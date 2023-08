Ces chiffres proviennent d'une enquête menée par SurfShark, et les données peuvent être ventilées par génération pour les rendre plus faciles à analyser. Ceci étant dit, il est important de noter que la génération Z est la plus susceptible de dire que TikTok crée une dépendance, 73 % des milléniaux et 72 % des membres de la génération X étant d'accord avec elle.Il est intéressant de noter que chaque génération a un point de vue très différent sur la question de savoir si elle a déjà commencé à ressentir ces effets secondaires négatifs sur la santé mentale. Pas moins de 37 % des Millennials ont déclaré avoir ressenti des symptômes de mauvaise santé mentale à cause de l'utilisation de TikTok, alors que seulement 24 % des membres de la génération Z et 13 % des membres de la génération X ont dit la même chose.Plusieurs raisons peuvent expliquer cette apparente disparité. En tant que génération ayant grandi avec les premières grandes plateformes de médias sociaux comme Facebook, les Millennials sont peut-être plus conscients de la manière dont leur santé mentale peut être affectée par les médias sociaux. Les membres des générations Z et X sont peut-être nés trop tard ou trop tôt pour développer une compréhension aussi fine que leurs homologues du millénaire.Quoi qu'il en soit, une majorité de personnes dans toutes les grandes tranches d'âge, indépendamment des clivages générationnels, sont d'avis que les médias sociaux ont au moins la capacité de les plonger dans un état d'esprit négatif. Il faut poursuivre le travail, car cela pourrait finir par faire plus de mal que de bien à long terme, en particulier au moment où la génération Alpha commence à se développer en tant que première génération entièrement numérique.Source : SurfShark Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette dépendance aux réseaux sociaux ?