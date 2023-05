Connectez-vous au Wi-Fi chaque fois que c'est possible, que ce soit à la maison, au travail ou dans les lieux publics. C'est particulièrement important pour la lecture de vidéos en continu, qui peut consommer beaucoup de données. Soyez prudent lorsque vous utilisez le Wi-Fi public pour des activités sensibles, comme les opérations bancaires.

Ajustez les autorisations de vos applications pour empêcher les applications que vous n'utilisez pas de consommer des données. Vous pouvez également désactiver les données cellulaires ou mettre votre téléphone en mode avion lorsque vous ne l'utilisez pas.

Fixez un plafond de données pour éviter les frais imprévus sur votre facture.

Comprenez votre consommation moyenne de données et choisissez un forfait adapté à vos besoins. Si vous avez régulièrement accès au Wi-Fi, un forfait moins cher avec un volume de données inférieur peut être un bon choix. En revanche, si vous utilisez fréquemment votre quota de données, optez pour un forfait illimité.

Passez à un fournisseur qui propose de meilleures offres et de meilleurs avantages en matière de données. Par exemple, VOXI offre des données illimitées pour les médias sociaux, tandis que O2 et Virgin Broadband ont des avantages Volt qui vous permettent de doubler votre allocation mensuelle de données sans frais supplémentaires si vous avez un téléphone à paiement mensuel O2 ou un contrat SIM only et un plan Virgin Broadband à la même adresse.

Cette obsession a toutefois un coût : TikTok est l'application de médias sociaux la plus gourmande en données, puisqu'elle utilise jusqu'à 0,84 Go par heure d'utilisation. Cela signifie que les utilisateurs de TikTok au Royaume-Uni pourraient consommer jusqu'à 22,9 Go de données par mois rien qu'en utilisant l'application, sans parler des autres activités en ligne qui nécessitent l'utilisation d'Internet.En conséquence, les recherches de données mobiles moins chères sont montées en flèche, avec une augmentation de 67 % par rapport à avril 2022, car les gens essaient d'économiser de l'argent sur leurs factures mensuelles de téléphonie mobile. Les prix des forfaits mobiles augmentant de 17,3 % à partir du 1er avril 2023, il devient de plus en plus important pour les utilisateurs de téléphones mobiles britanniques de trouver de bonnes offres de données à des prix plus bas.L'offre la moins chère actuellement pour une grande quantité de données sur Uswitch est celle de Talkmobile qui propose 40 Go de données pour 9,95 € par mois. Toutefois, cette offre peut s'avérer insuffisante pour ceux qui sont constamment en déplacement sans accès au Wi-Fi. Opter pour un plan de données illimitées peut s'avérer une option plus judicieuse, même si elle est légèrement plus chère.Mais il existe des moyens de réduire la consommation de données et d'économiser de l'argent sans compromettre l'utilisation des applications. Catherine Hiley, experte en téléphonie mobile chez Uswitch, nous donne quelques conseils pour y parvenir :Lorsque l'on envisage de souscrire un forfait de téléphonie mobile, il peut être tentant d'opter pour l'offre la moins chère. Cependant, si vous êtes un gros utilisateur de données, le fait d'acheter constamment des packs de données supplémentaires avec un forfait moins cher peut rapidement s'accumuler et finir par vous coûter beaucoup plus cher à long terme. En fait, il peut être plus rentable d'opter pour un forfait plus élevé, comme un forfait de données illimité, même si le coût mensuel est plus élevé.Alors que les offres les moins chères des principaux réseaux se situent entre 16 et 20 euros par mois, les dépenses supplémentaires liées à l'achat de données supplémentaires dans le cadre d'un forfait mensuel moins cher peuvent souvent l'emporter sur le coût d'un forfait plus onéreux avec une allocation de données plus élevée. Il vaut donc la peine d'étudier attentivement votre consommation de données et de choisir un forfait qui offre une quantité suffisante de données pour éviter d'avoir à acheter des packs de données supplémentaires coûteux.Selon Hiley, vous n'avez pas besoin de renoncer à vos applications préférées pour économiser de l'argent sur votre consommation de données. Voici quelques conseils pour vous aider à maîtriser votre consommation de données :Source : Uswitch mobiles Que pensez-vous des résultats de ce rapport ?Pensez-vous que l'avis de Uswitch mobiles sur ce sujet est juste et pertinent ?Pour vous,TikTok est-elle l'application la plus coûteuse en temps et en données ?