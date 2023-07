l'université d'Auburn : TikTok a été banni des appareils et réseaux appartenant à l'université. L'école n'interdira pas aux étudiants d'avoir l'application sur leurs appareils personnels, mais leur recommandera de la supprimer pour des raisons de confidentialité ;

l'université d'État de l'Arkansas : l'université a suivi l'exemple de l'État de l'Arkansas qui a interdit TikTok sur les appareils et les réseaux fournis par l'État. L'application a également été bannie du réseau Wi-Fi de l'université ;

l'université de Floride : dans un message envoyé aux étudiants, à la faculté et au personnel, le directeur de l'information de l'université, Elias G. Eldayrie, a déconseillé l'utilisation de TikTok et a recommandé de supprimer l'application de leurs appareils. Aucune restriction ferme n'a encore été imposée ;

le système universitaire de l'État Géorgie : la vice-chancelière chargée des communications, Kristina Torres, a déclaré que le système universitaire avait ordonné à ses 26 collèges et universités publics d'interdire l'utilisation de TikTok, WeChat et Telegram sur tous les appareils appartenant à l'État, y compris les téléphones mobiles et les ordinateurs portables ;

l'université Purdue : TikTok a été bloqué sur le réseau de l'université ;

les universités publiques de l'Iowa : le conseil d'administration de l'Iowa a demandé à l'université de l'Iowa, à l'université d'État de l'Iowa et à l'université du Nord de l'Iowa de supprimer TikTok des appareils appartenant à l'établissement. Il a également été interdit aux universités de maintenir des comptes TikTok universitaires ;

l'université d'État Morgan : TikTok a été banni des appareils et réseaux appartenant à l'université, au même titre que d'autres applications étrangères. Les étudiants, les employés et les invités pourront toujours accéder à l'application en utilisant leurs données cellulaires ;

l'université du Texas à Austin : les responsables de l'université ont annoncé que TikTok serait interdit sur les appareils fournis par l'État et que l'application serait bloquée sur le Wi-Fi du campus ;

etc.

L'université de Clemson est une université publique, mixte et de recherche située à Clemson en Caroline du Sud aux États-Unis, fondée en 1889. Elle est devenue cette semaine la dernière d'une longue liste d'universités américaines ayant bloqué l'accès à TikTok sur leurs réseaux internes. « Cette mesure permet à l'université de protéger les ressources et les informations institutionnelles tout en préservant la vie privée d'une grande variété d'appareils connectés au réseau de Clemson », a écrit l'école dans un communiqué. L'année dernière, le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, a interdit TikTok sur les appareils fournis par le gouvernement de l'État.« Les responsables fédéraux de l'application de la loi et de la sécurité nationale ont averti que TikTok représentait un danger clair et immédiat pour ses utilisateurs, et une coalition bipartisane croissante au Congrès fait pression pour interdire l'accès à TikTok aux États-Unis », a déclaré McMaster. À l'heure actuelle, environ 34 autres États américains interdisent TikTok de la même manière que la Caroline du Sud, c'est-à-dire que l'utilisation de l'application est interdite sur les appareils délivrés par le gouvernement. En mai, le Montana a franchi une nouvelle étape et est devenu le premier État américain à interdire l'utilisation de TikTok sur tous les appareils de l'État.Un porte-parole de TikTok a déclaré en décembre dernier que l'entreprise était "déçue que tant d'États prennent le train en marche". « Nous sommes particulièrement désolés de voir que les conséquences involontaires de ces politiques précipitées commencent à avoir un impact sur la capacité des universités à partager des informations à l'échelle du campus, à recruter des étudiants et à construire des communautés autour des équipes sportives, des groupes d'étudiants, des publications du campus et plus encore », a déclaré Brook Oberwetter, porte-parole de TikTok, dans un communiqué partagé avec les médias en décembre dernier.Dans le cas de l'université de Clemson, les membres du corps enseignant, le personnel, les étudiants et les visiteurs peuvent continuer à accéder à l'application via un réseau de données cellulaires. Ce n'est pas la première université de l'État à prendre une telle décision. En mai, Coastal Carolina a annoncé qu'elle bloquait également TikTok sur le campus, notamment sur tous les réseaux câblés et Wi-Fi du campus. Selon les médias américains, plusieurs dizaines d'universités publiques ont déjà pris la décision d'interdire l'application sur leurs réseaux ou ont recommandé aux étudiants de supprimer l'application de leurs appareils personnels. Il y a par exemple :Ces interdictions découlent de problèmes de sécurité liés à la société mère de TikTok, ByteDance, qui est basée en Chine. Les experts américains en cybersécurité craignent que ByteDance ne partage avec le gouvernement chinois sa vaste collecte de données sur les utilisateurs américains. « Nous avons des préoccupations en matière de sécurité nationale. Elles incluent la possibilité que le gouvernement chinois l'utilise pour contrôler la collecte de données sur des millions d'utilisateurs », a déclaré le directeur du FBI, Christopher Wray, lors d'une audition devant la commission de la sécurité intérieure en novembre.Par le passé, les responsables américains de TikTok ont nié que l'application était influencée par Pékin. « Le Parti communiste chinois n'exerce aucun contrôle direct ou indirect sur ByteDance ou TikTok. ByteDance est une société privée d'envergure mondiale, détenue à près de 60 % par des investisseurs institutionnels internationaux, le reste étant principalement détenu par les fondateurs de l'entreprise et ses employés, dont des milliers d'Américains », ont-ils déclaré. Mais les experts américains sont sceptiques et affirment que les lois chinoises en matière de sécurité exigeraient que ByteDance partage ses données avec le gouvernement chinois si on le lui demandait.Dans le cas des universités, l'application n'est interdite que sur les réseaux du campus. Il s'agit d'une mesure de sécurité cybernétique qui vise à protéger les réseaux internes des écoles. Il n'est pas question, du moins pour l'instant, d'interdire l'application sur les appareils personnels, mais uniquement sur les réseaux du campus. Et même si certaines universités tentent de limiter l'accès de leurs étudiants à TikTok, elles ne parviendront pas à l'éliminer complètement de leurs téléphones, sauf dans le cas d'une interdiction dans l'État. Plusieurs étudiants continuent d'accéder à TikTok via leurs données cellulaires, leurs réseaux Wi-Fi personnels ou des VPN.Entre-temps, l'initiative visant à interdire TikTok aux États-Unis est menée par des groupes bipartisans de législateurs, qui craignent que ByteDance n'utilise les données des utilisateurs pour suivre l'historique de navigation et la localisation et, éventuellement, pour mener des actions de désinformation. De son côté, la Maison Blanche a apporté son soutien à un projet de loi (RESTRICT Act) qui pourrait donner à la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, le pouvoir d'interdire TikTok aux États-Unis, y compris sur les appareils personnels, afin de protéger la sécurité nationale. Toutefois, certains pensent qu'il est peu probable que la législation soit adoptée.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'interdiction de TikTok sur les réseaux universitaires aux États-Unis ?Pensez-vous que les universités françaises devraient faire de même ? Pourquoi ?Cette mesure contribue-t-elle réellement à garantir la sécurité de ces réseaux ?Selon vous, TikTok représente-t-il un si grand danger pour la sécurité nationale des États-Unis ?Ou pensez-vous qu'il s'agit d'une simple agitation ? Quid des réseaux sociaux américains ?