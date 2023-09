To clear our platform’s name on the matter of anti-Semitism, it looks like we have no choice but to file a defamation lawsuit against the Anti-Defamation League … oh the irony! — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2023

« Maintenant que je me suis immergée dans l'entreprise et que nous avons une bonne vision de ce qui est prévisible, il semble que nous ferons des bénéfices au début de l'année 2024 », a déclaré Linda Yaccarino sur la scène de Code Conference, un événement annuel qui réunit les principaux dirigeants du monde de la technologie et des affaires pour discuter de l'avenir. Lors de l'interview, Yaccarino, ancienne responsable des ventes publicitaires de NBCUniversal, a été confrontée à des questions sur sa capacité à reconstruire l'activité publicitaire de la plateforme de médias sociaux après les difficultés rencontrées par le propriétaire de l'entreprise, Elon Musk.Yaccarino a cité quelques points positifs qui pourraient conduire X vers le seuil de rentabilité. Elle a déclaré que 90 % des 100 premiers annonceurs sont revenus sur la plateforme au cours des douze dernières semaines seulement. Le chaos né des premières décisions de Musk avait poussé des dizaines d'annonceurs de premier plan à quitter la plateforme. À en croire Yaccarino, les annonceurs semblent revenir progressivement, pendant que X retrouve une certaine forme de stabilité. Musk a tweeté en septembre que les recettes publicitaires de X aux États-Unis avaient baissé de 60 %, sans préciser la période concernée ni les causes à l'origine de cette baisse.Alors que certaines entreprises, dont le groupe alimentaire Mondelez International et la société pharmaceutique Eli Lilly, sont revenues sur la plateforme, d'autres sont hésitantes, à cause de l'agitation qui règne autour du site. Yaccarino a pris la parole environ une heure après que Yoel Roth, ancien responsable de la confiance et de la sécurité chez Twitter, a déclaré dans une interview lors de la même conférence que la plateforme est moins sûre pour les annonceurs qu'elle ne l'était auparavant. « Ils vont avoir besoin de preuves de progrès en matière de sécurité que Twitter ne peut pas fournir », a-t-il déclaré à propos des spécialistes du marketing.Roth a déclaré que Twitter n'était pas parfait avant la prise de contrôle par Musk. Selon lui, il y avait d'énormes problèmes de sécurité et l'entreprise essayait de suivre des règles et des principes pour résoudre ces problèmes de manière systématique. « Et tout d'un coup, cela n'a plus existé », a déclaré Roth. Lorsqu'on lui a demandé de réagir aux déclarations de Roth, Yaccarino a déclaré que ce dernier ne la connaissait pas, qu'elle ne connaissait pas Roth et que la version de Twitter pour laquelle il travaillait n'existait plus. Par ailleurs, X a également réduit ses effectifs à 1 500 personnes, mais n'a toujours pas payé d'indemnités aux milliers d'employés licenciés.À ce propos, l'entreprise est visée par de nombreux recours collectifs. De récents rapports ont souligné que X doit faire face à plus de 2 000 demandes d'arbitrages et que ces demandes représentaient plus de 3,5 millions de dollars rien qu'en frais de dossier. Musk, qui a jusque-là manqué de flexibilité sur la question des indemnités des employés licenciés, aurait finalement accepté de négocier. Shannon Liss-Riordan, l'avocate qui représente les anciens employés de X dans cette procédure, affirme que l'entreprise souhaite entamer une médiation avec eux dans le cadre d'une tentative globale de règlement de toutes les plaintes qu'ils ont déposées.L'entreprise fait également l'objet de nombreuses poursuites judiciaires pour ne pas avoir payé le loyer de ses bureaux aux États-Unis et dans d'autre pays. En janvier, l'entreprise avait été poursuivie pour avoir omis de payer 136 250 $ de loyer pour ses bureaux à San Francisco. Le propriétaire, Columbia Reit - 650 California LLC, a déclaré avoir informé X (alors Twitter) le 16 décembre 2022 qu'il serait en défaut sur son bail pour le 30e étage de l'immeuble Hartford dans cinq jours à moins que le loyer ne soit payé. Dans sa plainte déposée auprès du tribunal d'État de San Francisco, le bailleur Columbia