Elon Musk admet que X pourrait être voué à l'échec suite à une nouvelle bourde technique qui a effacé les images et liens tweetés avant décembre 2014

La triste vérité est qu'il n'y a pas de grands "réseaux sociaux" à l'heure actuelle. Il se peut que nous échouions, comme beaucoup l'ont prédit, mais nous ferons de notre mieux pour qu'il y en ait au moins un.

Elon Musk a posté sur X :Depuis qu'il a racheté l'entreprise pour 44 milliards de dollars, le multimilliardaire a tenté de faire bouger les choses en apportant des changements radicaux à la plateforme, allant du licenciement de plus de trois quarts des employés de Twitter à sa dernière déclaration selon laquelle la fonctionnalité de la plateforme permettant de bloquer d'autres profils d'utilisateurs serait supprimée.La plateforme, rebaptisée X, a également souffert de pannes et de dysfonctionnements ces derniers temps, le dernier en date semblant affecter les tweets contenant des images et des liens publiés avant décembre 2014.X semble avoir des problèmes pour afficher les anciens messages accompagnés d'images ou d'hyperliens convertis à l'aide du raccourcisseur de liens Web intégré de Twitter.Parmi les images initialement perdues figurait le célèbre selfie "le plus retweeté" des Oscars 2014 par l'animatrice de l'événement et comédienne Ellen DeGeneres.Cette image a depuis été restaurée, mais la plupart des tweets antérieurs à décembre 2014 ont des liens courts cassés au lieu des médias ou des liens réels.", a posté le YouTubeur brésilien Tom Coates sur Twitter.Ce problème survient après que la société X de M. Musk a intentionnellement ralenti l'accès aux sites des plateformes de médias sociaux rivales telles que Threads, Facebook et Instagram, ainsi qu'à ceux d'organismes de presse comme le New York Times la semaine dernière.X semblait ajouter un délai d'environ cinq secondes lorsque les internautes cliquaient sur des liens pour aller ailleurs sur le web.Certains spéculent que le dernier problème empêchant l'accès à d'anciennes images pourrait être dû au fait que X tente de récupérer plus d'espace sur le serveur, mais il ne s'agit peut-être pas non plus d'une mesure intentionnelle prise à des fins de réduction des coûts.Certaines personnes semblent également être en mesure de visualiser à nouveau leurs anciennes images, mais la raison pour laquelle le problème s'est produit n'est pas claire.Source : Elon MuskQuel est votre avis sur la situation ?Pensez-vous que l'avenir de X est déjà compromis ?