Vendredi dernier, le gouvernement du pays a organisé sa septième conférence sur la concurrence sur le marché numérique, dont le principal résultat a été un rapport final sur l'évaluation concurrentielle des écosystèmes mobiles. Ce rapport a révélé que les écosystèmes mobiles sont devenus des infrastructures essentielles, mais que davantage d'options pour les consommateurs sont nécessaires, avec un environnement de concurrence égal et équitable mis en place.Le rapport recommande qu'Apple et Google soient tenus d'autoriser les services de paiement tiers à accéder à leurs magasins d'applications, afin que les développeurs puissent offrir aux utilisateurs le choix du mode de paiement de leur service et / ou bien numérique. Le Japon souhaite également que les deux géants de la technologie cessent de privilégier leurs propres applications sur leurs vitrines bazars numériques et facilitent leur retrait des appareils au lieu de leur donner un statut privilégié.Les deux entreprises qui dominent le marché des systèmes d’exploitation pour smartphones seront obligées de permettre à leurs utilisateurs de télécharger des applications en utilisant des services autres que leurs propres magasins d’applications. Le gouvernement espère que cette mesure incitera les développeurs d’applications à proposer des offres plus diversifiées et plus avantageuses pour les consommateurs.Le marché des systèmes d’exploitation pour smartphones est occupé presque entièrement par iOS d’Apple et Android de Google. Les deux entreprises contrôlent la façon dont les applications sont installées et payées sur leurs iPhones et leurs appareils Android. Elles prélèvent également une commission de 30 % sur les ventes d’applications et les achats intégrés.Cette situation a suscité des critiques de la part des développeurs d’applications et des autorités de régulation, qui accusent Apple et Google d’abuser de leur position dominante et de limiter la liberté de choix des utilisateurs. Plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Union européenne et la Corée du Sud, ont lancé des enquêtes ou des procédures judiciaires contre les deux entreprises pour pratiques anticoncurrentielles.Selon le projet du gouvernement, les utilisateurs pourront télécharger des applications à partir d’autres magasins d’applications, à condition que ces derniers respectent certaines normes de sécurité et de protection de la vie privée. Les entreprises qui gèrent les magasins d’applications devront également fournir aux utilisateurs des informations claires et transparentes sur les conditions d’utilisation et les modalités de paiement.Le gouvernement japonais prévoit de soumettre le projet de réglementation au Parlement au cours de l’année fiscale 2023, qui commence en avril. Il espère ainsi favoriser l’innovation et la croissance du marché des applications mobiles, qui représente environ 2 000 milliards de yens (15 milliards d’euros) au Japon.La Corée du Sud l'a déjà fait, avec des résultats mitigés, et l'UE, les États-Unis, l'Inde, l'Australie et d'autres souhaitent faire de même. Epic Games tente de forcer le passage, avec ses poursuites contre Google et Apple.Mais le quotidien Japan Times nous indique que le Japon aurait donné à Google et Apple un élément exploitable pour s'en sortir : la réglementation obligera Apple et Google à autoriser les utilisateurs à télécharger à partir de magasins d'applications autres que les leursEt c'est un problème possible pour les consommateurs japonais. Apple, en particulier, a protesté contre des arrangements similaires en Europe en faisant valoir que tout accès de tiers à l'App Store iOS et que le traitement des paiements représente un risque qu'il trouve inconfortable.En octobre 2021, le vice-président senior d'Apple Software, Craig Federighi, a déclaré que le chargement latéral est le « meilleur ami des cybercriminels », soulignant les dangers qui peuvent être présentés aux clients s'ils ont la liberté d'installer des applications depuis n'importe où sur le Web.Federighi a fait valoir que bien que des personnes techniquement qualifiées puissent être en mesure d'identifier les logiciels malveillants sur Internet, leurs parents ou leurs enfants pourraient toujours être dupés, ce qui rendrait les données de l'iPhone de tout le monde moins sécurisées.