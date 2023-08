Pour découvrir le véritable potentiel de ces plateformes et aider les propriétaires d'entreprises à prendre des décisions éclairées, B2B Reviews a mené une enquête approfondie auprès de 417 propriétaires d'entreprises de différentes générations. Lisez la suite pour découvrir les perspectives d'affaires de première main sur l'utilisation, les avantages et les défis d'un compte d'affaires Threads.



Principales conclusions



31 % des chefs d'entreprise prévoient d'utiliser à la fois Threads et Twitter pour atteindre leur public cible, mais 35 % ne prévoient d'utiliser aucune des deux plateformes.

Parmi les chefs d'entreprise disposant d'un compte Threads, 61 % préfèrent Threads à Twitter.

15 % des chefs d'entreprise du secteur technologique ont déjà un compte Threads et près de la moitié (47 %) prévoient d'en créer un à l'avenir.

11 % des chefs d'entreprise du millénaire ont actuellement un compte Threads, contre seulement 3 % de la génération Z.

Parmi les chefs d'entreprise qui utilisent Threads pour leur activité, 77 % adoptent un ton "amical et décontracté" dans leurs messages, et 35 % un ton "informatif et bien informé".

45 % des chefs d'entreprise utilisant Threads pensent que le fait d'être une plateforme exclusivement mobile est le principal inconvénient de Threads.

77 % des chefs d'entreprise utilisant Threads pensent que la facilité d'inscription et l'intégration d'Instagram, permettant aux entreprises de transférer automatiquement leur audience Instagram vers Threads, constituent le plus grand avantage de la plateforme.

Les propriétaires d'entreprise considèrent que les principaux inconvénients de Threads sont les suivants : La plateforme réservée aux mobiles (45 %), l'absence de messages directs (39 %) et l'absence de hashtags (39 %).

Seul 1 chef d'entreprise sur 10 pense que la publication sur Threads devrait être appelée "sewing", tandis que 2 sur 3 préfèrent l'appeler "threading".

Ceci étant dit, il est important de noter que 36% des chefs d'entreprise ont déclaré qu'ils avaient l'intention de créer un compte sur Threads à un moment ou à un autre dans le futur. 1 entreprise sur 15 déclare avoir déjà un compte sur la plateforme, et cette proportion est appelée à exploser dans les mois à venir.13 % des entrepreneurs vont jusqu'à dire qu'ils utiliseront exclusivement Threads, alors que 20 % d'entre eux restent convaincus qu'ils n'utiliseront rien d'autre que Twitter après avoir tout considéré et pris en compte. 31 % ont indiqué qu'ils auront à la fois des comptes Twitter et Threads, mais, étonnamment, 35 % ont déclaré qu'ils n'utiliseront ni l'un ni l'autre de sitôt.Il convient toutefois de mentionner que 61 % des chefs d'entreprise qui ont franchi le pas et créé un compte sur Threads ont déclaré que ce dernier était supérieur à Twitter à tous points de vue. 77 % ont déclaré que la facilité d'inscription et l'intégration d'Instagram constituaient un atout majeur, et 45 % ont cité la simplicité de l'interface utilisateur. 42 % ont également apprécié la limite supérieure de 500 caractères.Les décisions discutables de Musk entrent également en ligne de compte, 36 % des chefs d'entreprise déclarant préférer Threads car il n'impose aucune limite à la quantité de contenu qu'ils peuvent consommer. 16 % sont également impatients de voir les avantages dont ils peuvent bénéficier maintenant qu'ils ont ouvert un compte sur une plateforme qui va sans aucun doute croître à pas de géant et potentiellement supplanter Twitter contre toute attente.Voici un extrait des résultats de l'enquête de B2B :Source : B2B