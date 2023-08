Les utilisateurs qui ont cliqué sur un lien sur le site Web de Musk, désormais appelé X, pour l'un des sites Web ciblés ont dû attendre environ cinq secondes avant de voir la page, selon des tests effectués mardi par le Washington Post.



Les sites Web retardés comprenaient les rivaux en ligne de X Facebook, Instagram, Bluesky et Substack, ainsi que le service de dépêches Reuters et le Times. Tous ont déjà été choisis par Musk pour moquerie ou attaque.



Mardi après-midi, quelques heures après la première publication de cette histoire, X a commencé à inverser la limitation sur certains sites, ramenant les délais à zéro. On ne savait pas si tous les sites Web étranglés avaient un service normal restauré.

Des sites privés potentiellement de trafic et de revenus publicitaires

Le retard a affecté le domaine t.co, un service de raccourcissement de lien que X utilise pour traiter chaque lien publié sur le site Web. Le trafic est acheminé via le domaine, ce qui permet à X de suivre - et, dans ce cas, de limiter - l'activité vers le site Web cible, ce qui peut potentiellement supprimer le trafic et les revenus publicitaires des entreprises que Musk n'aime pas personnellement.



L'analyse du Post a révélé que les liens vers la plupart des autres sites n'étaient pas affectés – y compris ceux vers le Washington Post, Fox News et les services de médias sociaux tels que Mastodon et YouTube – les liens raccourcis étant acheminés vers leur destination finale en une seconde ou moins.

The New York Times : Le célèbre journal américain a été qualifié de « propagande » par Musk plus tôt cette année et a perdu son badge de vérification sur X.

Instagram, Facebook et Threads : Les réseaux sociaux appartenant à Meta, la société de Mark Zuckerberg, avec qui Musk entretient une rivalité publique. Musk a récemment défié Zuckerberg à un combat en cage.

Substack : La plateforme de newsletters qui permet aux écrivains de créer leur propre média et de monétiser leur audience. Musk a critiqué Substack pour avoir permis à des journalistes qu'il n'apprécie pas de s'exprimer librement5.

Bluesky : Le projet initié par l'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, pour créer un protocole décentralisé pour les réseaux sociaux. Musk a accusé Dorsey de vouloir concurrencer X avec Bluesky.

Reuters : L'agence de presse internationale qui a publié plusieurs articles critiques sur les activités de Musk, notamment sur Tesla et SpaceX.

Coïncidence ?

Musk a montré peu de réticence à utiliser les outils techniques de X pour poursuivre ses rancunes personnelles

