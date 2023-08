Musk se presse pour conjuguer rapidement au passé tout ce qui est lié de près ou de loin à Twitter. Le milliardaire américain a racheté le réseau social à la fin de l'année dernière et l'a rebaptisé X au début de cette année. Depuis, il a commencé à se débarrasser petit à petit des objets de l'ancienne marque et du nom afin de donner vie à sa vision de X, un réseau social "pour tout". Au début de l'année, Musk a vendu lors d'une première vente aux enchères du mobilier de bureau de Twitter, à un moment où l'entreprise cherchait à lever des fonds et à réduire ses coûts en procédant à des licenciements massifs et à des fermetures de bureaux.Le vendredi dernier, Musk a annoncé l'organisation d'une dernière vente aux enchères pour vendre le reste des vieilles affaires de Twitter. Cette action sera organisée par la société de vente aux enchères Heritage Global Partners du 12 septembre au 14 septembre. Dans le cadre de cette vente aux enchères, Musk met en vente plus de X parmi lesquels figurent la table basse en bois Twitter Bird, l'enseigne "Twitter Bid Neon Marquee Light", l'enseigne Blue Room Neon, l'enseigne Hashtag Marquee Light et même des guitares acoustiques. D'autres articles comprennent des appareils électroniques de cuisine, du mobilier de bureau, ainsi que des iMac.Le propriétaire X met également aux enchères une peinture du selfie d'Ellen DeGeneres avec Bradley Cooper, Meryl Streep et Lupita Nyong'o lors de la cérémonie des Oscars 2014. Le selfie a battu des records de retweet et a même conduit à l'effondrement de la plateforme pendant un moment. Sur Twitter, le selfie a généré 80 000 retweets en trois minutes et plus d'un million en moins d'une heure. La future vente aux enchères concerne également la collection de 24 disques "Twitter Essentials" et un tourne-disque. Les internautes qui se sentent nostalgiques de l'ancienne plateforme Twitter auront tout le loisir d'examiner les objets mis aux enchères.Il est difficile d'estimer le montant que X pourrait obtenir pour ce lot d'objets. Lors de la dernière vente aux enchères de Twitter, l'enchère la plus élevée a été de 100 000 dollars pour une statue d'oiseau Twitter de trois pieds. Parmi les objets pouvant attirer des offres élevées, on trouve les panneaux de l'oiseau de Twitter qui sont toujours accrochés au bâtiment de la société X. Il y a deux panneaux à vendre, mais les annonces précisent que les logos concernés sont "toujours fixés sur le côté du bâtiment". Les acheteurs devront embaucher une entreprise de San Francisco possédant les permis nécessaires pour enlever les signes emblématiques.L'enchère d'ouverture est actuellement fixée à 25 dollars pour tous les objets, ce qui devrait permettre de faire de vraies bonnes affaires. La vente aux enchères a été organisée sous le thème "Twitter Rebranding : Online Auction Featuring Memorabilia". Elle devrait permettre à la nouvelle plateforme X de s'éloigner de l'ancienne identité de l'entreprise sous la direction de Jack Dorsey, puis de Parag Agrawal. Récemment, la société a temporairement fixé un logo X géant au sommet de son siège social à San Francisco. La plupart des marques de Twitter sur le site Web ont également disparu. Par exemple, Twitter Blue est devenu X Premium.Musk a longtemps dit que le but de l'achat de Twitter était d'accélérer le lancement de X, soit une application permettant de tout faire, de la messagerie aux paiements électroniques. Il cherche apparemment à copier les super-applications omniprésentes en Asie comme WeChat de Tencent. WeChat permet aux utilisateurs de : communiquer, s'informer, s'envoyer de l'argent, acheter ou vendre sur Internet, prendre un rendez-vous pour divorcer, etc. Malgré les critiques et le scepticisme à l'égard d'une telle application en Occident, Musk semble maintenir son projet. Mais un chaos général règne sur la plateforme depuis son arrivée.La vente aux enchères découle du changement de marque de Twitter, qui a été une période de confusion pour de nombreux utilisateurs. Le déploiement de la nouvelle marque X s'est fait dans le chaos, la marque Twitter étant restée proéminente sur l'ensemble de la plateforme. Il semble que X continue de se battre encore