Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

BREAKING: Elon Musk and Mark Zuckerberg will partake in a cage fight.



According to Musk, a “Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏. All proceeds will go to charity for veterans.”



Here is your fight card:



Zuckerberg:

- 5'7" and reportedly 155 lbs.

- 39 years old.

- One… pic.twitter.com/BAK9BlZhkW — Ed Krassenstein (@EdKrassen) August 6, 2023

Les magnats des médias sociaux et de la technologie s'encouragent mutuellement à participer à un combat en cage d'arts martiaux mixtes (MMA) à Las Vegas depuis le mois de juin.", a déclaré Elon Musk tôt dans la matinée de dimanche.Mark Zuckerberg, répondant sur son application de médias sociaux Threads, a déclaré : "".Il a également suggéré qu'ils utilisent une "" capable de collecter des fonds pour des œuvres caritatives.Plus tôt dans la journée de dimanche, Elon Musk avait déclaré sur X qu'il "", ajoutant qu'il n'avait pas le temps de faire de la musculation et qu'il apportait donc les poids au travail.Lorsqu'un utilisateur de X a demandé à Musk quel était l'intérêt du combat, ce dernier a répondu : "".Le brouhaha a commencé lorsque Elon Musk a déclaré dans un message du 20 juin qu'il était "prêt pour un combat en cage" avec Mark Zuckerberg, qui est entraîné au jiujitsu.Un jour plus tard, Mark Zuckerberg, 39 ans, qui a posté des photos de matchs qu'il a gagnés sur la plateforme Instagram de son entreprise, a demandé à Elon Musk, 52 ans, d'"envoyer un lieu" pour le combat proposéMusk a répondu "Vegas Octagon", en référence à un centre d'événements où se déroulent des combats de championnat de MMA.Musk a ensuite déclaré qu'il commencerait à s'entraîner si le combat en cage prenait forme.Le combat est en préparation depuis le mois de juin, lorsqu'un utilisateur de Twitter, apparemment au hasard, a suggéré un combat en cage entre les deux poids lourds. L'idée s'est répandue comme une traînée de poudre, et Internet n'a pas pu se passer de la conversation qui s'en est suivie.Mais voici le coup de théâtre : alors que Zuckerberg était à fond et prêt à en découdre, Musk, le génie excentrique à l'origine de SpaceX et Tesla, semblait faire sa meilleure version d'un magicien mystérieux, laissant Zuckerberg dans l'ignorance.Considérez ceci : Zuckerberg, le combattant MMA chevronné (oui, il s'est entraîné aux arts martiaux mixtes), fléchissant ses biceps et prêt à en découdre avec Musk, l'homme qui a lancé des fusées dans l'espace et conduit des véhicules électriques sur les routes. Qui l'aurait cru ? Peut-être Musk, qui s'est vanté de peser la somme stupéfiante de "300 livres" et de gonfler ses muscles en soulevant des "poids de 45 livres".L'idée de diffuser la grande bataille sur X tout en collectant des dons de charité est tout simplement incroyable. C'est comme combiner la Silicon Valley avec le frisson d'un combat de boxe en pay-per-view.Mais la vraie question est de savoir si ce duel de titans aura lieu. Bien que les deux milliardaires aient jeté l'ombre et montré leurs muscles virtuels sur leurs propres plateformes, les détails exacts du différend restent inconnus.Alors que la pression numérique retombe et que le compte à rebours jusqu'au 26 août se poursuit (ou peut-être pas, compte tenu de la réticence apparente de Musk à s'engager sur une date), une chose est sûre : que cette querelle entre techniciens et titans devienne une réalité ou reste un spectacle virtuel, elle a apporté une dose de divertissement, d'humour et d'espoir dont nous avions bien besoin sur nos écrans. S'agira-t-il d'un combat pour l'éternité ou d'une nouvelle fable sur Internet ? Il faudra attendre pour le savoir.Source : Elon MuskQue pensez-vous de cette confrontantion entre Mark Zuckerberg et Elon Musk ?Selon vous, le combat aura-t-il lieu ?Que pensez-vous de la retransmission en direct du combat sur X ?