Selon des rapports d'organe de presse à l'instar du Washington Post ou du New York Times, X utilise son raccourcisseur de liens t.co pour appliquer ce ralentissement. Lorsqu’on clique sur un lien vers l’un des sites web affectés sur X, il y a un délai de cinq secondes avant que l’URL du site web ne commence à se charger. Ce délai a été remarqué par des utilisateurs sur des forums spécialisés et confirmé par des analyses des journalistes :Le retard apparent dans la visite des liens vers le New York Times était facile à vérifier avec de simples commandes sur un ordinateur. Will Dormann, chercheur en cybersécurité, a connecté le site Web du New York Times à un programme de commande de base sur son Mac et a comparé le temps de chargement de ce site Web avec celui d'un site Web factice. Le temps de chargement du site du New York Times était d'environ 4,5 secondes de plus, a déclaré Dormann.X, comme d'autres plates-formes, utilise un service de raccourcissement de liens pour collecter des informations sur les utilisateurs qui cliquent sur des liens partagés sur la plate-forme. Lorsqu'un lien vers un article du New York Times connecté au raccourcisseur de liens de X prend beaucoup plus de temps à se charger que d'autres sites Web utilisant le même service de raccourcissement de liens, « c'est l'indicateur clair qu'il y a côté serveur [au niveau du raccourcisseur exploité par X ] des manigances en cours », a déclaré Dormann.En retardant le trafic vers ces sites web, Musk et X privent potentiellement ces entreprises de trafic et de revenus publicitaires. Les délais, même petits, peuvent affecter le trafic d’un site web car les utilisateurs peuvent s’impatienter lorsque le contenu ne se charge pas dans une seconde ou deux.Parmi les sites web et services affectés, on trouve :Un test rapide montre que d’autres grands médias et sites web, tels que YouTube et Fox News, ne sont pas affectés. Il semble que les délais ne touchent que les sites web que Musk a déjà attaqués ou ridiculisés.Les représentants des sites web affectés ont exprimé leur inquiétude et leur mécontentement face à cette pratique de X. Charlie Stadtlander, un porte-parole du New York Times, a déclaré dans un communiqué que le journal avait « fait des observations similaires » sur les délais systématiques et « n’a reçu aucune explication de la part de la plateforme ». « Bien que nous ne connaissions pas la justification de l'application de ce délai, nous serions préoccupés par des pressions ciblées exercées sur toute organisation de presse pour des raisons peu claires », a-t-il déclaré. « La mission du New York Times est de rapporter les actualités de manière impartiale, sans crainte ni faveur, et nous continuerons à le faire, sans être découragés par toute tentative d'entraver cela ».Les cofondateurs de Substack, Chris Best, Hamish McKenzie et Jairaj Sethi, ont ajouté : « Substack a été créé en réponse directe à ce genre de comportement des entreprises de médias sociaux. Les écrivains ne peuvent pas construire des entreprises durables si leur connexion à leur audience dépend de plateformes peu fiables qui ont prouvé qu’elles sont prêtes à faire des changements qui sont hostiles aux personnes qui les utilisent ».Meta, la société mère de Facebook et Threads, n'a pas répondu à une demande de commentaire sur le retard. Mais le PDG Mark Zuckerberg a répondu à un article sur le problème sur Threads avec un emoji au visage pensant.Pour l'heure, il n'est pas possible de savoir combien de sites web et de services sont affectés par la pratique du ralentissement de X.Les tests des journalistes n'ont pas pu montrer quand les retards ont commencé, mais un internaute, qui a parlé avec The Post sous couvert d'anonymat parce qu'il n'était pas autorisé à parler publiquement, a déclaré qu'il avait vu pour la première fois des liens vers des articles du Times retardés le 4 août. Ce jour-là, Musk a lancé une tirade contre l'organisation de presse, la qualifiant « d'apologiste du génocide racial » et demandant aux internautes d'annuler leurs abonnements après que le Times eut rendu compte d'une controverse politique en Afrique du Sud, où Musk est né.Musk avait auparavant qualifié le Times de « propagande » et « d'équivalent Twitter de la diarrhée ». En avril, il a supprimé le badge « vérifié » du compte de 55 millions d'abonnés du média, ce qui rend plus difficile pour les téléspectateurs de le distinguer des faux comptes.Les entreprises en ligne investissent des millions de dollars pour garantir l'ouverture de leurs sites Web le plus rapidement possible, sachant que même de minuscules retards peuvent faire plonger leur trafic à mesure que les utilisateurs s'impatientent du retard et vont ailleurs. Une étude de Google sur le trafic mobile en 2016 a révélé que 53 % des utilisateurs abandonnaient un site Web si le chargement prenait plus de trois secondes. Une personne familière avec les opérations du Times a déclaré que l'agence de presse avait constaté une baisse du trafic en provenance de X depuis le début des retards.Yoel Roth, l'ancien responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, a publié mardi sur Bluesky que les retards semblaient être « une de ces choses qui semblent trop folles pour être vraies, même pour Twitter », mais qu'il a pu reproduire le problème grâce à son propre essai. « Les retards sont suffisamment ennuyeux, même inconsciemment, pour faire fuir les gens », a-t-il déclaré.En décembre, après la prise de contrôle de Musk, Twitter a suspendu un compte connu sous le nom d'ElonJet qui suivait les vols du jet privé de Musk, a suspendu les comptes des journalistes qui ont rendu compte de l'épisode et a suspendu le compte officiel de Mastodon pour avoir fait référence au compte dans un tweet.Le site a également commencé à utiliser des obstacles techniques pour rendre plus difficile l'accès des utilisateurs de Twitter à Mastodon, notamment en marquant le site Web comme « dangereux » et en empêchant les utilisateurs d'ajouter des liens Mastodon à leurs profils. ElonJet publie désormais sur Threads, Mastodon et Bluesky.Sources : NYT, Yoel Roth (un compte Bluesky est nécessaire pour lire son message), Elon Musk , Wahington PostQue pensez-vous de la pratique du ralentissement de X sur certains sites web ?Pensez-vous que Musk a le droit de faire ce qu’il veut avec sa plateforme sociale ?Quelles sont les conséquences possibles de l’utilisation de X comme un outil de propagande et de manipulation ?Quelles sont les alternatives à X pour les utilisateurs qui veulent s’informer et s’exprimer librement ?