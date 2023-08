La quête de vérité de Musk : la plateforme X va transformer la recherche grâce à l'IA

C'est à ce moment-là que l'histoire s'approfondit. Tel un agent de l'ombre numérique, cette mystérieuse IA pourrait bientôt pénétrer les fonctions de recherche de la plateforme X. En réponse aux critiques sur les capacités de recherche actuelles, Musk a dévoilé son arme secrète :".Préparez-vous à être stupéfaits, car X s'essaie à l'appariement sémantique des données, en tissant des fils de sens dans ses algorithmes. Cette entreprise de grande envergure vise à améliorer les capacités de recherche, en fournissant peut-être aux entreprises et aux artistes des informations inédites sur le contexte des messages. Oubliez les mots-clés, il s'agit de déchiffrer le sens qui se cache derrière les mots.Mais ce n'est pas tout. Le contexte apparaît comme le héros méconnu de la guerre menée par X contre les discours de haine dans ses espaces numériques. Alors que des sources indépendantes indiquaient une augmentation des mentions de discours haineux après l'arrivée de Musk à la tête de l'entreprise, l'étude commandée par X présente une image différente. La plateforme a observé que les occurrences réelles de discours haineux avaient diminué en regardant sous la surface et en comprenant le contexte. Un pourcentage impressionnant de 86 % des insultes n'ont pas été lancées dans une intention malveillante.La vision de Musk entre en jeu : utiliser l'intelligence artificielle pour démêler cet écheveau compliqué de mots. X cherche à interpréter ce qui est dit et comment c'est transmis. Il souhaite être votre sherpa linguistique, vous aidant à franchir les vallées traîtresses de l'expression. L'époque des simples mentions est révolue. X vise à illustrer les subtilités, en montrant comment les mots sont utilisés dans l'amphithéâtre numérique.L'amélioration de la fonctionnalité de recherche a été considérée comme une "" par Musk lors de sa prise de contrôle. Il a notamment promis un ciblage sémantique par mot-clé pour les publicités de X et une boucle de rétroaction améliorée pour la recherche. Le chevalier en armure étincelante, le xAI, est en train d'être façonné tandis que ces diamants restent dans le monde des rêves. Cette merveille de l'IA pourrait jouer un rôle crucial dans cette transformation, en ouvrant la voie à un moteur de recherche plus intelligent et mieux adapté au contexte.Cependant, comme pour tous les enchantements, l'avenir reste un mystère. La révélation spectaculaire, l'intégration parfaite, les détails nous échappent comme les vieilles énigmes du parchemin. Mais une chose est sûre : une transformation est en cours. Sous l'œil attentif de Musk, la plateforme X se développera, s'adaptera et émergera à nouveau, modifiant l'environnement numérique un algorithme à la fois.Préparez-vous, chers consommateurs numériques, à une ère dominée par l'IA en quête de vérité et la compréhension contextuelle. Qui sait quelles révélations étonnantes nous attendent avec Musk à la barre ? Gardez les yeux sur l'horizon, un système de recherche X amélioré pourrait annoncer le début d'une nouvelle ère, et nous résoudrons les mystères au fur et à mesure qu'ils se dévoileront. Restez à l'écoute, car l'histoire est loin d'être terminée.Source : Twitter Pensez-vous que cet objectif d'Elon Musk est crédible ou pertinent ?Selon vous, l'IA est-il la solution optimale pour une meilleure modération des contenus ?