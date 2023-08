La face cachée de Steve Jobs et Bill Gates : Ils ont interdit à leurs enfants l'accès aux iPads et autres appareils qu'ils ont créés

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre canadien de l'époque, Stephen Harper, Bill Gates, cofondateur de Microsoft Corp, a fait une déclaration qui a attiré l'attention de la presse. Bill Gates et son épouse de l'époque, Melinda, ont pris une mesure décisive en limitant le temps d'écran à 45 minutes pour les jeux, avec une heure supplémentaire autorisée le week-end. Ce temps s'ajoutait à celui consacré aux devoirs.", a-t-il déclaré. "" Bill Gates, qui n'a pas non plus fourni de téléphone portable à ses enfants avant qu'ils n'atteignent l'âge de 14 ans, a également fixé une heure à laquelle ses enfants devaient cesser d'utiliser l'ordinateur afin de les aider à s'endormir à une heure raisonnable. Il cherche des moyens d'équilibrer l'utilisation de la technologie pour l'apprentissage et l'interaction sociale, tout en reconnaissant les dangers d'une utilisation excessive.", a-t-il déclaré au Mirror, au Royaume-Uni.Le défunt Steve Jobs, cofondateur d'Apple Inc, a fait écho aux réserves de Bill Gates concernant l'impact de la technologie sur sa propre famille. Dans une interview accordée au New York Times en 2011, peu avant son décès, il a déclaré qu'il avait interdit à ses enfants d'utiliser le nouvel iPad.", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé si ses enfants aimaient l'iPad.Bien qu'il ait présenté l'année précédente l'iPad comme un outil qui changerait la donne en matière d'éducation, de navigation sur le web, de consommation de vidéos et d'interaction sociale, Steve Jobs a reconnu la nature addictive de l'appareil. Il a compris qu'une fois que l'iPad serait devenu une présence constante, il serait difficile de résister à son attrait.S'il est largement reconnu que la surveillance de l'utilisation du téléphone est importante pour les enfants, il convient de reconnaître que les adultes passent également beaucoup de temps sur leur téléphone, et que ce temps n'est pas toujours productif. C'est là que Mode Mobile entre en scène.Source : The Daily Hampshire Gazette, The New York TimesQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, que faut-il faire pour aider les enfants a mieux utilisé la technologie tout en les protégeant ?