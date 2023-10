Our US advertising revenue is still down 60%, primarily due to pressure on advertisers by @ADL (that’s what advertisers tell us), so they almost succeeded in killing X/Twitter! — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2023

Musk use de tous les moyens pour conduire X vers le seuil de rentabilité, mais ses propres actions et décisions semblent produire l'effet inverse sur la plateforme. Les dernières données publicitaires de X, fournies par Guideline, montrent que l'entreprise a connu une baisse vertigineuse de son pourcentage de dépenses publicitaires sur les plateformes de médias sociaux. La part de X dans le gâteau publicitaire est tombée à seulement 5 % des dépenses publicitaires aux États-Unis. Pour mettre les choses en perspective, avant que Musk prenne les rênes de la société le 27 octobre 2022, X détenait une part symbolique de 12 % de la frénésie des dépenses publicitaires.« C'est un peu comme si X était passé du statut d'animateur de la fête publicitaire à celui d'invité indésirable. En fait, le court règne de Musk sur X a été une véritable aventure et un fiasco sans non. La plateforme a rencontré sa part d'obstacles en passant d'un acteur autrefois dominant sur le marché de la publicité sur les réseaux sociaux à une maigre part de 5 %. Et ce n'est probablement pas fini parce que X a peut-être une nouvelle PDG, mais il y a fort à parier qu'elle ne dirige pas réellement l'entreprise. Musk est sans doute la seule personne qui prend toutes les décisions et la PDG n'a pas d'autres choix que d'exécuter les désirs de Musk », a écrit un critique.Les données montrent que les recettes publicitaires de X aux États-Unis ont chuté de 78 % en décembre 2022 par rapport au même mois de l'année précédente, ce qui représente la plus forte baisse mensuelle depuis l'acquisition. Rien que pendant le mois d'août 2023, les recettes publicitaires ont baissé de 60 % en glissement annuel. Musk a déjà reconnu que les revenus de la plateforme avaient baissé et a accusé les activistes de faire pression sur les annonceurs. Le mois dernier, l'homme d'affaires a accusé l'Anti-Defamation League (ADL) d'être la cause principale d'une baisse de 60 % des recettes publicitaires aux États-Unis, sans toutefois fournir de preuve.Musk a accusé l'ADL de faire pression sur lui en critiquant ses décisions de faire revenir sur la plateforme les comptes de discours haineux interdits et de faire concurrence à l'équipe de modération des contenus de Twitter. Le résultat final ? Cela a donné lieu à un environnement en ligne plus toxique, conduisant de nombreuses marques et agences nationales à réduire ou à cesser complètement leurs dépenses publicitaires sur la plateforme. Dans un communiqué publié mercredi, l'ADL a déclaré que toute allégation selon laquelle elle serait à l'origine des pertes subies par X était fausse. Le groupe a ajouté qu'il était prêt à recommencer à faire de la publicité sur X.Lors d'une interview à la conférence Code de Vox Media la semaine dernière, la nouvelle PDG de X, Linda Yaccarino, a déclaré que 1 500 marques étaient revenues sur la plateforme au cours des 12 semaines précédentes et que 90 % des 100 principaux annonceurs étaient de retour sur X. Elle a ajouté que X pourrait devenir rentable d'ici le début de l'année prochaine. « Maintenant que je me suis immergée dans l'entreprise et que nous avons une bonne vision de ce qui est prévisible, il semble que nous ferons des bénéfices au début de l'année 2024 », a déclaré Yaccarino. Cependant, les analystes se sont montrés sceptiques à l'égard de cette prévision.D'autres rapports suggèrent que les décisions controversées de Musk contribuent à une perte de valeur de la plateforme. Selon un rapport de Jennifer Saba, de Reuters, la valeur de la société serait désormais de 8 milliards de dollars. Ce montant est inférieur aux 13 milliards de dollars de dettes que Musk doit à ses créanciers, et bien moins que les 44 milliards de dollars que l'homme d'affaires a payés pour racheter l'entreprise en octobre dernier. Bien sûr, il s'agit simplement d'une estimation, car X ne publie pas ses données financières. Mais le rapport a reçu beaucoup de crédits de la part d'autres analystes en raison du chaos qui règne sur la plateforme.Par ailleurs, le dernier changement opéré par X cette semaine a exaspéré certains utilisateurs. X a commencé par supprimer les titres des aperçus des articles partagés sur la plateforme. Les articles partagés sur X apparaissent désormais sous la forme d'une image, avec un texte dans le coin gauche indiquant le domaine du lien. Les utilisateurs doivent cliquer sur l'image s'ils souhaitent consulter l'article dans son intégralité, ce qui peut prêter à confusion. Ce changement a suscité de vives critiques de la part des utilisateurs. Ils ont fait valoir qu'il était difficile de faire la distinction entre les actualités et les autres types d'informations partagées sur le site.Certains utilisateurs ont fait part de leurs mécontentements face à ce changement. « Bientôt, il interdira tout simplement les liens. Et j'espère qu'il fera payer Twitter. Que cette merde meure enfin. Peut-être qu'il peut utiliser son esprit extraordinaire et acheter TikTok afin de le tuer aussi », peut-on lire dans les commentaires. En réponse au projet de Musk consistant à augmenter l'engagement sur X, un utilisateur a écrit : « changez la façon dont vous utilisez X depuis des décennies pour qu'Elon puisse faire plaisir à ses investisseurs avec des chiffres d'engagement. En attendant, la valeur de la plateforme n'a pas arrêté de chuter depuis qu'il l'a rachetée ».« C'est le dernier d'une longue série de changements stupides sur cette plateforme », a écrit un critique. Un autre utilisateur de X a ajouté : « génial ! Je ne peux plus faire la différence entre une image et un lien vers un article. Le changement ruine vraiment l'expérience utilisateur de la plateforme. Les liens donnent l'impression que quelqu'un vient de partager une image. En outre, je parie que Musk n'a aucune expérience dans le fait de faire des affaires avec des annonceurs et qu'il n'avait aucune idée que c'était la principale source de revenus de Twitter ». Les utilisateurs pensent que Musk est en train de tuer la plateforme et pointent du doigt sa gestion.Alors que X peine à trouver ses marques, d'autres plateformes telles que TikTok montent en puissance et séduisent à la fois les fans et les annonceurs. Selon les données de Guideline, la part de TikTok sur le marché de la publicité est passée à 14 %, contre 12 % pour X.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la baisse vertigineuse des revenus publicitaires de X ?La situation de X va-t-elle se régulariser ou l'hémorragie va-t-elle se poursuivre ?Selon vous, pourquoi X rencontre tant de revers ? La gestion de Musk est-elle en cause ?L'expérience de Musk en tant que PDG de SpaceX et de Tesla est-elle insuffisante dans la gestion de X ?Les décisions de Musk entraînent-elles X vers sa chute ? Quelles sont vos prédictions pour les mois à venir ?La nouvelle PDG de X a-t-elle des chances de renverser la situation ? Quels sont les leviers dont elle dispose pour cela ?