Threads, la nouvelle application de réseau social émergente qui met l'accent sur le style de vie des célébrités et les mises à jour en temps réel, donne l'impression d'avoir attiré l'attention de beaucoup. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à vous lancer dans l'aventure Threads ?L'enquête a montré que 34 % des personnes interrogées sont prêtes à tenter l'aventure Threads. Mais si l'on creuse un peu plus les données démographiques, l'histoire se corse. L'attrait de Threads diffère selon les plateformes de médias sociaux. Environ 51 % du public plus âgé d'Instagram a révélé qu'il était "très" ou "assez" susceptible d'essayer l'application. En revanche, les propriétaires de comptes Twitter sont encore plus nombreux à vouloir utiliser l'application, puisque 58 % d'entre eux expriment leur curiosité.Threads a réussi à capter les aspirations de ceux qui cherchent à être au courant. Près de 48 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles voulaient des nouvelles fraîches dès qu'elles se produisaient, ce qui correspond parfaitement à l'accent mis par Threads sur les mises à jour en temps réel. De plus, près de 61 % des participants se sont déclarés "early adopters", ce qui montre qu'il existe une base d'utilisateurs potentiels importante pour les fonctionnalités de pointe de l'application.De nombreuses personnes sont curieuses de jeter un coup d'œil dans la vie des célébrités et, remarquablement, Threads semble avoir touché une corde sensible chez ces personnes. On dit que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté ; c'est pourquoi 67 % des personnes interrogées ont exprimé leur désir de plonger dans l'univers éblouissant de leurs stars préférées. La promesse de Threads de rapprocher les utilisateurs de la vie des célébrités a donc été tenue.Mais Threads n'est pas seulement tentant pour ceux qui cherchent à se divertir ; il suscite également un glamour intense chez les créateurs de contenu. En effet, 68 % des personnes interrogées se sont identifiées comme des créateurs de contenu, ce qui montre que Threads peut devenir une plateforme où leur créativité peut s'épanouir.Il ne fait aucun doute que Threads suscite l'engouement des utilisateurs de médias sociaux, des adeptes de la première heure et des amateurs de célébrités. Threads s'est positionné comme un concurrent prometteur dans la sphère des réseaux sociaux en répondant aux désirs de contenu des utilisateurs.Alors, êtes-vous trop enthousiaste à l'idée de vous lancer dans une nouvelle expérience numérique ? Avec un pourcentage significatif de répondants indiquant leur intérêt, cela peut valoir la peine d'essayer Threads.Source : IpsosTrouvez-vous cette enquête crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le réseau Threads ? l'avez-vous essayé ou pensez-vous à le faire ?