", a déclaré Elon Musk dans un message publié sur X samedi en fin de journée, ajoutant qu'il n'y aurait aucune limite au financement des frais.", a déclaré Musk plus tard en réponse à un message selon lequel rien ne peut changer les comportements aux États-Unis plus rapidement qu'une menace d'action en justice.À la fin du mois dernier, Musk a déclaré que le nombre d'utilisateurs mensuels de X avait atteint un "" et a partagé un graphique montrant que le dernier décompte dépassait les 540 millions. Ces chiffres ont été publiés alors que l'entreprise procède à des changements organisationnels et cherche à augmenter ses recettes publicitaires, qui sont en baisse. Il s'agit également du dernier commentaire d'une série de dirigeants de X affirmant que l'utilisation est en forte progression, après que la plateforme Meta a lancé une plateforme concurrente appelée Threads le 5 juillet.Après 17 ans d'existence du logo emblématique de l'oiseau bleu, qui symbolisait la diffusion d'idées dans le monde entier, le milliardaire Musk a rebaptisé Twitter en X et a dévoilé un nouveau logo en juillet, marquant ainsi sa volonté de créer une "".Au début du mois de juillet, Musk avait déclaré que le flux de trésorerie de la plateforme restait négatif en raison d'une baisse de près de 50 % des recettes publicitaires et d'un lourd endettement. La reprise des recettes publicitaires attendue en juin ne s'est pas concrétisée.Source : Elon MuskPensez-vous que cette annonce d'Elon Musk est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur toutes ces déclarations d'Elon Musk ?