« Le fait est qu'un appareil compromis, y compris un téléphone mobile, peut constituer une menace pour tout un réseau », a déclaré Federighi. « Les logiciels malveillants dans les applications téléchargées peuvent mettre en péril les systèmes gouvernementaux, affecter les réseaux d'entreprise, les services publics, la liste est longue. »Federighi a indiqué que bien que des personnes techniquement qualifiées puissent être en mesure d'identifier les logiciels malveillants sur Internet, leurs parents ou leurs enfants pourraient toujours être dupés, ce qui rendrait les données de l'iPhone de tout le monde moins sécurisées.« Le fait est qu'un appareil compromis, y compris un téléphone mobile, peut constituer une menace pour tout un réseau », a déclaré Federighi. « Les logiciels malveillants dans les applications téléchargées peuvent mettre en péril les systèmes gouvernementaux, affecter les réseaux d'entreprise, les services publics, la liste est longue. »Dans un billet publié en octobre, Apple a partagé quelques faits sur la sécurité et la confidentialité de l'iPhone par rapport à l'écosystème Android. Dans le document, Apple a déclaré que des études ont montré que les smartphones Android ont été attaqués par des logiciels malveillants mobiles entre 15 et 47 fois plus que les logiciels malveillants ciblant l'iPhone. « Ceci est étroitement lié au chargement latéral », a ajouté Apple dans son billet. Dans un autre publié en juin , Apple a gardé le même langage pour s'opposer à la création de magasins de téléchargement alternatifs :« Des études montrent que les magasins d'applications tiers pour les appareils Android, où les applications ne sont pas soumises à examen, sont beaucoup plus risqués et plus susceptibles de contenir des logiciels malveillants que les magasins d'applications officiels. En conséquence, les experts en sécurité déconseillent aux consommateurs d'utiliser des magasins d'applications tiers, car ils ne sont pas sûrs. Autoriser le chargement latéral ouvrirait la porte à un monde où les utilisateurs n'auraient peut-être pas d'autre choix que d'accepter ces risques, car certaines applications pourraient ne plus être disponibles sur l'App Store, et les escrocs pourraient faire croire aux utilisateurs qu'ils téléchargent en toute sécurité des applications depuis la plateforme. Le chargement latéral exposerait les utilisateurs à des escrocs qui exploiteront les applications pour induire les utilisateurs en erreur, attaquer les fonctionnalités de sécurité de l'iPhone et violer la confidentialité des utilisateurs. Il serait également plus difficile pour les utilisateurs de se fier à Ask to Buy, une fonctionnalité de contrôle parental qui permet aux parents de contrôler les téléchargements d'applications et les achats intégrés de leurs enfants, et Screen Time, une fonctionnalité pour gérer leur temps et celui de leurs enfants avec leurs dispositifs. Les escrocs auraient la possibilité de tromper et d'induire en erreur les enfants et les parents en masquant la nature de leurs applications, rendant les deux fonctionnalités moins efficaces ».Google a été plus ouvert à ce type de réforme, en grande partie parce qu'il a toujours autorisé les magasins d'applications tiers à accéder à Android et qu'il n'aurait pas d'appui s'il s'opposait carrément à plus de choix.La législation visant à concrétiser les recommandations du rapport devrait parvenir au parlement japonais en 2024, ce qui signifie qu'il pourrait s'écouler des années avant que le régime convenu ne fasse ses débuts.En avril, une cour d'appel américaine a confirmé l'ordonnance d'un tribunal fédéral qui pourrait forcer Apple à modifier les pratiques de paiement dans son App Store. Datant de 2021, cette ordonnance a été émise dans le cadre d'une affaire antitrust intentée par le créateur de "Fortnite" Epic Games et pourrait obliger Apple à autoriser les développeurs à fournir des liens et des boutons pour des options de paiement tiers intégrés, ce qui leur permettrait d'éviter de payer des commissions de vente à Apple.La conclusion de la juge Gonzales qui a estimé qu'Apple avait violé les règles « anti-steering » de la Californie et a exigé qu'Apple laisse les développeurs se connecter à des systèmes de paiement externes a été confirmée. Suite à cette décision, Apple ne peut plus restreindre les propriétaires d’iPhone à utiliser son système de paiement (ce qui pourrait porter un coup dur au modèle économique de l’App Store).Apple a exprimé son désaccord avec le verdict et a déclaré qu’il envisageait un recours supplémentaire. La société a affirmé que ses politiques de l'App Store favorisaient la concurrence, l'innovation et l'opportunité, et qu'elle était fière de ses contributions aux utilisateurs et aux développeurs du monde entier.Sources : Japan Times