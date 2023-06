TikTok a été accusée d'aller jusqu'à stocker des milliers de données sensibles appartenant à des créateurs et à des entreprises américaines. Il s'agit de données financières, de numéros d'identification fiscale et même de numéros de sécurité sociale.Ces informations sont considérées comme prioritaires et très sensibles par nature, ce qui va à l'encontre du témoignage du PDG de l'entreprise, qui s'est rendu à Washington en mars pour s'exprimer devant le Congrès.Shou Chew a déclaré que l'application stockait effectivement des données appartenant à des Américains, mais il n'a pas précisé que ces données étaient stockées dans des bases de données en Chine. En revanche, il a indiqué que les données étaient stockées dans l'État de Virginie et à Singapour.Le rapport de Forbes explique également que les créateurs et leurs entreprises ont donné plus de détails à l'organisation et ont reçu des paiements en retour de la part de la plateforme, qui a stocké les données sur des serveurs chinois afin que ses employés puissent y accéder facilement.La société mère de l'application, basée à Pékin, a également reproché à la plateforme d'utiliser différents types d'outils. Elle s'est efforcée de faire bénéficier de ses efforts tous les créateurs et vendeurs qui tentent de gagner de l'argent sur l'application. Cela concerne un grand nombre des principaux créateurs de l'application en Europe et aux États-Unis.Forbes n'a pas reculé facilement et a présenté de nombreux rapports pour prouver son point de vue sous forme de preuves. Il s'agit notamment de captures d'écran, de fichiers audio, d'images de documents et même de vidéos. Tous ces documents portaient la mention "confidentiel". De même, le principal média a confirmé avoir mené plusieurs entretiens et chats avec des sources proches de l'affaire.M. Chew en a parlé dans son témoignage, affirmant qu'aucun enregistrement de données ne se trouvait en Chine, mais qu'ils se trouvaient aux États-Unis et à Singapour et n'étaient accessibles qu'aux ingénieurs autorisés, en fonction des besoins.Lorsqu'on lui a demandé de commenter cette affaire surprenante, un porte-parole de TikTok a indiqué à Forbes que l'entreprise s'en tenait aux remarques faites par son PDG lors de son témoignage à Washington devant le Congrès.Source : ForbesQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des affirmations de ce nouveau rapport de Forbes ? En êtes-vous surpris et trouvez-vous qu'elles sont pertinentes ?Pensez-vous que le PDG de TikTok a délibérément cherché à tromper le Congrès en ne révélant pas que les données étaient stockées dans des bases de données en Chine ?