des clients potentiels, de développer leurs activités et de créer de nouveaux marchés, stimulant ainsi la croissance de l'économie européenne. Comme d'autres entreprises, nous continuerons à plaider en faveur d'un internet financé par la publicité, même avec notre nouvelle offre d'abonnement dans l'UE, l'EEE et la Suisse. Mais nous respectons l'esprit et l'objectif de ces réglementations européennes en constante évolution et nous nous engageons à nous y conformer.Nous avons annoncé en août notre intention de faire passer les citoyens de l'UE, de l'EEE et de la Suisse à la base juridique du GDPR, à savoir le "", pour le traitement des données collectées sur nos propres plateformes à des fins publicitaires. Nous avons fait ce changement pour répondre à un certain nombre d'exigences réglementaires évolutives et émergentes dans la région. Il s'agit notamment de la manière dont notre principal régulateur en matière de protection des données dans l'UE, la Commission irlandaise de protection des données, interprète le GDPR à la suite d'un récent arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et en anticipant l'entrée en vigueur de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA).La possibilité d'acheter un abonnement sans publicité répond aux exigences des régulateurs européens tout en laissant le choix aux utilisateurs et en permettant à Meta de continuer à servir tous les habitants de l'UE, de l'EEE et de la Suisse. Dans sa décision, la CJUE a expressément reconnu qu'un modèle d'abonnement, comme celui que nous annonçons, est une forme de consentement valable pour un service financé par la publicité.Si vous choisissez de continuer à utiliser nos produits gratuitement, votre expérience restera la même, et cette expérience continuera d'être soutenue par les outils et les paramètres que nous avons créés pour permettre aux gens de contrôler leur expérience de la publicité. Il s'agit notamment des préférences publicitaires, qui offrent une série de contrôles vous permettant d'influer sur les publicités que vous voyez ainsi que sur les données utilisées pour informer ces publicités, y compris les informations sur l'activité des partenaires publicitaires. Nous avons également des outils dans notre produit qui expliquent "", ainsi que la façon dont les gens peuvent gérer leur expérience publicitaire.Entre-temps, les annonceurs pourront continuer à mener des campagnes publicitaires personnalisées en Europe pour atteindre ceux qui choisissent de continuer à bénéficier d'un service en ligne gratuit financé par la publicité. À l'avenir, nous continuerons à investir dans la création de nouveaux outils qui préservent la valeur que les particuliers et les entreprises retirent de la publicité personnalisée, tout en permettant aux utilisateurs de contrôler leur expérience de la publicité sur nos plateformes. L'abonnement sans publicité sera disponible pour les personnes âgées de 18 ans et plus, et nous continuons d'étudier comment offrir aux adolescents une expérience publicitaire utile et responsable, compte tenu de l'évolution du paysage réglementaire.Ce nouveau modèle d'abonnement a été pris en compte dans les perspectives commerciales et les orientations que nous avons annoncées récemment. Ce billet contient des déclarations prospectives, notamment sur les perspectives commerciales de Meta et l'évolution du paysage réglementaire. Vous ne devez pas considérer ces déclarations comme des prédictions d'événements futurs. Des informations supplémentaires sur les risques potentiels et les incertitudes concernant nos activités et nos résultats financiers sont disponibles dans notre dernier formulaire 10-Q. Meta ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs.