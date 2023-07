Le lancement a commencé aux États-Unis et s'est lentement mais sûrement étendu à d'autres régions, à l'exception de l'UE bien sûr. Le responsable de l'application, Adam Mosseri, a annoncé qu'il s'agissait d'un moyen positif pour le public de sortir et d'interagir avec différentes communautés qui n'ont jamais été de véritables fans de la plateforme Twitter. Aujourd'hui, de plus en plus d'utilisateurs apprécient l'application. Et ils adorent la simplicité et la facilité d'utilisation de l'application.Zuckerberg affirme qu'il s'agit d'une constatation positive qui a également choqué les dirigeants de l'entreprise, car ils n'ont pas encore ouvert les portes aux promotions, alors qu'ils constatent une réponse aussi positive. Ce chiffre est une représentation claire de la demande organique, ce qui, à l'heure actuelle, est plus que rare, compte tenu de la forte concurrence qui règne sur le marché. Lundi, Mark Zuckerberg a fait part de ses réflexions sur cette percée, ajoutant qu'il avait du mal à accepter le fait qu'il n'y avait même pas une semaine et que l'application avait déjà dépassé les 100 millions de téléchargements.Malheureusement, l'application Twitter paie le prix que personne ne voudrait jamais payer. Des statistiques récentes prouvent que le nombre de chiffres en termes de trafic sur l'application est vraiment en baisse pendant deux jours entiers. Et avec le temps, la situation empire. Par rapport à la même période de l'année dernière, le chiffre du trafic web a baissé de près de 11 %. C'est un problème majeur.Twitter ne reste pas silencieux sur la question. Le géant de la technologie a bien envoyé une réponse lorsqu'il a été interrogé par CNBC sur cette épreuve, mais Meta a choisi de rester silencieux et de laisser son succès faire le bruit.L'une des principales raisons du succès de Threads est son imbrication avec une autre application phare de Meta, Instagram ? Il suffit de s'inscrire par le biais de son compte sur la plateforme Instagram pour avoir le même nombre de fans et de followers que l'application. Cela signifie donc que vous bénéficiez du fait que vous ne partez pas de zéro.Aujourd'hui, Threads a franchi une étape importante en termes d'utilisateurs et c'est même plus que ce qui a été observé avec ChatGPT d'OpenAI. Ce dernier a pu franchir la barre des 100 millions d'utilisateurs en deux mois, alors que Threads l'a fait en seulement 5 jours !Ce n'est que le début de bien d'autres grandes choses. Il y a de nombreuses façons de s'améliorer encore et sans aucun lancement dans la région de l'UE pour le moment, nous allons devoir attendre patiemment pour voir ce que la plateforme a en réserve. Selon les prédictions des experts, l'application pourrait être en mesure d'améliorer sa croissance avec plus d'utilisateurs et pourrait finir par renforcer sa position en tant que véritable concurrent de la plateforme Twitter.Comme on pouvait s'y attendre, le directeur technique de Twitter, Elon Musk, est très inquiet et ne manque aucune occasion d'exprimer son point de vue sur la question. Il a menacé d'intenter une action en justice et a également affirmé que l'entreprise avait embauché d'anciens employés de Twitter pour s'emparer de secrets commerciaux. Il est clair que Musk et Zuckerberg tirent tous deux à boulets rouges et que seul l'avenir nous dira qui sortira vainqueur de cette affaire.Source : Cloudflare Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Selon vous, quelles seraient les causes de l'explosion de Threads ?