Reit a déclaré que le locataire ne s'est pas conformé.Yaccarino a aussi répondu à des questions qui semblaient gênantes pour elle, notamment celles portant sur les chiffres d'utilisation et d'engagement de la société. Des chiffres récents montrent que les téléchargements de X et l'engagement étaient en baisse. La plateforme d'intelligence des données Apptopia a rapporté il y a quelques semaines que les téléchargements de X avaient chuté d'environ 30 % au cours des deux mois qui ont suivi son changement de marque par rapport à Twitter. Apptopia a également fait état d'une baisse importante du trafic Web vers X et d'une diminution du nombre d'utilisateurs depuis avant l'entrée en bourse de Twitter.Cependant, la patronne de X semblait très agacée par les allégations sur les éventuelles difficultés de la plateforme et n'a pas hésité à le faire savoir. En réponse aux allégations, Yaccarino a déclaré que X comptait désormais plus de 540 millions d'utilisateurs dans le monde. Ensuite, elle a tenté à plusieurs reprises de détourner la conversation de questions portant sur des statistiques spécifiques. « Je ne suis même pas sûre que vous me posiez les bonnes questions. Ce qui se passe sous notre nez, c'est une plateforme en pleine transformation, où il n'y a pas de substitut », a déclaré Yaccarino. Elle semblait beaucoup plus encline à parler de la vision de l'entreprise.De nombreux utilisateurs ont critiqué les déclarations de Yaccarino qui laissent entendre que l'expérience globale sur la plateforme s'est améliorée. « Twitter a toujours été un peu une fosse septique, mais il était possible d'obtenir un flux utile. Maintenant, c'est tout simplement horrible », a écrit un critique. D'un autre côté, malgré les économies faites par l'entreprise sur les suppressions massives d'emplois et la résiliation des baux de certains bureaux, la vente des anciens artéfacts de Twitter, ainsi que le retour de certains gros annonceurs sur la plateforme de médias sociaux, certains critiques estiment que les prévisions de Yaccarino sont irréalistes.Le contenu antisémite sur X a fait l'objet d'une attention particulière ces dernières semaines. Au début du mois, Musk a menacé de porter plainte contre l'organisation à but non lucratif Anti-Defamation League (ADL), accusant le groupe d'être à l'origine d'une baisse de 60 % des recettes publicitaires de X aux États-Unis. Interrogée sur le combat de Musk contre l'ADL, Yaccarino a déclaré qu'il était "décevant" que l'organisation ne reconnaisse pas les progrès réalisés par X en matière de sécurité. Elle a déclaré que X avait introduit de nouveaux outils de modération et des fonctions pour empêcher les publicités d'apparaître à côté de certains contenus.Yaccarino a également été interrogée sur sa relation avec Musk, qui est propriétaire de l'entreprise et a gardé le contrôle des équipes de produits et d'ingénieurs de X. Interrogée sur les spéculations selon lesquelles elle ne serait qu'un "PDG de nom", Yaccarino a répondu : « ce n'est pas gentil ! Pas sympa ». Elle a également déclaré que Musk et elle parlaient de tout et qu'il les avait toujours soutenus. Yaccarino a demandé ensuite : « qui ne voudrait pas que Musk soit à ses côtés pour développer un produit ? ». Cependant, les journalistes ont remarqué que plusieurs personnes avaient levé la main et que certains membres du public avaient ri.Selon les analystes, la déclaration de Yaccarino selon laquelle X sera rentable début 2024 constitue une annonce importante pour une entreprise qui n'a pas réalisé de bénéfices au cours de ses 13 premières années d'existence et qui s'est battue pour rester rentable depuis. Mais ces commentaires sont cohérents avec les déclarations précédentes de Yaccarino au cours des quelques mois qui se sont écoulés depuis qu'elle est devenue PDG. En août, elle a déclaré que X était assez proche du seuil de rentabilité en matière de taux d'exploitation. En juillet, elle a déclaré dans un mémo ayant fait l'objet d'une fuite que l'utilisation de X était à son plus haut niveau.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations du PDG de X ?X atteint-il le seuil de rentabilité au détriment des employés licenciés ?Les prévisions selon lesquelles X sera rentable début 2024 sont-elles réalistes ? Pourquoi ?