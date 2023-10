NEWS: X is changing how news links show up on the timeline.



It will strip out the headline/text so links display only an article’s lead image. pic.twitter.com/yseGs58i3Z — X News Daily (@xDaily) August 22, 2023

BREAKING: MEDIA TRAFFIC COLLAPSES | Rise Of Citizen Journalism?



Traffic referrals to the top news sites from X and Meta have DRASTICALLY dropped.



In the meantime, here’s a few numbers on X:



- Video views doubling since last year



- NFL video views up 35%, F1 up 80%, US Open… pic.twitter.com/dZDyDK8ggm — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 3, 2023

Musk fait pression pour modifier la manière dont les liens d'actualité apparaissent sur sa plateforme de médias sociaux X, ex-Twitter, dans une démarche qui pourrait potentiellement compromettre la capacité des éditeurs d'informations à attirer l'audience. En effet, les utilisateurs de X ont commencé à signaler mercredi qu'ils n'étaient plus en mesure de voir les liens vers les actualités et les titres de certains articles partagés sur la plateforme. Musk a expliqué en début de semaine que le réseau social prévoit de supprimer le titre et le texte et de ne conserver que l'image principale des liens vers les articles d'actualité partagés sur la plateforme.Cela constitue un changement majeur dans la façon dont les réseaux sociaux affichaient jusqu'ici les liens externes dans leur fil d'actualité. Selon les analystes, il s'agit probablement d'une tentative de Musk pour inciter les utilisateurs à passer plus de temps sur la plateforme et les pousser à choisir le service d'abonnement qui permet de publier des contenus plus volumineux. Les utilisateurs ont fait remarquer que les liens des articles partagés n'affichaient que des graphiques d'articles individuels, ce qui les rendait difficiles à comprendre. Les analystes estiment que ce changement pourrait à nouveau semer le chaos sur la plateforme et fait fuir les annonceurs.Certains utilisateurs ont fait part de leurs mécontentements face à ce changement. « Bientôt, il interdira tout simplement les liens. Et j'espère qu'il fera payer Twitter. Que cette merde meure enfin. Peut-être qu'il peut utiliser son esprit extraordinaire et acheter TikTok afin de le tuer aussi », peut-on lire dans les commentaires. En réponse au projet de Musk consistant à augmenter l'engagement sur X, un utilisateur a écrit : « changez la façon dont vous utilisez X depuis des décennies pour qu'Elon puisse faire plaisir à ses investisseurs avec des chiffres d'engagement. En attendant, la valeur de la plateforme n'a pas arrêté de chuter depuis qu'il l'a rachetée ».On ne sait pas encore quel sera l'impact de cette décision sur les annonceurs de la plateforme dont Musk a affirmé en juillet qu'elle comptait 540 millions d'utilisateurs mensuels. Actuellement, les liens des actualités apparaissent sur le fil d'actualité des utilisateurs sous forme de "cartes" accompagnées d'une image, de l'adresse de la source et d'un titre abrégé. Ce type de présentation permet d'attirer les clics et d'aider les éditeurs à gagner des lecteurs. Mais avec les liens raccourcis, les utilisateurs pourraient finir par écrire du texte avec leurs posts et éventuellement envisager le service premium de X qui permet d'écrire un post de 25 000 caractères.En début de semaine, les données de Similarweb ont révélé que le trafic des sites d'information provenant de sources telles que Facebook et X a chuté de manière drastique. Lorsqu'un utilisateur a publié un graphique tiré de ce rapport, Musk a répondu que l'algorithme de X est conçu pour optimiser le temps passé sur le site, de sorte que les liens ne recevaient pas "autant d'attention". Cette décision n'est pas vraiment surprenante, puisque Musk a annoncé ce changement en août. À l'époque, il avait déclaré que le fait de retirer le texte du titre des aperçus de liens "améliorerait grandement l'esthétique". Aucune mesure ne permet de confirmer ses dires.En septembre, Musk a déclaré que les utilisateurs de X créaient 100 à 200 millions de posts par jour. Lors d'une conférence la semaine dernière, Linda Yaccarino, PDG de X, a déclaré que les utilisateurs envoyaient 500 millions de messages par jour. D'autres sources internes de X ont confirmé que le chiffre de Yaccarino était exact. Cependant, un rapport publié mercredi par Reuters a révélé que les revenus de X ont diminué chaque mois d'au moins 55 % en glissement annuel depuis que Musk a pris les rênes de l'entreprise. En raison du chaos qui a suivi son arrivée, l'entreprise a dû faire face à des difficultés pour retenir les annonceurs sur la plateforme.Musk en a pris le contrôle de la société en octobre dernier. Le rapport ajoute qu'en août, les recettes publicitaires ont baissé de 60 % par rapport à l'année précédente. Musk a reconnu la baisse des recettes publicitaires et la rumeur indique que Yaccarino devrait rencontrer cette semaine les prêteurs bancaires qui ont aidé à financer l'acquisition de Musk afin de les informer des projets de l'entreprise. Lors de l'interview, Yaccarino a indiqué que les annonceurs revenaient peu à peu sur la plateforme et a affirmé que l'entreprise serait rentable en 2024. Selon elle, 90 % des 100 principaux annonceurs de X avaient recommencé à placer des annonces.« Maintenant que je me suis immergée dans l'entreprise et que nous avons une bonne vision de ce qui est prévisible, il semble que nous ferons des bénéfices au début de l'année 2024 », a déclaré Linda Yaccarino sur la scène de Code Conference, un événement annuel qui réunit les principaux dirigeants du monde de la technologie et des affaires pour discuter de l'avenir. Mais les analystes se sont montrés sceptiques à l'égard de cette prévision. Il s'agit en réalité d'une déclaration importante pour une entreprise qui a navigué dans le chaos depuis presque un an (après l'arrivée de Musk à sa tête) et qui s'est livrée à un rebranding catastrophique.Avec ces changements, Musk présente X comme une plateforme plus pertinente pour les créateurs de contenu. Les abonnés Premium peuvent publier des vidéos plus longues, leurs posts sont affichés plus haut et ils reçoivent également une part des ventes publicitaires. En revanche, de nombreux utilisateurs de X ont fait remarquer que ce changement était source de confusion, car de nombreux messages n'ont plus le contexte d'un titre. Les analystes estiment que cela pourrait aggraver le niveau de désinformation sur le site, Musk ayant confirmé avoir congédié des équipes de modération, y compris la moitié de l’équipe chargée de l'intégrité électorale.Mercredi, de nombreux utilisateurs ont critiqué Musk sur X et sur d'autres plateformes communautaires. Ils affirment qu'il est en train de tuer la plateforme et pointent du doigt sa gestion. « Le plus gros problème de X est que, quelles que soient ses caractéristiques ou ses fonctions futures, tout peut changer à tout moment à cause d'une personne qui ne fait manifestement pas preuve de stabilité et qui est un microgestionnaire en série. De plus, il n'y a aucune confidentialité ou confiance dans la plateforme, car la même personne peut consulter les données de n'importe qui ou les exposer publiquement à nouveau selon son bon vouloir », note un critique.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du changement dans l'affichage des liens relayés sur X ?Ce changement dans l'affichage des articles peut-il être une source de confusion ?Quels pourraient être les impacts sur les utilisateurs et sur la plateforme elle-même ?À votre avis, comment les annonceurs de X vont-ils réagir à ce changement ?Ce changement a-t-il le potentiel d'augmenter l'engagement sur X comme Musk le prétend ?Les changements apportés par Musk détruisent-ils ou améliorent-ils l'expérience des utilisateurs de X ?