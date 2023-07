Nombreux sont ceux qui pensent que l'application ne répond pas à certaines exigences de base, notamment l'ennui de ne pas pouvoir supprimer de comptes, tant que vous n'êtes pas prêt à vous séparer de votre compte Instagram.Mais le directeur de l'entreprise, Adam Mosseri affirme : « un peu de patience ne fait pas de mal, alors que l'entreprise se prépare à lancer une longue liste de fonctionnalités sur lesquelles les utilisateurs pourront bientôt mettre la main ».Jusqu'à présent, nous savons qu'il existe des similitudes entre Twitter et Instagram et que cette plateforme est basée sur le texte. Mais qu'est-ce que l'on peut attendre d'autre et qui mérite réflexion ?Mosseri explique qu'il joue un rôle actif en recueillant les réactions des utilisateurs de l'application et en leur demandant ce qu'ils aimeraient voir ajouté et quels sont les problèmes qu'ils rencontrent jusqu'à présent. Ci-dessous sont rassemblés ces conclusions pour vous, y compris les fonctionnalités très attendues qui arriveront très bientôt :Pour commencer, vous serez autorisé à modifier les fils de discussion, ce qui permettra aux utilisateurs de pousser un grand soupir de soulagement. Contrairement à Twitter, qui a fait pleurer les gens avant de lancer une fonction d'édition permettant de modifier les tweets, les utilisateurs pourront désormais éditer les Threads.Ensuite, tous les hashtags autorisés sur la plateforme seront cliquables et vous pourrez également disposer d'une option pour les multi-comptes qui sont demandés depuis si longtemps. De même, vous serez bientôt autorisé à ne voir que les posts des personnes que vous suivez sur votre fil d'actualité et une fonction de recherche améliorée vous permettra de trouver n'importe quel fil en toute simplicité grâce à une simple barre de recherche.Par ailleurs, Mosseri ajoute qu'une version complète de l'application sur le web arrivera bientôt, de même qu'une section distincte pour les sujets d'actualité.Les GIFs sur Threads ont également été très demandés, ils seront donc bientôt disponibles, tout comme la possibilité d'étiqueter vos proches et vos amis, et même d'épingler vos fils préférés. Woah, nous adorons déjà cette nouvelle, et vous ?Ceux qui ont des difficultés à communiquer en anglais pourront bientôt utiliser la fonction de traduction et Mosseri a même parlé de l'ajout du partage par des moyens directs sur l'application Instagram.Comme vous pouvez le constater, les gens ont continué à ajouter de nombreux types de suggestions et il est clair qu'il est vraiment difficile de les ajouter toutes. Mais la façon dont l'application a pris en compte les commentaires des utilisateurs avec le sourire va certainement occuper une place spéciale dans le cœur des gens.Et comme si cela ne suffisait pas, le géant de la technologie annonce qu'il est en train de mettre en place un nouveau programme bêta pour les utilisateurs d'Android. La nouvelle a été confirmée par l'ingénieur de la firme qui dit que ce programme est conçu pour fournir à certains un accès précoce à une foule de projets ainsi qu'à des corrections de bugs.Comme pour d'autres lancements de ce type, il existe un facteur de risque plus important lié à l'installation d'une application considérée comme instable.L'application a été lancée il y a quelques jours et depuis, le nombre d'utilisateurs a atteint la barre des 86 millions. Et oui, elle est loin d'être parfaite et Meta Zuckerberg et son équipe le savent et le reconnaissent.C'est pourquoi ils déploient des efforts considérables pour essayer d'intégrer des fonctionnalités telles que les DM, les suppressions de comptes, les comptes multiples, les épingles de fil de discussion, et bien plus encore, afin que ce soit la meilleure version possible au bout du compte. Pour s'inscrire sur la liste d'attente de cette nouvelle bêta, il suffit d'avoir un appareil Android.Sources : Adam Mosseri , MetaÀ votre avis, ces annonces pour le futur de Threads sont elles intéressantes ? ou alors vaut-il mieux éviter Threads voir tous les réseaux sociaux tout simplement ?