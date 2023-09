Le plaignant a installé les applications populaires MyFitnessPal, Fnac et SeLoger sur son smartphone Android. Une fois ouvertes, les applications ont immédiatement commencé à collecter et à partager avec des tiers des données à caractère personnel, notamment l'identifiant publicitaire unique de Google (AdID), le modèle et la marque de l'appareil et l'adresse IP locale. Une telle collecte de données permet d'établir le profil des utilisateurs afin de leur montrer des publicités et des campagnes de marketing personnalisées et d'augmenter les revenus des entreprises mentionnées.En vertu de la directive "", le simple accès à des données ou leur stockage sur le terminal de l'utilisateur n'est autorisé que si ce dernier donne son consentement libre, éclairé, spécifique et sans ambiguïté. Deux des trois applications mobiles n'affichaient pas de bannière de consentement au lancement de l'application. La troisième application présentait une bannière qui donnait théoriquement au plaignant le choix de donner ou non son consentement. En réalité, la transmission de leurs données personnelles a commencé sans aucune interaction de leur part - et avant même qu'ils aient eu l'occasion de penser au consentement.Ala Krinickytė, avocate spécialisée dans la protection des données chez NOYB : "Les informations telles que l'AdID sont uniques et liées à l'appareil d'une personne spécifique. Cela permet aux annonceurs et à d'autres tiers d'identifier les utilisateurs et de les cibler à l'avenir. Certains fournisseurs d'applications suivent même le comportement des utilisateurs en dehors de leurs applications. Cela leur permet d'enrichir les données collectées avec encore plus d'informations sur la vie de l'utilisateur.La manière dont ces applications traitent les données de leurs utilisateurs est symptomatique d'un problème plus large dans l'environnement des applications mobiles. Bien que ces applications comptent souvent des millions d'utilisateurs, elles ne prennent pas la peine de se conformer aux lois européennes sur la protection de la vie privée, mais partagent des données privées avec des tiers (y compris des courtiers en publicité) afin de monétiser les données de leurs utilisateurs. Selon une étude menée par Konrad Kollnig et d'autres chercheurs, seules 3,5 % des applications offrent aux utilisateurs la possibilité de refuser leur consentement.Ala Krinickytė, avocat spécialisé dans la protection des données chez NOYB : "Afin d'obtenir des preuves des violations susmentionnées, une analyse technique du trafic réseau des applications pour smartphones a été nécessaire. La capture et l'analyse du trafic réseau ont été effectuées à l'aide de la PiRogue Tool Suite développée par la Defensive Lab Agency.L'organisation NOYB demande à la CNIL d'ordonner à MyFitnessPal, Fnac et SeLoger de supprimer toutes les données ayant fait l'objet d'un traitement illicite. En outre, tous les destinataires des données du plaignant doivent être informés que le plaignant a demandé la suppression de tout lien, copie ou réplication de ses données personnelles. Compte tenu de la gravité des allégations et du nombre potentiellement élevé de personnes concernées, le NOYB suggère également que l'autorité compétente impose une amende. Ces plaintes ne sont qu'un début : le NOYB prévoit de déposer d'autres plaintes contre des sociétés d'applications mobiles à l'avenir afin de mettre un terme au partage illégal des données des utilisateurs.