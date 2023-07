La montée des rivaux du microblogging : Qui remettra en cause la domination de Twitter ?

Avec la concurrence croissante entre les plateformes de médias sociaux et les applications de microblogging, il semble que Twitter soit confronté à une période difficile en raison de ses concurrents.La plateforme la plus récente, Threads, a conquis le Play Store et l'App Store en accueillant près de 100 millions de téléchargements dans les quelques jours qui ont suivi sa sortie. La plateforme a attiré l'attention de tous les utilisateurs d'Instagram, et sa base d'utilisateurs augmente rapidement, ce qui devrait donner du fil à retordre à Twitter.Une autre application rivale, Mastodon, défie Twitter depuis 2016. En raison de la capacité des utilisateurs à gérer les données et la vie privée, Mastodon est devenu instantanément populaire parmi la communauté du microblogging. Avec l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter, Mastodon a atteint des sommets historiques. Mastodon a été témoin de records historiques de visiteurs sur la plateforme.BlueSky, une plateforme sur invitation fondée par Jack Dorsey et similaire à Mastodon, figure également sur la liste. L'application contient encore environ 1,2 million de demandes envoyées par des personnes souhaitant faire partie de la communauté BlueSky.Spill, une autre plateforme basée sur des invitations, disponible pour les utilisateurs d'iOS, est devenue l'une des applications les plus installées sur l'App Store d'Apple. Une fois de plus, l'application a été jugée similaire à Mastodon et Bluesky.Enfin, Truth social, présenté comme un espace où la liberté d'expression est préservée, a connu un trafic important au moment de sa sortie, car les internautes souhaitaient n'être soumis à aucune restriction lorsqu'ils naviguaient sur Internet. L'application a été créée par le Trump's Media Group.Twitter a connu un certain nombre de changements majeurs, notamment la prise de contrôle de la plateforme, ce qui a entraîné des modifications des politiques visant à réduire le nombre d'employés. En raison de ces changements, la plateforme a subi une perte en termes de conseillers et d'audience. Si Twitter reste une force puissante dans le domaine des médias sociaux, la montée en puissance de ces concurrents reflète la nature dynamique du secteur.Source : Visual CapitalistTwitter peut-il être remplacé selon vous ? par qui ? ou pas, rien de préférence ?