pour supprimer toute référence à Twitter, aux tweets et aux retweets sur la plateforme. Néanmoins, jour après jour, la marque Twitter disparaît peu à peu. En procédant à ce changement de marque, Musk montre son engagement sans faille à transformer l'application de microblogging en une application multifonction.Les experts ont qualifié d'ambitieuse l'idée de créer une application universelle accessible aux États-Unis. Même si Musk parvient à convaincre des millions de personnes d'utiliser une seule application au lieu des applications préférées déjà installées sur leur téléphone, les régulateurs pourraient dresser des obstacles importants pour X, étant donné que les entreprises technologiques et le secteur financier font l'objet d'un contrôle antitrust de plus en plus rigoureux. Cela dit, malgré des prévisions moins optimistes, Musk a affirmé par le passé qu'il transformera Twitter en une application universelle dans les cinq ans suivant le rachat de l'entreprise.Et Musk a récemment lancé ce qu'il a indiqué être un élément important pour atteindre cet objectif : payer les utilisateurs de X pour qu'ils publient du contenu (audios, vidéos, messages textes, etc.) sur la plateforme. Des sources ont rapporté que le programme de partage des revenus publicitaires a officiellement commencé à payer les utilisateurs de X qui gagnent 10 dollars ou plus en créant des messages populaires qui reçoivent un minimum de 5 millions de vues dans les trois mois. L'attrait de X en tant qu'application universelle réside dans le fait que les utilisateurs se sentent récompensés pour l'utilisation de l'application.Musk a déclaré qu'en abaissant le paiement minimum à 10 dollars, "cela signifie essentiellement que X Premium est gratuit pour les comptes qui génèrent plus de 5 millions de vues". Mais la logique ne semble pas tout à fait exacte puisque X Premium coûte au moins 7 dollars par mois, ce qui signifie que trois mois coûteraient 21 dollars. Cela montre néanmoins comment Musk élabore sa stratégie visant à inciter les utilisateurs à s'abonner à X Premium et à devenir encore plus motivés pour y partager du contenu populaire. X Premium permet déjà aux abonnés de publier de longs messages (comme un blogue) et de télécharger de longues vidéos.Par ailleurs, des sources soulignent que des efforts ont été déployés pour apaiser les inquiétudes des annonceurs en matière de sécurité des marques, inquiétudes qui persistent après le scandale survenu lors du déploiement initial de Twitter Blue et les rapports selon lesquels les discours haineux se multiplient sur la plateforme. Le PDG de X, Linda Yaccarino, s'efforce de changer cela. Au début du mois, X a poursuivi en justice les chercheurs qui diffusent les affirmations les plus marquantes sur les discours haineux qui effraient les annonceurs. Yaccarino tente d'apaiser les craintes des marques qui hésitent encore à faire de la publicité sur X.Dans une récente interview, Yaccarino a déclaré que Coca-Cola, State Farm et Visa figuraient parmi les marques qu'elle s'efforçait de courtiser. Yaccarino a affirmé que certaines marques étaient prêtes à revenir sur X, en partie grâce à de nouveaux outils de contenu permettant aux annonceurs de contrôler ce qui apparaît à côté des messages de marque. Yaccarino a décrit le changement de marque de X comme la "libération de Twitter" par Musk. Elle a ajouté que cela a permis à l'entreprise de s'éloigner de l'ancienne mentalité et des anciens produits de Twitter, en préparant les utilisateurs de X à de nouveaux types d'expériences sur la plateforme.« Pensez à ce qui s'est passé depuis l'acquisition. Les expériences et l'évolution vers des vidéos et des articles de longue durée, l'abonnement à vos créateurs préférés, qui gagnent maintenant leur vie sur la plateforme. Vous regardez des vidéos, et bientôt vous pourrez passer des appels vidéo sans avoir à donner votre numéro de téléphone à qui que ce soit sur X », a déclaré Yaccarino. Certains experts estiment que le lancement d'une application universelle est probablement impossible, mais Yaccarino a déclaré : « chez X, nous pensons à ce qui est possible. Il ne s'agit pas d'un changement progressif de ce qui ne peut pas être fait ».Source : les objets de la vente aux enchères Quel est votre avis sur le sujet ?