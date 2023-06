Il a également révélé que ce n'était pas quelque chose qu'il avait prévu, mais qu'il était clair que Musk n'avait pas de bonnes capacités de gestion qui l'aideraient à diriger l'entreprise dans la bonne direction.Il a également mentionné que la plupart des fonctionnalités dévoilées récemment par Musk pour l'application étaient tout simplement précipitées et n'étaient pas nécessaires à ce moment précis.Bien que le milliardaire de la technologie soit le premier utilisateur mondial du populaire site de microblogging, il a fait preuve d'un comportement imprudent dans tous les domaines.Dans la première interview accordée par le cofondateur de Twitter depuis qu'il a démissionné de son poste de direction, d'autres sujets ont été abordés. Il s'agit notamment de ce qu'il pense du soutien apporté par l'application à Robert Kennedy Jr. pour sa participation aux élections en cours. De la même manière.Dans le même temps, on lui a demandé ce qu'il pensait des dangers liés à l'intelligence artificielle. Enfin, les animateurs de la chaîne souhaitaient connaître son avis sur Elon Musk, bien entendu.Dorsey a également indiqué qu'il avait demandé à plusieurs reprises à la deuxième personne la plus riche du monde de devenir membre de Twitter et que c'est à ce moment-là qu'il lui a fait part de son intérêt pour l'acquisition de l'entreprise.Il s'agissait d'une affaire importante et beaucoup de gens attendaient beaucoup d'Elon Musk, mais ce à quoi ils n'étaient pas préparés, c'était l'afflux rapide de changements et les vagues de licenciements qui allaient suivre, y compris le licenciement de plus de la moitié de la main-d'œuvre et l'introduction de changements discutables.Quant à savoir s'il s'est senti bien à l'idée qu'il prenne les rênes de l'entreprise, c'est une toute autre histoire, pour commencer. Elon Musk a toujours été favorable à l'utilisation de l'application et Dorsey estime que s'il y a une personne qui la connaît parfaitement, c'est bien lui. Et en tant que technologue, il semble être le candidat idéal.Mais en même temps, beaucoup de ses décisions étaient injustifiées et précipitées, ajoute-t-il.Trouvez-vous l'opinion de Jack Dorsey pertinente ?Que pensez-vous de la gestion de Twitter par Elon Musk ?