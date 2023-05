Oracle affirme qu'elle commencera également à surveiller toutes les passerelles présentes, y compris les points de sortie et d'entrée des données. L'objectif est d'assurer un environnement beaucoup plus sûr là où les serveurs sont stratégiquement placés pour héberger les données de l'application pour les utilisateurs aux États-Unis.Tout cela fait partie intégrante du nouveau plan de l'application appelé Project Texas. Et il n'y a pas à deviner l'objectif d'un tel comportement, car il est tellement évident.Les discussions et les spéculations vont bon train sur le fait que beaucoup estiment que l'application n'en fait tout simplement pas assez pour protéger les données des citoyens contre les sources extérieures. Il s'agit de fonctionnaires du gouvernement chinois avec lesquels TikTok a été accusée de partager des données par le passé.L'application a même été contrainte de témoigner devant le Congrès américain au sujet de ce comportement présumé, ce qui a conduit à l'interdiction de l'application sur les appareils des fonctionnaires américains.TikTok se dit très ouvert à l'idée que son entreprise et son application puissent faire l'objet d'un examen minutieux et, par conséquent, un grand pas dans cette direction a été fait avec un examen approfondi par ses partenaires, y compris Oracle, qui évalue les risques énormes liés à la vie privée et à la sécurité de ses utilisateurs.L'application populaire a présenté un nouveau plan qui a atténué les critiques formulées par les principaux décideurs politiques qui continuent de s'inquiéter du rôle de premier plan que Bytedance joue pour TikTok en tant que société mère. N'oublions pas qu'elle est basée en Chine et qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui sont sceptiques quant à de tels liens.De nombreuses parties de ce projet sont actuellement en cours d'exécution et une longue liste de fonctionnalités plus intéressantes devrait voir le jour dans les mois à venir. En outre, il a même commencé à effectuer une inspection complète des codes sources de l'application qui a été dévoilée en janvier de cette année. Comme vous pouvez le constater, le rythme s'accélère rapidement.Les deux entreprises s'engagent à travailler côte à côte pour trouver la bonne réponse aux problèmes soulevés par le gouvernement américain. De nombreuses équipes collaborent actuellement pour surveiller et fournir à tous les utilisateurs la meilleure expérience possible, a ajouté le porte-parole de TikTok.Pour l'instant, Oracle a choisi de rester discret sur cette question et ne fait aucun commentaire. Mais grâce à un rapport récemment publié par Bloomberg, nous savons que TikTok est impatient de fournir plus de détails au public sur cette nouvelle décision frappante qui, selon lui, peut dissiper les doutes des gens concernant le fonctionnement de l'application dans le pays.Source : TikTokQue pensez-vous de cette décision de TikTok ?Cela suffira-t-il pour dissiper les inquiétude liées à la sécurité nationale du gouvernement américain ?