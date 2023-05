La plainte demande un statut de recours collectif au nom de tous les utilisateurs d’iPhone qui ont commandé sur DoorDash depuis 2018. Elle réclame également des dommages-intérêts et une injonction pour empêcher Apple de continuer à imposer ses frais aux développeurs d’applications. La plainte allègue que les utilisateurs d’iPhone paient en moyenne 30 % de plus que les utilisateurs d’Android pour les mêmes commandes sur DoorDash.« Les allégations avancées dans la plainte modifiée sont sans fondement et tout simplement sans valeur », a déclaré un porte-parole de DoorDash. « Nous nous assurons que les frais sont divulgués tout au long de l'expérience client, y compris sur chaque page de magasin de restaurant et avant le passage à la caisse. Construire cette confiance est essentiel, et c'est pourquoi la majorité des commandes de livraison sur notre plateforme sont passées par des clients qui reviennent. Nous continuerons à nous efforcer d'améliorer le fonctionnement de notre plateforme pour les clients et nous combattrons vigoureusement ces allégations ».La plainte a été déposée par Ross Hecox, un père célibataire du Maryland qui utilise DoorDash et s'abonne à DashPass. Les deux enfants de Hecox, Reid et un mineur désigné sous le nom de « R.E.H. », qui ont tous deux déjà utilisé DoorDash, sont également cités dans la plainte.La principale revendication de l'action en justice concerne les « frais de gamme étendue ». Ces frais ne sont pas définis dans la liste des frais facturés aux clients sur le site web de DoorDash. Les clients et les Dashers ont débattu de la raison de ces frais, qui s'appliquent à certaines commandes dont l'adresse de livraison est proche du lieu de stockage et qui ne semblent pas être répercutés sur les livreurs.« Lors d'un test sur la plateforme DoorDash, DoorDash a appliqué les frais de gamme étendue à un compte DashPass, mais pas à un compte standard lorsque chaque compte a passé la même commande au même moment au même restaurant pour une livraison à la même maison », peut-on lire dans la plainte.À titre d'exemple, la plainte montre deux commandes identiques de Chipotle : l'une passée en utilisant le DashPass, l'autre sans. Seule la commande avec DashPass se voit imposer des frais de 0,99 dollar pour l'extension de la gamme, bien que les deux comptes utilisent la même adresse de livraison.Les frais de gamme élargie s'appliquent également à certaines commandes effectuées par l'intermédiaire de comptes DoorDash ordinaires lorsque les clients commanUn procès contre DoorDash allègue ce que certains utilisateurs soupçonnent depuis longtemps : l'entreprise fait payer les utilisateurs d'Apple plus cher que les propriétaires d'Android.Un groupe d’utilisateurs d’iPhone a déposé une plainte contre Apple et DoorDash, affirmant qu’ils paient plus cher leurs commandes que les utilisateurs d’Android. Selon la plainte, Apple impose des frais supplémentaires aux développeurs d’applications qui utilisent son système de paiement intégré, ce qui entraîne une augmentation des prix pour les consommateurs. Dans un cas, la même commande d'un Panera Bread a été facturée 0,99 dollar sur un iPhone, mais pas sur un appareil Android.Selon l'action en justice, « DoorDash facture les frais de gamme étendue aux utilisateurs d'iPhone plus souvent qu'aux utilisateurs d'Android et fait payer davantage les utilisateurs d'iPhone pour la "livraison" (probablement parce que des études révèlent que les utilisateurs d'iPhone gagnent plus) ».Certains clients ont été surpris d'apprendre l'existence de ces frais, que des avocats ont qualifié d' « arnaque » dans la plainte. « La Commission européenne a également publié un rapport sur l'état de l'environnement dans les pays en voie de développement et sur l'état de l'environnement dans ces pays. »La transparence des services de livraison en ce qui concerne leurs frais est devenue un problème majeur. En février, un groupe de sénateurs démocrates américains a envoyé des lettres à Uber, Grubhub et DoorDash pour leur poser des questions sur ce que l'on appelle les junk fees , qui augmentent les prix pour les consommateurs de manière opaque ou trompeuse, a rapporté le Washington Post.