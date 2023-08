Un nouveau rapport choquant met en lumière le fait que la plupart des utilisateurs qui tweetaient fréquemment sur des sujets tels que le changement climatique ont maintenant choisi d'abandonner l'application en raison de la prise de pouvoir d'Elon Musk.Les experts en recherche ont commencé à faire la lumière sur le fait que la plateforme, désormais baptisée X, était à l'avant-garde en termes d'espace où les gens pouvaient exprimer leurs frustrations et concevoir des stratégies efficaces pour lutter contre les menaces liées à l'environnement.Aujourd'hui, cette notion a disparu et il est alarmant de constater que la plupart des personnes qui s'intéressaient tant à l'application ont choisi de la quitter car elles ont constaté qu'elle n'était plus la même qu'avant, le milliardaire Elon Musk en tête.Les auteurs qui ont récemment publié l'étude ont mentionné le fait que la plateforme était à l'avant-garde et qu'elle était l'endroit où les discussions sur la santé et l'environnement avaient lieu, à gauche et à droite. Ce n'est plus le cas.Les gens se soucient toujours de l'environnement, mais ce qui ne semble pas les déranger, c'est la manière dont ils informent les autres sur les mesures à prendre pour lutter contre le changement climatique.C'est d'autant plus surprenant qu'Elon Musk se targue d'être un leader en la matière. Il pense que son idéologie de la liberté d'expression va réduire les effectifs de modération des contenus de l'application et apporter une influence positive. Mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas.L'application X d'Elon Musk est sous les feux de la rampe pour de mauvaises raisons. De nouvelles études montrent qu'il y a une augmentation de la désinformation liée au climat et une augmentation du contenu lié au discours de haine. En outre, de plus en plus de personnes parlent de négation du changement climatique sur l'application dont Musk semble être le responsable.Les chercheurs ont pris en compte près de 380 000 personnes qui utilisaient régulièrement l'application pour générer des tweets liés à des sujets tels que le réchauffement climatique et bien d'autres. Mais six mois seulement après l'arrivée d'Elon Musk à la tête de l'entreprise, un changement massif a été observé. Comparé à un groupe de contrôle composé de 458 000 personnes ayant tweeté sur la politique américaine, nous avons constaté que ces personnes sont devenues inactives très rapidement.Le problème semble aujourd'hui davantage lié au fait que Twitter était autrefois une grande puissance dotée d'un gigantesque forum. On voyait tous ces gens partager des idées et les effets qu'elles avaient sur certaines personnes. Les gens agissaient davantage et donnaient du pouvoir aux parties prenantes dans divers secteurs. Mais les voir disparaître, sans crier gare, est vraiment décourageant. C'est comme si l'ensemble de la communauté Twitter avait sombré dans le déclin.L'étude a été publiée récemment dans le cadre du Trends in Ecology Journal et elle est vraiment révélatrice de la façon dont les tendances ont changé en si peu de temps. Les experts ne sont pas sûrs non plus de la direction que prend la tendance à l'heure actuelle. Certains pensent qu'elle se dirige vers d'autres applications de médias sociaux comme Mastodon, Instagram ou peut-être Threads.Source : Trends in Ecology and Evolution

Trouvez-vous cette analyse de Trends in Ecology and Evolution pertinente ?Les résultats de cette étude sont-elles selon vous crédibles ?