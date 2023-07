Les principales fonctionnalités d'accessibilité disponibles sur Instagram aujourd'hui, telles que la prise en charge des lecteurs d'écran et les descriptions d'images générées par l'IA, sont également activées sur Threads. Les principales fonctionnalités d'accessibilité disponibles sur Instagram aujourd'hui, telles que la prise en charge des lecteurs d'écran et les descriptions d'images générées par l'IA, sont également activées sur Threads.

D'importantes préoccupations en matière de protection de la vie privée font que Threads n'est pas disponible dans l'Union européenne - pas officiellement, du moins. D'autres se plaignent que l'application a été lancée à la hâte et qu'elle semble inachevée. Lancée à l'occasion du mois de la Disability Pride, l'un des principaux reproches adressés à Threads est qu'elle manque d'options et de fonctionnalités de base en matière d'accessibilité.Le nombre d'options et de paramètres disponibles dans les versions iOS et Android de l'application Threads est extrêmement limité. Sur les autres principaux concurrents de Twitter, Mastodon et Bluesky, on encourage les utilisateurs à rendre les images qu'ils partagent plus accessibles en ajoutant un texte Alt descriptif - et les deux plateformes rendent cette opération incroyablement simple. C'est quelque chose qui n'est tout simplement pas disponible sur Threads.Meta souligne qu'il existe certaines fonctionnalités liées à l'accessibilité, mais qu'elles sont indéniablement limitées :Bien qu'il soit possible de décrire les images dans un post, un fil de discussion ou tout autre nom, cela grignote la limite de caractères et signifie que la plupart des gens ne prendront tout simplement pas la peine de le faire.Parmi les autres options manquantes qui profiteraient aux personnes ayant des besoins en matière d'accessibilité, citons la personnalisation des polices de caractères et de la taille du texte, des schémas de couleurs alternatifs et bien d'autres choses encore. Certaines de ces options peuvent être prises en charge au niveau du système d'exploitation, mais les utilisateurs devraient également s'attendre à les trouver au niveau de l'application.Si l'on peut raisonnablement arguer que Threads est une nouvelle application, il est également tout à fait raisonnable de souligner que Meta a eu beaucoup de temps pour travailler dessus, et qu'il n'y avait vraiment aucune raison de la sortir sans ce que l'on devrait considérer comme des fonctionnalités essentielles.Meta n'a fourni aucun détail sur les options d'accessibilité et les fonctionnalités supplémentaires qu'il ajoutera, ni sur le calendrier des améliorations.Source : Meta Quelle lecture en faites-vous ?Pensez-vous que le réseau social Threads de Meta sera en mesure de rivaliser avec Twitter ?Que pensez-vous de la forte affluence des utilisateurs sur l'application Threads ? Selon vous, s'agit-il d'un attrait temporaire ou d'une situation qui va probablement perdurer dans le temps ?