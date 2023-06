La deuxième personne la plus riche du monde a déclaré que le monde de la technologie avait besoin d'une plateforme qui n'empêcherait pas les gens de dire ce qu'ils pensent. Comme vous pouvez l'imaginer, lorsque Twitter, sous sa direction, a vu le jour, les gens avaient une question en tête.Que ferait le nouveau chef de Twitter lorsque lui et sa plateforme seraient bombardés de toutes sortes de demandes émanant d'un si grand nombre de gouvernements, et ce, dans toutes sortes de régions différentes ? Cela inclut les régions où sont basées ses autres entreprises, comme Tesla.N'oublions pas que Tesla est une entreprise qui tire une grande partie de son activité de pays comme la Chine, tant en termes de vente que de fabrication. En outre, de nombreuses pièces des véhicules sont produites dans ce pays et, aujourd'hui, il est question d'une expansion de l'entreprise dans des pays comme l'Inde et même la Turquie.Tous les gouvernements de ces pays multiplient les mesures pour mettre un terme aux discours, aux plateformes et à d'autres moyens. C'est pourquoi ils ont eu beaucoup de mal à traiter avec les entreprises de médias sociaux ces derniers temps.En ce qui concerne Twitter, Elon Musk affirme qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire face à toutes sortes de demandes gouvernementales, et ce même si un rapport dépeint Twitter en train de se conformer à tant de demandes lancées dans sa direction.Depuis la prise de contrôle par Elon Musk, l'entreprise a reçu 971 demandes de la part de différents gouvernements, ce qui représente une fraction de ce qui a été observé par le passé. Un an plus tard, Musk a répondu favorablement à 50 % de ces demandes, en raison des taux de conformité présentés dans un autre rapport de transparence.Elon Musk a mentionné à maintes reprises qu'il n'avait aucune chance de se conformer à une telle épreuve, car ces demandes sont régies par certaines lois dans diverses régions et l'application devrait être alignée sur les lois régionales.L'année dernière, Twitter s'est retrouvé devant les tribunaux lorsque l'Inde lui a demandé d'interdire tous les profils liés au Pakistan, car les gouvernements des deux pays ne s'entendaient pas. Cette décision a entraîné l'interdiction de la plateforme dans le pays.Aujourd'hui, Elon Musk fait de son mieux pour s'aligner sur les responsables de chaque pays, ce qui soulève une énorme question sur la censure. Après tout, où est passée la liberté d'expression ?Source : Elon MuskQuel est votre avis sur la situation ?Cette décision d'Elon Musk aura-t-elle un impact positif sur Twitter ?