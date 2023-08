Apple a de nouveau dominé le marché des tablettes avec des expéditions de 10,5 millions d'unités, mais a tout de même enregistré une baisse de 16,8 % par rapport à l'année précédente. Malgré ce recul, Apple est sans doute mieux placé que ses concurrents, car l'entreprise s'adresse généralement à une clientèle plus aisée, peut-être moins touchée par le ralentissement économique. Samsung a expédié 5,8 millions d'unités au cours du trimestre et s'est classé deuxième au classement général. La société a enregistré une baisse de 18,3 % par rapport à l'année précédente en raison de la faiblesse de la demande. Cependant, Samsung vise à augmenter la demande dans le segment haut de gamme, y compris les produits haut de gamme et à grand écran, dans la seconde moitié de 2023. Lenovo s'est hissé à la troisième place ce trimestre avec un volume d'expéditions de 2,1 millions d'unités. L'entreprise a enregistré une baisse de 38,8 % d'une année sur l'autre, mais a progressé de 12,9 % d'un trimestre sur l'autre, car il s'agissait du début de son année fiscale et Lenovo a intensifié ses efforts de marketing dans le cadre de plusieurs événements promotionnels. Les vendeurs chinois Huawei et Xiaomi ont terminé le trimestre en quatrième et cinquième position respectivement. Huawei a expédié 1,7 million d'unités et a enregistré une baisse de 22,9 % d'une année sur l'autre. La demande des consommateurs chinois a été faible. Le récent festival du shopping en Chine s'est déroulé en deçà des attentes, ce qui a entraîné une fois de plus des stocks excédentaires, laissant les vendeurs comme Huawei et Honor se demander comment ils peuvent augmenter les dépenses des consommateurs. Xiaomi a fait son entrée dans le top 5 ce trimestre avec des expéditions de 1,0 million d'unités, soit une augmentation substantielle de 41,6 % par rapport à l'année précédente, grâce aux lancements stratégiques de modèles de l'entreprise et à une présence bien établie des canaux de distribution sur le marché asiatique. L'entreprise s'est forgé une bonne réputation sur le marché avec ses modèles phares et, grâce à une meilleure répartition de ses expéditions, elle a pu augmenter ses ventes au cours du trimestre.", a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez IDC's Mobility and Consumer Device Trackers. "", a déclaré Anuroopa Nataraj, analyste de recherche senior chez IDC's Mobility and Consumer Device Trackers. "Source : IDCPensez-vous que ces données sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?