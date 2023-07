Selon les conclusions de l'étude, les discours haineux sur Twitter ont connu une augmentation notable, en particulier à la suite de l'engagement accru d'Elon Musk sur la plateforme. L'entrepreneur milliardaire, qui a accumulé un nombre considérable de followers sur Twitter, s'exprime de plus en plus sur divers sujets, partageant souvent des opinions controversées et s'engageant dans des échanges houleux avec d'autres utilisateurs.Le groupe de recherche a utilisé des algorithmes avancés et des techniques de traitement du langage naturel pour analyser les tweets contenant des propos désobligeants, des remarques discriminatoires et des contenus offensants. En comparant les données pré-Musk et post-Musk, ils ont pu établir une corrélation entre la présence en ligne de l'entrepreneur et la montée en puissance des discours de haine.L'étude révèle que les discours de haine sont devenus plus fréquents dans les discussions portant sur des sujets sensibles tels que la politique, les questions sociales et les personnalités publiques. Les chercheurs ont observé une augmentation significative de l'utilisation de termes désobligeants, d'insultes et d'attaques personnelles, ce qui suggère un niveau croissant de toxicité au sein de la communauté Twitter.Si le rapport n'attribue pas l'augmentation des discours haineux à la seule influence d'Elon Musk, il indique néanmoins que sa présence a joué un rôle dans l'amplification et la normalisation de ces comportements. Avec des millions de followers qui suivent de près ses tweets, les mots de Musk ont un poids considérable et peuvent potentiellement façonner le récit et le ton des conversations sur la plateforme.En outre, l'étude a montré que les discours de haine ne se limitaient pas à un groupe ou à une idéologie politique en particulier. Ils s'infiltrent dans diverses communautés et apparaissent dans des discussions portant sur un large éventail de sujets. Cela suggère que le discours de haine sur Twitter est un problème répandu qui affecte diverses communautés en ligne, indépendamment de leurs affiliations.Le groupe de recherche a également examiné l'impact du discours de haine sur la communauté Twitter. Il a constaté qu'un tel discours toxique conduit souvent à une polarisation accrue, à une hostilité renforcée et à une détérioration de la qualité générale des conversations en ligne. La prévalence des discours de haine crée un environnement dans lequel il devient de plus en plus difficile d'avoir un dialogue constructif, ce qui empêche les discussions productives et favorise la division entre les utilisateurs.Le rapport recommande une approche à multiples facettes pour résoudre le problème du discours de haine sur Twitter. Il suggère que la plateforme renforce ses politiques de modération des contenus, en utilisant des algorithmes plus robustes pour identifier et signaler rapidement les contenus haineux. En outre, le rapport souligne l'importance de favoriser une culture en ligne positive grâce à des campagnes de sensibilisation, à l'éducation et à des initiatives communautaires qui encouragent un dialogue respectueux et découragent les comportements toxiques.En réponse au rapport, Twitter a publié une déclaration reconnaissant les préoccupations soulevées par le groupe de recherche. La plateforme de médias sociaux a réitéré son engagement à lutter contre les discours haineux et à garantir un environnement sûr et inclusif à ses utilisateurs. Elle s'est engagée à investir dans des avancées technologiques pour améliorer la modération des contenus et a fait part de son intention de travailler en étroite collaboration avec des organisations externes pour s'attaquer efficacement au problème.L'étude met en lumière la montée en puissance des discours haineux sur Twitter et rappelle la nécessité de déployer des efforts collectifs pour favoriser un écosystème en ligne plus sain. En s'attaquant de front au problème, les plateformes comme Twitter peuvent s'efforcer de créer un environnement qui favorise les discussions respectueuses et cultive un sentiment d'unité et de compréhension parmi ses utilisateurs.Source : ADL Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?D'après vous, comment rendre les plateformes en ligne moins toxique et plus saines ?