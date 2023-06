Un récent rapport de Fidelity fait la lumière sur la valeur marchande de Twitter et sur sa chute à 33 % par rapport à son coût d'origine. Il n'est pas nécessaire d'être un grand savant pour comprendre que de tels achats ne sont pas les décisions les plus judicieuses.Un rapport récent de Reuters mentionne que la participation de Fidelity dans Twitter s'élevait à 6,5 millions de dollars, selon des statistiques datant du 28 avril. Si l'on compare avec la fin du mois de janvier de cette année, ce montant était de 7,8 millions de dollars et de 8,6 millions de dollars à la fin du mois de novembre de l'année dernière.Ainsi, si l'on considère la situation dans son ensemble, Elon Musk a acheté la société pour 44 milliards de dollars en octobre de l'année dernière. Si les faits de Fidelity sont exacts et que l'estimation de l'entreprise est tombée à un chiffre correspondant à un tiers de la valeur initiale, l'entreprise de Musk ne se porte pas très bien. Elle perd beaucoup de fonds et ce, très rapidement.C'est une méga-implosion qui s'est produite à la suite d'une série de très mauvais appels. Pour commencer, le Blue Tick n'a pas été bien accueilli et il ne serait pas faux de dire qu'il ne s'agit pas d'un simple essai.Le fait de payer 8 dollars pour des messages de plus longue durée et d'obtenir une vérification plus poussée ne semble plus très attrayant. Les experts affirment qu'ils ne sont pas trop catégoriques sur ce qui peut être sauvé de la plateforme en ce moment, car les choses sont vraiment en train de se dégrader. Quoi qu'il en soit, nous pensons que certaines choses pourraient être nécessaires pour redresser l'entreprise et en faire quelque chose de très convaincant.Entre-temps, un autre problème majeur est lié au fait que Musk a pris plusieurs mesures en sens inverse, notamment son soutien au candidat à la présidence Ron DeSantis, qui a été rendu public sur Twitter Spaces.Non seulement le domaine a fini par s'effondrer avec des serveurs déchaînés, mais les ingénieurs n'ont pas pu gérer le problème et n'ont pas mis en place le bon plan.Sources : Fidelity, ReutersQu'en pensez-vous ?Selon vous, la situation de Twitter risque-t-elle d'empirer dans les mois à venir ?Pensez-vous que la plateforme pourra se relever de cette chute ?