Apple a été condamné à une amende de 143,6 millions d'euros et Amazon à 50,5 millions d'euros. Les deux entreprises ont deux mois pour faire appel de la décision.Les porte-parole d'Apple et d'Amazon ont déclaré séparément que leurs entreprises respectives avaient l'intention de faire appel des amendes.", a déclaré la CNMC.Plus de 90 % des détaillants existants qui utilisaient la place de marché d'Amazon pour vendre des appareils Apple ont ainsi été bloqués.Amazon a également réduit la capacité des détaillants de l'Union européenne basés en dehors de l'Espagne à accéder aux clients espagnols et a limité la publicité que les concurrents d'Apple étaient autorisés à placer sur son site web lorsque les utilisateurs recherchaient des produits Apple, a déclaré l'autorité de régulation.À la suite de l'accord conclu entre les deux géants de la technologie, les prix des appareils Apple vendus en ligne ont augmenté en Espagne.", a déclaré la porte-parole d'Amazon dans un communiqué envoyé par courrier électronique.Elle a ajouté que les acheteurs d'appareils Apple bénéficiaient de l'accord et que le nombre de remises sur les iPads et les iPhones augmentait.Apple a déclaré que l'accord avec Amazon visait à limiter le nombre de contrefaçons vendues en ligne. Auparavant, la société dépensait beaucoup d'argent et d'efforts pour envoyer des centaines de milliers d'avis de retrait afin de mettre un terme à la vente d'appareils contrefaits.En octobre, il a été fait état d'une affaire en Italie impliquant les deux entreprises, qui présentait des similitudes avec celle intentée en Espagne. Dans un premier temps, les deux entreprises avaient été condamnées à des amendes de 200 millions d'euros, avant que l'affaire ne soit finalement abandonnée.Source : Autorités antitrust espagnolesQu'en pensez-vous ?