Il est facile de comprendre que lorsque vous dînez avec votre partenaire, le plus décourageant serait de vous concentrer sur votre smartphone, au lieu de prêter attention à la personne en face de vous. Le fait d'accorder plus d'attention à son téléphone qu'à la personne assise juste en face de soi est appelé "". Comme vous pouvez l'imaginer, les gens se sentent snobés par la technologie alors que ceux qui se livrent à cet acte ne sont même pas conscients de ce qui se passe.Il ne s'agit pas seulement de rendez-vous amoureux, mais aussi de réunions d'entreprise ou de réunions de famille. Cette pratique a un impact négatif sur les relations et s'est transformée en une tendance pour le moins déconcertante.Au cas où vous vous demanderiez encore d'où vient le terme "". Eh bien, il découle du, qui est le sentiment d'être mis à l'écart. Par conséquent, lorsque vous fusionnez un téléphone avec le snubbing, il s'agit de phubbing !Il est étonnant de constater le nombre de personnes qui se sont plaintes à ce sujet. C'est comme s'ils en avaient assez de cet acte, à tel point qu'il n'est même plus drôle. Les gens ont ajouté un nouveau hashtag qui facilite la recherche de messages liés à l'acte sur TikTok, par exemple. Les gens ne sont pas satisfaits de la façon dont les choses prennent le devant de la scène, surtout si l'on tient compte du fait que la tendance est à la hausse et qu'il n'y a aucun espoir de ralentissement.De nouvelles publications incluent même le terme dans leur titre. Elles s'intéressent de plus près à la façon dont les relations et les compétences de communication qui en découlent peuvent être gravement affectées.Dans le cadre d'une étude récente, 712 personnes mariées de différentes villes de Turquie ont été évaluées. Elles ont été soumises à des questionnaires portant sur près de dix activités liées à la téléphonie mobile. Chacune d'entre elles était liée à l'utilisation des téléphones mobiles et à la manière dont elles perturbaient l'ensemble du mode de communication en ligne. Le questionnaire a également mis en lumière l'obsession de certains individus pour la technologie. Et comme vous pouvez l'imaginer, plus le score était élevé, plus les individus étaient phobiques.Mais la véritable découverte est liée au fait que des scores élevés de phubbing sont liés à des chiffres plus faibles en matière de satisfaction conjugale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas choquant. Mais parmi toutes les conclusions négatives, il y a une once de positivité qui mérite d'être mentionnée. En effet, les personnes ayant de meilleures aptitudes à la communication ont obtenu des résultats moins élevés en matière de phubbing et ont connu une plus grande satisfaction dans leur mariage.Bien entendu, le phubbing est un obstacle majeur aux relations saines. Pourquoi quelqu'un apprécierait-il que vous envoyiez des textos, des emojis ou que vous préfériez simplement la technologie à la communication directe ? Nous ne sommes pas du tout surpris. Et vous ?Quelle est la solution ? Les experts estiment qu'il est grand temps de débattre de cette question en public. De plus, des études supplémentaires sont nécessaires pour trouver la bonne façon de combattre ce problème. Mais le bon sens veut que l'on range son téléphone lorsqu'un être cher, un collègue ou un patron se trouve en face de soi. Il est logique d'accorder plus d'attention à un interlocuteur qu'à son téléphone.Quelle que soit l'importance des choses, arrêtez de les faire défiler et remettez-les à plus tard, lorsque vous serez seul. Il est étonnant de voir à quel point de petits conseils comme ceux-ci peuvent être utiles.Source : Suat Kılıçarslan, İzzet Parmaksız Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Selon vous, quelles sont les raisons duet quelles seraient les solutions ?