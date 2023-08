Jitsi, l'application de visioconférence, présente Jitsi Meet Flutter SDK, un plugin officiel Jitsi Meet pour flutter

La version initiale de Flutter a eu lieu en 2017, la même année que l'introduction de nos applications mobiles et de nos SDK mobiles. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Flutter est l'un des frameworks les plus populaires pour développer des applications multiplateformes.Aujourd'hui, quelques années après leur première sortie, nous sommes ravis d'annoncer que nos SDK mobiles et Flutter se croisent sous le nom de Jitsi Meet Flutter SDK. Oui, c'est vrai, après de multiples demandes, un plugin officiel Jitsi Meet pour Flutter est maintenant disponible.Dès à présent, notre famille de SDK mobiles est plus complète que jamais.